Gội đầu dưỡng sinh lén lút thực hiện cả dịch vụ y tế xâm lấn

Bộ Y tế đột xuất kiểm tra một phòng khám thẩm mỹ ở phường Bến Thành, TPHCM). Ảnh: Mimosa.

Phòng PC03 Công an TPHCM đã cho biết như vậy tại buổi giao ban công tác khám chữa bệnh BHYT quý 3 năm 2026 giữa Sở Y tế TPHCM và Bảo hiểm xã hội TPHCM mới đây.

Nhiều cơ sở hoạt động "núp bóng" dưới danh nghĩa hợp pháp

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực và kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực y tế, Phòng PC03 Công an TPHCM nhận diện một số tình hình nổi lên như sau:

Hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là các cơ sở thẩm mỹ diễn biến ngày càng phức tạp.

Rất nhiều hộ kinh doanh được cấp phép các hoạt động spa, chăm sóc da, gội đầu dưỡng sinh nhưng hoạt động lén lút, thực hiện các dịch vụ y tế xâm lấn (tiêm filler, botox, cắt xẻ mi, hút mỡ, phẫu thuật nâng ngực, nâng mũi...).

Nếu bị các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra phát hiện xử lý thì đăng ký lại Giấy phép kinh doanh dưới tên người khác hoặc thay đổi điểm địa kinh doanh để tiếp tục hoạt động trái phép.

Các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi nhằm đối phó với các cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể: Các chủ cơ sở không còn tự lập và quản lý các trang Fanpage mà thuê các cá nhân, đơn vị lập các trang Fanpage chạy dịch vụ quảng cáo các dịch vụ thẩm mỹ trái phép.

Cụ thể các hành vi: tình trạng hành nghề không phép, sử dụng người không có chứng chỉ chuyên môn, không đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất hoặc vi phạm quy trình kỹ thuật vẫn còn xảy ra,

Đặc biệt tại các cơ sở y tế tư nhân. Cá biệt, có nơi xuất hiện hành vi lừa dối người bệnh, kê khống, lạm dụng trục lợi trong lĩnh vực khám chữa bệnh, lạm dụng xét nghiệm, hoặc kê đơn không cần thiết nhằm trục lợi.

Nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng con người

Cũng theo nhận định của Phòng PC03 Công an TPHCM, những hành vi này không chỉ xâm hại quyền lợi của người bệnh mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng con người.

Một đặc điểm mới trong thời gian gần đây là lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về y tế. Các nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử bị sử dụng để quảng cáo sai sự thật về thuốc, thực phẩm chức năng hoặc dịch vụ khám chữa bệnh.

Không ít trường hợp mạo danh bác sĩ, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng nhằm tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Hình thức vi phạm này có tốc độ lan truyền nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng và khó kiểm soát, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có biện pháp quản lý phù hợp với môi trường số.

Các hành vi vi phạm ngày càng có xu hướng tổ chức và chuyên nghiệp hơn. Nhiều cơ sở hoạt động "núp bóng" dưới danh nghĩa hợp pháp, có sự phân công, liên kết chặt chẽ giữa các khâu từ quảng cáo, tư vấn đến cung cấp dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm.

Một số vụ việc đã có dấu hiệu tội phạm hình sự như lừa đảo, gian lận, gây hậu quả nghiêm trọng, đòi hỏi phải xử lý nghiêm minh để răn đe.

Qua thực tế các vụ việc, vụ án điều tra và xử lý, Phòng PC03 Công an TPHCM đưa ra một số kiến nghị đối với các cơ quan quản lý và các cơ sở khám chữa bệnh.

Cụ thể, với Sở Y tế cần tăng cường rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với công chức, viên chức

Người hành nghề trong lĩnh vực y tế có tham gia góp vốn, thành lập, quản lý, điều hành cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở bán lẻ thuốc hoặc đứng tên là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật;

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng, quản lý công chức, viên chức và pháp luật về khám, chữa bệnh, dược.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về lịch sử xử lý vi phạm của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong ngành y tế trên địa bàn toàn Thành phố để quản lý, theo dõi.

Kiến nghị sửa đổi quy định, siết chặt cơ chế quản lý, điều kiện cấp phép đối với các doanh nghiệp, các cá nhân và các địa điểm kinh doanh đã từng bị xử phạt hành chính, bị đình chỉ hoạt động về lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh nhưng sau đó tiếp tục đăng ký cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh lại…

24 vụ vi phạm hành chính bị xử phạt hơn 1,76 tỉ đồng Qua công tác phối hợp với Sở Y tế, Công an TPHCM đã phát hiện và chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 24 vụ việc với tổng số tiền xử phạt khoảng 1.762.000.000 đồng về các hành vi vi phạm như: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; không thu gom, lưu giữ chất thải theo quy định...