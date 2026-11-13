Gọi 114 để trêu đùa có thể bị phạt 4 triệu đồng

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Thái Nguyên, tổng đài 114 tiếp nhận nhiều cuộc gọi mỗi ngày. Trong số đó, có trường hợp người gọi im lặng hoặc phát ra âm thanh không liên quan đến việc báo cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Cán bộ trực tổng đài 114. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên.

Cán bộ trực phải dành thời gian kiểm tra, xác minh các cuộc gọi này. Theo cơ quan công an, việc chậm tiếp nhận tin báo trong tình huống cháy, nổ hoặc tai nạn có thể làm chậm quá trình điều động lực lượng đến hiện trường.

Theo điểm d khoản 3 Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, cá nhân gọi đến các số khẩn cấp 111, 113, 114, 115 hoặc đường dây nóng của cơ quan, tổ chức để quấy rối, đe dọa, xúc phạm bị phạt từ 3 đến 4 triệu đồng. Mức phạt với tổ chức vi phạm gấp đôi mức áp dụng với cá nhân.

Cá nhân cố ý báo cháy giả hoặc báo tình huống cứu nạn, cứu hộ giả có thể bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng theo điểm b khoản 4 Điều 27 Nghị định 106/2025/NĐ-CP.

Tổng đài 114 hoạt động 24/24 giờ. Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân khi gọi báo cháy, tai nạn hoặc yêu cầu cứu hộ cần nói rõ địa chỉ và tình hình tại hiện trường để lực lượng chức năng kịp thời xử lý.