Gọi hơn 300 cuộc quấy rối Cảnh sát 113, nam thanh niên bị xử phạt

Ngày 9/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn T.T. (SN 1991, trú tại ấp Thạnh Trị, xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp) số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi gọi điện quấy rối số khẩn cấp 113.

Nguyễn T.T làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, qua kiểm tra nhật ký cuộc gọi từ tháng 6/2026 đến ngày 30/9/2026, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát hiện một số điện thoại đã thực hiện hơn 300 cuộc gọi đến Trung tâm Cảnh sát 113 nhưng không cung cấp thông tin cần hỗ trợ.

Đáng chú ý, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 21/9 đến 28/9, số điện thoại này đã thực hiện tới 61 cuộc gọi, trung bình hơn 7 cuộc mỗi ngày. Việc liên tục gọi điện không nhằm mục đích báo tin đã gây ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, trật tự của lực lượng chức năng.

Tiến hành xác minh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Công an xã Vĩnh Kim xác định chủ thuê bao là Nguyễn T.T. và mời người này đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, T. đã thừa nhận hành vi gọi điện quấy rối số điện thoại khẩn cấp 113.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng chức năng đã xử phạt Nguyễn T.T. 3,5 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP đối với hành vi gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo về việc sử dụng sai mục đích các số điện thoại khẩn cấp, bởi những cuộc gọi quấy rối có thể gây cản trở hoạt động tiếp nhận và xử lý thông tin, ảnh hưởng đến khả năng hỗ trợ người dân trong các tình huống cấp thiết.