Toàn cảnh hội thảo.

PGS.TS Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Chuyển đổi số, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: “Hội thảo cung cấp luận cứ cho định vị không gian phát triển mới”

Hội thảo có sự tham gia đông đảo của các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Điều này được thể hiện qua quy mô, sự phong phú của kỷ yếu và chất lượng các tham luận. Các bài viết đã đề cập toàn diện từ bối cảnh, nhận diện thực trạng đến những điểm nghẽn trong quá trình tổ chức thực thi, đặc biệt là năng lực quản trị và không gian phát triển của Thanh Hóa.

Điểm đáng chú ý là hội thảo không chỉ dừng lại ở việc đánh giá thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp mà còn mở ra diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp luận cứ khoa học để các nhà quản lý hoạch định chủ trương, chính sách.

Thanh Hóa có nhiều điều kiện để tiếp cận những mô hình phát triển mới, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, bản sao số trong dự báo, xây dựng mô hình tăng trưởng và quản trị phát triển. Đây là những hướng đi cần được nghiên cứu, khai thác nhằm định vị không gian phát triển mới của tỉnh trong thời gian tới.

TS. Phạm Thị Hoài Thu, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa: “Đổi mới đào tạo để đáp ứng yêu cầu quản trị ở cơ sở”

Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu rất lớn đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Thực tế cho thấy, với khối lượng 1.060 nhiệm vụ được giao, cán bộ cơ sở phải xử lý nhiều công việc mới, khó, đòi hỏi năng lực tham mưu tổng hợp, giải quyết các vấn đề liên ngành, đa lĩnh vực và kỹ năng chuyển đổi số.

Từ thực tiễn đó, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng sát chức danh, vị trí việc làm; tăng cường các chuyên đề về quản trị địa phương, đất đai, xây dựng, môi trường, an sinh xã hội. Nhà trường cũng chú trọng phương pháp giảng dạy thông qua tình huống thực tiễn, kết hợp giữa giảng viên với chuyên gia, giúp học viên vận dụng kiến thức lý luận vào giải quyết công việc. Đây là hướng tiếp cận cần thiết để nâng cao năng lực thực thi công vụ, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành: “Tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở”

Qua những nội dung trao đổi tại hội thảo, địa phương rút ra một số bài học kinh nghiệm quan trọng trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trước hết, cần tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời bổ sung, bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, trên cơ sở rà soát vị trí việc làm và giao biên chế trong giai đoạn mới theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Bên cạnh đó, cần quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm mỗi vị trí công tác đều đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý công việc và tinh thần trách nhiệm.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng những thành quả của chuyển đổi số vào hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, qua đó nâng cao năng lực, hiệu suất làm việc của cán bộ, công chức, rút ngắn thời gian xử lý công việc, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

GS.TS Trần Văn Phòng, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: "Chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị kiến tạo phát triển"

Qua hội thảo và thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Thanh Hóa cho thấy, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị kiến tạo phát triển là xu thế khách quan, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới. Đây không chỉ là vấn đề đặt ra đối với Thanh Hóa mà còn mang ý nghĩa gợi mở cho nhiều địa phương trên cả nước.

Thực tiễn của Thanh Hóa cho thấy những kết quả khá rõ nét, từ việc tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đến triển khai phương châm chỉ đạo rõ ràng, thông suốt, xây dựng mô hình “làn xanh” hỗ trợ doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn cho các dự án còn điểm nghẽn.

Tuy nhiên, quá trình vận hành vẫn còn những khó khăn cần tiếp tục giải quyết, nhất là sự chưa đồng đều về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức giữa các xã, phường. Có địa bàn trung tâm, một công chức phải phục vụ hơn 1.000 người dân, trong khi ở một số địa phương khác, áp lực công việc thấp hơn. Việc Thanh Hóa thẳng thắn nhận diện những bất cập này và đặt ra yêu cầu tiếp tục điều chỉnh là rất cần thiết để nâng cao chất lượng quản trị trong thời gian tới.

Tôi đánh giá cao chất lượng các tham luận tại hội thảo, đặc biệt là những báo cáo có sự kết hợp giữa luận cứ khoa học với số liệu, dẫn chứng từ thực tiễn địa phương. Việc Thanh Hóa tổng kết thực tiễn sau 9 tháng và 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã cung cấp nguồn dữ liệu có giá trị, giúp các nhà khoa học, nhà quản lý có thêm cơ sở kiểm chứng, bổ sung các nhận định và đề xuất giải pháp. Những kinh nghiệm này không chỉ có ý nghĩa với Thanh Hóa mà còn có thể được nghiên cứu, vận dụng tại các địa phương có điều kiện tương đồng.

Tôi tin rằng, với việc tiếp tục phát huy lợi thế, khắc phục những điểm nghẽn và đổi mới phương thức quản trị, Thanh Hóa sẽ có thêm động lực để phát triển, khẳng định vai trò đầu tàu của khu vực Bắc Trung bộ trong thời gian tới.