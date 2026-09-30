GoGlobal xác lập lộ trình đưa doanh nghiệp Việt ra thế giới

Sáng 30/9, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Chương trình vươn ra thị trường quốc tế (GoGlobal) giai đoạn 2026 - 2030.

Chương trình GoGlobal được xây dựng nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 138/NQ-CP của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW, được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 626/QĐ-TTg nhằm hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam gia tăng hiện diện ở nước ngoài toàn diện, hiệu quả, bền vững, hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình GoGlobal đến năm 2030 là Việt Nam có tối thiểu 10.000 lượt doanh nghiệp được đào tạo, 1.000 doanh nghiệp được tư vấn xây dựng kế hoạch quốc tế hóa; 100 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyên sâu đầu tư ra nước ngoài (30% theo hình thức M&A); 100 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị khu vực/toàn cầu (tối thiểu 20 doanh nghiệp lớn ngành mũi nhọn); 100 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên sàn thương mại điện tử xuyên biên giới (tối thiểu 10 doanh nghiệp đạt doanh thu xuất khẩu trực tuyến trên 10 triệu USD).

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu khai mạc phiên họp.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết: Tất cả các nước muốn có nền kinh tế phát triển đều phải vươn ra thế giới. Vươn ra bên ngoài để cạnh tranh được trên thị trường thế giới, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, nâng cao vị thế của cả nền kinh tế. Mặt khác, vươn ra thị trường quốc tế để giúp doanh nghiệp hấp thụ công nghệ của các nước đi trước, học hỏi kỹ năng và tiếp thu rất nhiều yếu tố từ bên ngoài để phát triển, vươn lên.

Với những ý nghĩa đó, Chương trình GoGlobal là một chủ trương rất lớn và quan trọng, nằm trong chủ trương phát triển chung của đất nước, để hiện thực hóa mục tiêu vươn mình của cả dân tộc. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ khó, bởi kinh nghiệm quốc tế từ các nước đi trước đã có, nhưng bối cảnh thế giới hiện nay đã thay đổi rất nhiều. Việt Nam đã học kinh nghiệm của những nước đi trước như Nhật Bản, Hàn Quốc... nhưng vấn đề quan trọng là hiện nay phải làm thế nào cho phù hợp với bối cảnh quốc tế và hoàn cảnh của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, Việt Nam đã có khung về Chương trình GoGlobal một cách bài bản; không chỉ đi vào từng ngành, hàng cụ thể mà có chương trình tổng thể hướng tới tập trung hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra quốc tế và đo lường được hiệu quả cụ thể. Chính vì vậy, phiên họp hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, là phiên họp đầu tiên nhưng sẽ đặt nền móng cho toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện Chương trình trong cả giai đoạn 2026 - 2030.

Thời gian tới sẽ quan trọng hơn, các bộ ngành cần xây dựng chương trình cho giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là năm 2027, theo hướng hiệu quả, thiết thực; đồng thời xây dựng được một cơ chế thống nhất, tạo nền tảng để chương trình được triển khai bài bản, đồng bộ và phù hợp với những mục tiêu đã đề ra.

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú trình bày báo cáo tóm tắt về tình hình triển khai và định hướng thực hiện Chương trình vươn rathị trường quốc tế giai đoạn 2026 - 2030.

Tại phiên họp, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã báo cáo tình hình triển khai và đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Chương trình hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam không chỉ mở rộng xuất khẩu mà còn xây dựng thương hiệu, phát triển hệ thống phân phối, đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo ông Vũ Bá Phú, điểm đáng chú ý của chương trình là định hướng thay đổi cách tiếp cận trong hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường nước ngoài. Thay vì chủ yếu tập trung vào hoạt động xúc tiến xuất khẩu, kết nối giao thương theo từng sự kiện, chương trình hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp theo lộ trình quốc tế hóa, căn cứ vào năng lực, nhu cầu và mục tiêu phát triển của từng doanh nghiệp.

Sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài không chỉ được đo bằng kim ngạch xuất khẩu hay số lượng sản phẩm bán ra. Doanh nghiệp cần từng bước xây dựng thương hiệu, thiết lập văn phòng đại diện, chi nhánh, thành lập pháp nhân, phát triển hệ thống phân phối và mạng lưới đối tác quốc tế, tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới, đầu tư cơ sở sản xuất và trung tâm logistics.

“Doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường quốc tế không chỉ cần đưa được sản phẩm ra nước ngoài mà còn phải phát triển hệ thống phân phối và dịch vụ hậu mãi, bảo trì, bảo hành”, ông Vũ Bá Phú nhấn mạnh.

Cách tiếp cận này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Không chỉ dừng ở việc kết nối đối tác hay tìm kiếm khách hàng, chương trình cần hỗ trợ doanh nghiệp từ khâu chuẩn bị năng lực đến phát triển thị trường, đầu tư, xây dựng hệ thống phân phối và tổ chức hoạt động kinh doanh ở nước ngoài.

Toàn cảnh phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026 - 2030.

Trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, chuyên gia và địa phương, GoGlobal được định hướng triển khai theo hành trình 5 bước, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, trong đó có Hàn Quốc và châu Âu. Doanh nghiệp lần lượt nâng cao nhận thức; đào tạo, chuẩn hóa năng lực; thâm nhập thị trường; mở rộng đầu tư, tham gia chuỗi giá trị; xây dựng thương hiệu và nâng cao năng lực quản trị quốc tế. Cách tiếp cận theo từng giai đoạn giúp xác định mức độ sẵn sàng của từng doanh nghiệp, từ đó có hình thức đào tạo, tư vấn và hỗ trợ phù hợp.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đến năm 2030 nói trên, Bộ Công Thương đã triển khai các nhiệm vụ nền tảng về tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ chế quản lý và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện. Ban Chỉ đạo Chương trình được thành lập theo Quyết định số 1591/QĐ-TTg ngày 18/8/2026, tạo cơ sở phối hợp liên ngành trong quá trình triển khai.

Ở cấp địa phương, Bộ Công Thương đã hướng dẫn xây dựng các chương trình vươn ra thị trường quốc tế. Theo báo cáo, đến thời điểm báo cáo, có 7 tỉnh, thành phố ban hành Chương trình Local GoGlobal; nhiều địa phương khác đang hoàn thiện dự thảo. Nội dung hướng dẫn tập trung vào lượng hóa chỉ tiêu, đổi mới phương thức thâm nhập thị trường, gắn hoạt động quốc tế hóa với phát triển thương hiệu, chuyển đổi số và lợi thế đặc thù của từng địa phương.

Trong những tháng cuối năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm là khảo sát, đánh giá nhu cầu hỗ trợ và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp, làm cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai năm 2027 cũng như thiết kế các chương trình đào tạo, tư vấn theo từng cấp độ. Bộ Công Thương cũng dự kiến tổ chức Hội nghị công bố Chương trình GoGlobal vào ngày 28/10/2026.

Bên cạnh đó, cơ quan thường trực chương trình sẽ nghiên cứu, đề xuất Quỹ hoặc hình thức phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế; xây dựng Bộ chỉ số GoGlobal Index phục vụ đánh giá mức độ sẵn sàng quốc tế hóa; đồng thời rà soát, hoàn thiện bộ nhận diện Thương hiệu quốc gia để áp dụng thống nhất trên thị trường trong nước và quốc tế.

Trong năm 2027, chương trình dự kiến đưa GoGlobal Index vào áp dụng sau quá trình tham vấn các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp. Nền tảng GoGlobal Platform cũng được xây dựng nhằm kết nối doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ với các tổ chức hỗ trợ kinh doanh phù hợp, dự kiến vận hành ổn định từ quý II/2027. Cùng đó là triển khai đào tạo, tư vấn theo khung chương trình thống nhất và lựa chọn doanh nghiệp để hỗ trợ chuyên sâu.

Ông Vũ Bá Phú đề xuất Ban Chỉ đạo xem xét kế hoạch triển khai, phân giao chỉ tiêu cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương; cho chủ trương nghiên cứu cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp và thành lập Hội đồng chuyên gia tư vấn chương trình. Việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội, tổ chức hỗ trợ kinh doanh và cộng đồng doanh nghiệp được xác định là yếu tố quan trọng để triển khai đồng bộ các mục tiêu GoGlobal trong giai đoạn 2026-2030.