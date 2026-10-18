Gọi là 'học tại nhà', trẻ vẫn đi bán trú cả tuần

Từ 8h30 đến 17h, năm ngày mỗi tuần, học sinh đến một cơ sở trên đường Lê Quốc Trinh, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM để học và sinh hoạt. Mức phí được giới thiệu là 8,2 triệu đồng mỗi tháng, chưa gồm 50.000 đồng tiền ăn mỗi ngày. Mô hình ấy được gọi là homeschooling - học tại nhà.

Phản ánh công bố ngày 17.10 ghi nhận cơ sở sử dụng các tầng của một căn nhà làm nơi học, không có sân chơi. Đại diện một học viện khác giải thích rằng trẻ học chương trình trực tuyến nước ngoài, còn giáo viên tại cơ sở hỗ trợ và giám sát.

Tên gọi mới, những trách nhiệm vẫn rất cũ

Học sinh homeschooling tại E. - Trung tâm bồi dưỡng và luyện thi Cambridge (đường Lê Quốc Trinh, phường Phú Thọ Hòa) ăn trưa, xế và ngủ trên ghế lười - Ảnh: Trung tâm cung cấp cho phụ huynh

Một gia đình muốn tìm môi trường phù hợp hơn cho con là nhu cầu có thể hiểu được. Có trẻ cần thêm thời gian, có trẻ gặp khó khăn khi hòa nhập, có cha mẹ mong con tiếp cận một chương trình khác. Nhưng mong muốn ấy cần được đáp lại bằng một phương án giáo dục có thể kiểm chứng, chứ không thể chỉ bằng tên chương trình hay lời hứa đi du học.

Khi trẻ có mặt tại một cơ sở suốt ngày, trách nhiệm của nơi tiếp nhận đã vượt khỏi việc giúp đăng nhập tài khoản và giải thích bài học. Ai chăm sóc khi trẻ sốt? Ai giám sát bữa ăn? Trẻ vận động ở đâu, thoát ra bằng lối nào khi có sự cố? Những câu hỏi rất đời thường ấy không mất đi chỉ vì nơi học được gọi là “không gian đồng hành”.

Một giáo trình có thể tốt, nhưng chất lượng giáo trình và điều kiện tổ chức học là hai phần phải kiểm tra riêng. Tương tự, khả năng giảng giải bằng tiếng Anh không tự trả lời được câu hỏi một cơ sở có đủ điều kiện nhận trẻ ăn, ngủ và học tập hằng ngày hay không.

Trong phản hồi được tổng hợp chiều 17.10, bạn đọc tập trung tranh luận về chính những vấn đề này: Quyền lựa chọn của cha mẹ, điều kiện sinh hoạt và sự an toàn của học sinh. Có ý kiến phản đối cách tổ chức được phản ánh; cũng có ý kiến lưu ý rằng phụ huynh lựa chọn vì tin con sẽ có môi trường tốt hơn. Đây là phản hồi trên một tờ báo, không phải khảo sát đại diện cho toàn bộ phụ huynh.

Đừng để đường học của con phụ thuộc vào lời tư vấn

Một rủi ro khác nằm xa hơn bữa ăn và giờ nghỉ trưa: Nếu gia đình thay đổi lựa chọn, kết quả học tập của trẻ sẽ được sử dụng thế nào?

Phản ánh ngày 17.10 dẫn ý kiến cán bộ quản lý địa phương lưu ý việc trở lại trường phải căn cứ hồ sơ và đánh giá theo quy định; lời tư vấn “chỉ cần học lùi một lớp” không phải là sự bảo đảm cho việc tiếp nhận.

Bởi vậy, trước khi quyết định rút con khỏi trường, phụ huynh cần có câu trả lời bằng hồ sơ: Đơn vị nào trực tiếp cung cấp chương trình, đơn vị nào đánh giá, kết quả được công nhận ở đâu và cơ sở nào có thẩm quyền xác nhận lộ trình chuyển tiếp. Một cam kết của bên bán dịch vụ không thể thay cho xác nhận của nơi sẽ tiếp nhận học sinh.

Hợp đồng cũng cần được đọc từ phía rủi ro: Nếu lớp dừng hoạt động, giáo viên thay đổi hoặc chương trình không phù hợp, học phí được xử lý ra sao, hồ sơ được bàn giao thế nào? Đó không phải sự thiếu tin tưởng. Đó là phần trách nhiệm người lớn cần thực hiện trước khi đặt nhiều năm học của một đứa trẻ vào một lựa chọn.

Không nên biến tranh luận này thành cuộc phán xét cha mẹ chỉ vì họ muốn tìm lối đi khác. Điều cần làm rõ là chất lượng của con đường được chào mời. Một lựa chọn giáo dục đáng tin phải đủ minh bạch để phụ huynh biết mình đang trả tiền cho điều gì và đủ trách nhiệm để trẻ không phải gánh hậu quả khi lời hứa của người lớn không thành.