Gói 1.500 chiếc bánh chưng tại lễ hội Dinh đô Quan Hoàng Mười

Sáng 16/11, UBND phường Bắc Hồng Lĩnh phối hợp với Ban Quản lý Di tích đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười tổ chức ngày hội gói và nấu bánh chưng dâng Thánh.

Ngày hội gói và nấu bánh chưng dâng Thánh năm trong chuỗi hoạt động tại Lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười năm 2026.

Tham gia ngày hội có 10 đội, với 100 thành viên đến từ 10 TDP trên địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh. Tại ngày hội, các đội gói và nấu 1.500 chiếc bánh chưng.

Lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh tham gia gói bánh chưng tại ngày hội.

Nguyên liệu gói bánh chưng gồm: gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, lá dong… được các đội lựa chọn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngày hội gói và nấu bánh chưng dâng Thánh tại lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười năm 2026 là hoạt động ý nghĩa nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, tri ân các vị hiển Thánh, các bậc tiền nhân đã có công lao vì quê hương, đất nước, vì quốc thái dân an.

Ngày hội cũng góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các lễ hội truyền thống, thúc đẩy phát triển về du lịch, văn hóa, tâm linh trên địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh.