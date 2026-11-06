Gội đầu trước khi đi ngủ: 3 thói quen tưởng vô hại nhưng có thể gây hại cho tóc

Với những người có lịch trình bận rộn, gội đầu vào buổi tối giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong sinh hoạt. Thói quen này nhìn chung không gây ảnh hưởng đáng kể nếu thực hiện đúng cách. Ngược lại, một số sai lầm trong quá trình gội và làm khô tóc có thể khiến tóc dễ hư tổn, da đầu khô hoặc kích ứng.

Không nên sử dụng nước quá nóng khi gội đầu

Gội đầu bằng nước ấm thường tạo cảm giác thư giãn, nhất là trong những ngày trời lạnh. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ nước quá cao, lớp dầu tự nhiên có tác dụng bảo vệ tóc và da đầu có thể bị loại bỏ quá mức. Hệ quả là tóc trở nên khô ráp, da đầu dễ mất độ ẩm và xuất hiện cảm giác ngứa ngáy, khó chịu.

Gội đầu bằng nước quá nóng có thể làm mất lớp dầu tự nhiên, khiến tóc khô xơ và da đầu dễ bị kích ứng. Ảnh minh họa

Những người có da đầu nhạy cảm, thường xuyên bị gàu hoặc mắc viêm da tiết bã cần thận trọng hơn. Nước quá nóng có thể khiến tình trạng khô và kích ứng trở nên rõ rệt. Do đó, nên ưu tiên nước ấm vừa phải, điều chỉnh theo thời tiết và cảm giác của bản thân, thay vì sử dụng nước nóng để làm sạch tóc.

Bên cạnh nhiệt độ nước, việc chọn dầu gội phù hợp với tình trạng tóc và da đầu cũng rất quan trọng. Sau khi gội, cần xả kỹ để tránh sản phẩm còn lưu lại trên tóc và gây khó chịu.

Không nằm ngủ khi tóc vẫn còn ẩm ướt

Sau một ngày làm việc, không ít người lựa chọn gội đầu vào buổi tối nhưng lại vội vàng lên giường khi tóc chưa khô hoàn toàn. Đây là thói quen nên điều chỉnh, bởi tóc ướt thường yếu và dễ bị tổn thương hơn khi chịu tác động cơ học.

Trong lúc ngủ, những chuyển động của đầu khiến tóc liên tục ma sát với vỏ gối. Khi tóc còn ẩm, tình trạng rối, kéo căng và gãy rụng có thể dễ xảy ra hơn, nhất là với người có mái tóc dài, mảnh hoặc đã qua xử lý hóa chất.

Ngoài ra, da đầu ẩm kéo dài có thể làm tăng cảm giác bí bách, khó chịu, đặc biệt ở những người vốn có tình trạng ngứa hoặc các vấn đề da đầu.

Nếu có thói quen gội đầu trước khi đi ngủ, bạn nên chủ động sắp xếp thời gian để tóc khô trước khi nằm xuống. Trước tiên, dùng khăn mềm thấm nhẹ nước, tránh vò hoặc chà xát mạnh. Sau đó, có thể sử dụng máy sấy ở chế độ nhiệt vừa phải, giữ khoảng cách an toàn và liên tục di chuyển máy để hạn chế nhiệt tập trung vào một vùng.

Cần chú ý làm khô cả chân tóc và da đầu, bởi chỉ sấy phần thân và ngọn tóc sẽ không giải quyết triệt để tình trạng ẩm ở chân tóc.

Không dùng móng tay cào hoặc chà xát mạnh da đầu

Khi gội đầu, nhiều người có thói quen dùng móng tay cào mạnh với mong muốn loại bỏ nhanh dầu nhờn, bụi bẩn và gàu. Tuy nhiên, cách làm này có thể khiến bề mặt da đầu bị trầy xước, gây kích ứng và làm tình trạng viêm, ngứa trở nên nghiêm trọng hơn.

Thay vì dùng móng tay, nên sử dụng phần thịt ở đầu ngón tay để massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Cách này giúp làm sạch da đầu mà không tạo áp lực hoặc ma sát quá mức. Đồng thời, cần xả tóc cẩn thận để loại bỏ hoàn toàn dầu gội và các sản phẩm chăm sóc còn sót lại.

Không nên đi ngủ khi tóc còn ướt hoặc dùng móng tay cào mạnh da đầu để tránh làm tóc dễ gãy rụng và tổn thương da đầu. Ảnh minh họa

Đối với trường hợp thường xuyên xuất hiện gàu, ngứa hoặc bong vảy, không nên cố gắng cào mạnh để loại bỏ các mảng da. Những biểu hiện này có thể liên quan đến viêm da tiết bã hoặc một số bệnh lý da liễu khác. Nếu triệu chứng kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc có xu hướng nặng hơn, người gặp tình trạng này nên thăm khám để xác định nguyên nhân và được hướng dẫn điều trị phù hợp.

Nhìn chung, gội đầu vào buổi tối không phải là thói quen xấu hay cần loại bỏ. Điều quan trọng là lựa chọn nhiệt độ nước thích hợp, thao tác nhẹ nhàng và bảo đảm tóc, da đầu được làm khô trước khi đi ngủ. Duy trì những nguyên tắc này sẽ góp phần hạn chế hư tổn, đồng thời giúp tóc và da đầu luôn sạch sẽ, dễ chịu.