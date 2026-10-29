Gợi mở chính sách, chia sẻ công nghệ để doanh nghiệp tăng trưởng xanh

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (VNEEP3), ngày 28-10, tại Hưng Yên, Bộ Công Thương tổ chức hội thảo “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững” với sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước; các hội, hiệp hội ngành nghề; các chuyên gia trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các doanh nghiệp công nghiệp, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất; các tổ chức tài chính.

Không ít thách thức

Ông Lại Đức Tuấn, đại diện Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương) phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hoàng Anh

Theo ông Lại Đức Tuấn, đại diện Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương), kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đang phải đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt là nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng, những biến động khó lường của thị trường năng lượng thế giới và áp lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Điều này đặt ra những thách thức không nhỏ đối với các ngành sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam, đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm cường độ phát thải carbon trong sản phẩm.

Đặc biệt, Liên minh châu Âu và nhiều thị trường xuất khẩu lớn đang từng bước triển khai, hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính, trong đó có Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU đối với một số nhóm hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh.

Ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hoàng Anh

Bàn về vấn đề, ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) cho hay, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng, chuyển dịch năng lượng và phát triển xanh đang trở thành xu thế tất yếu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng xanh và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Không còn là lựa chọn

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu cũng đã được cập nhật những cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và các quy định mới về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời nghe giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ và mô hình ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp.

Các đại biểu tham quan gian hàng và nghe giới thiệu về công nghệ tại sự kiện. Ảnh: Hoàng Anh

Các chuyên đề tập trung vào giải pháp xây dựng khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh. Hội thảo cũng dành thời lượng trao đổi về các giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực tài chính phù hợp để đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới phát triển bền vững.

Ghi nhận của phóng viên, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao ý tưởng tổ chức sự kiện khi được nắm bắt các chính sách, kinh nghiệm trong thực thi trong và ngoài nước, những dự án hỗ trợ về kỹ thuật cho các nhà máy hướng tới phát triển bền vững.

Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng xanh (CEGR) trình bày tham luận tại chương trình. Ảnh: Hoàng Anh

Rõ ràng, việc thực hành và triển khai tốt các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cũng góp phần hình thành nền tảng quản lý, xây dựng thói quen và thiết lập hệ thống giám sát, đánh giá phù hợp. Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng xanh (CEGR) khẳng định: Đây không chỉ là yêu cầu trong quản lý năng lượng mà còn giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về báo cáo phát thải khí nhà kính trong thời gian tới.

Thách thức không chỉ đến từ các quy định trong nước mà còn từ những quy định về quản lý, báo cáo phát thải khí nhà kính tại các quốc gia nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, cũng như yêu cầu của các thương hiệu quốc tế đối với doanh nghiệp nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì vậy, đáp ứng các yêu cầu này không còn là vấn đề lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp phải triển khai để duy trì khả năng cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế.

Ông Lại Đức Tuấn cho biết thêm, Bộ kỳ vọng Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam sẽ trở thành cầu nối thiết thực giữa các doanh nghiệp có nhu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng với các đơn vị cung cấp công nghệ, giải pháp kỹ thuật, dịch vụ tư vấn và các tổ chức tài chính. Thông qua đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận những công nghệ tiên tiến, những giải pháp đã được triển khai và kiểm chứng trong thực tiễn, phù hợp với điều kiện sản xuất và khả năng đầu tư của mình.

“Trong năm 2026, Cục Năng lượng–Dầu khí đặt mục tiêu thúc đẩy 1.000 lượt kết nối giữa các đơn vị cung cấp giải pháp và cộng đồng doanh nghiệp (hiện ghi nhận khoảng 850 lượt). Điểm nhấn bước đầu đã hình thành những cơ hội hợp tác cụ thể, trong đó có các mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng như ESCO”, ông Lại Đức Tuấn nhấn mạnh.

Năm 2026, trong khuôn khổ Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, Bộ Công Thương triển khai chuỗi 10 hội thảo chuyên đề trên phạm vi cả ba miền Bắc–Trung–Nam, tạo diễn đàn kết nối các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức trong lĩnh vực năng lượng nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng công nghệ và thúc đẩy các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Hội thảo tiếp theo dự kiến được tổ chức tại Nghệ An vào trung tuần tháng 11-2026 để cập nhập chính sách, công nghệ cho cộng đồng doanh nghiệp.