Hoạ sĩ Thu Thuỷ và tác phẩm hai cây đàn khổng lồ trên sân trường HCCT rộng 1000m2. Tác phẩm có thể nhìn thấy từ Google Map.

Trong năm 2025, nữ họa sĩ đã thiết kế và trang trí 1000m2 sân trường bằng gạch sân vườn Thạch Bàn tạo hình cây đàn nguyệt và đàn Viola khổng lồ với thanh vĩ kéo là cầu Long Biên to dài chạy ngang sân trường được ghép từ các viên gốm xanh dương men thủy tinh.

Tác phẩm tạo hình khổng lồ này khiến các cô giáo và các em sinh viên rất thích thú vì từ hành lang của 3 tòa nhà cao 5 tầng bao quanh sân trường đều có thể nhìn rõ hai cây đàn lớn cùng cầu Long Biên xanh cách điệu. Tác phẩm hai cây đàn có thể nhìn rõ từ Google Map khi bạn gõ tên Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội.

Bà Leyla Aliyeva tặng những món quà quý từ Azerbaijan tới những người bạn Việt Nam.

Tiếp đó nhà trường đã vận động tài trợ từ ngân hàng PVcom Bank để họa sĩ Thu Thủy thiết kế và thực hiện một bức tranh gốm (cao 2m dài 50m) với tên gọi Tuyến đường kỳ quan thế giới mà mở đầu là đoạn tranh gốm tình hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan.

Đoạn tranh gốm thể hiện các công trình kiến trúc lịch sử và đương đại của thủ đô Hà Nội và Baku với hàng chữ Vietnam –Azerbaijan cùng bản đồ 2 nước lồng trong màu sắc quốc kỳ. Việt Nam và Azerbaijan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời xuất phát từ chuyến thăm Azerbaijan của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1959 và chuyến thăm của Tổng thống Heydar Aliyev tới Việt Nam năm 1983.

Hiệu trưởng Tiến sĩ Trịnh Thu Hà tặng áo dài Việt Nam gắn các hoạ tiết Azerbaijan truyền thống tới Bà Leyla Aliyava.

Trong chuyến thăm Liên Xô năm 1959, khi đến thăm Khu công nghiệp dầu khí Baku tại Azerbaijan ngày 23-7-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói với các nhà lãnh đạo và kỹ sư dầu khí ở đây: "Sau khi Việt Nam kháng chiến thắng lợi, Liên Xô nói chung, Azerbaijan nói riêng sẽ giúp Việt Nam xây dựng những khu công nghiệp dầu khí mạnh như Baku". Sự kiện này thể hiện mong ước và quyết tâm xây dựng ngành Dầu khí Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 1983, ban đầu lịch trình chỉ là một chuyến ngoại giao chính thức kéo dài 3 ngày theo thông lệ, nhưng Tổng thống Heydar Aliyev đã chủ động kéo dài chuyến đi hơn một tuần để có thể trực tiếp thị sát thực tế các công trình trọng điểm do Liên Xô tài trợ để tháo gỡ các khó khăn và đấy nhanh tiến độ: Cầu Thăng Long, Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, Thềm lục địa phía nam và Vũng Tàu. Sứ mệnh năm 1983 của Tổng thống Heydar Aliyev chính là bước đi trực tiếp và quyết liệt nhất để biến mong ước đó của Bác Hồ thành hiện thực sinh động. Nhiều thế hệ kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ quản lý ngành dầu khí Việt Nam sau đó đã được gửi sang đào tạo tại Baku (Học viện Dầu mỏ Quốc gia Azerbaijan), tạo nên mối gắn kết sâu sắc, chân tình giữa con người với con người và giữa hai dân tộc. Mối quan hệ bền chặt và ấm áp ấy cũng được tiếp nối, tôn vinh qua mối quan hệ kết nghĩa gắn bó giữa hai đất nước trong nhiều thập kỷ qua.

Bà Leyla Aliyeva và Tiến sĩ Trịnh Thu Hà thực hiện nghi thức khởi động Góc Văn hoá Nghệ thuật Baku tại HCCT

Sáng 21/4/2025, bà Leyla Aliyeva con gái Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và là cháu nội của cố Tổng thống Heydar Aliyev, Phó Chủ tịch Quỹ Heydar Aliyev đã tới thăm trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội (HCCT) và đã rất vui khi ngắm đoạn tranh gốm tình hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan. Bà đã cùng đông đảo sinh viên, Ban Giám hiệu Nhà trường, các Thầy cô giáo, các vị Đại sứ các nước Trung Á và các cựu du học sinh Việt Nam từng học tập tại Azerbaijan xúc động xem lại bộ phim tài liệu về chuyến thăm của Bác Hồ tới Baku năm 1959 và chuyến thăm của tổng thống Heydar Aliyev tới Việt Nam năm 1983 và sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô và các chuyên gia Azerbaijan giúp Việt Nam khai thác thành công những tấn dầu thô đầu tiên.

Nhân dịp Tổng thống Cộng hoà Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân Mehriban Aliyeva thăm chính thức Việt Nam, chiều ngày 21/11, bà Leyla Aliyeva cùng đoàn đại biểu đã đến thăm trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội lần thứ hai. Buổi đón tiếp diễn ra trong không khí thân mật với chương trình biểu diễn nghệ thuật, trao tặng quà văn hoá và tiệc trà di sản Việt Nam. Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức khởi động ý tưởng Góc văn hoá nghệ thuật Baku và Khu ẩm thực Azerbaijan trong khuôn viên nhà trường.

Bà Leyla Aliyeva chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban Giám hiệu HCCT và hoạ sĩ Thu Thuỷ tại góc Baku

Hoạ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ đã vinh dự được Nhà trường mời thiết kế và thực hiện không gian văn hoá nghệ thuật độc đáo này. Nữ họa sĩ cùng các cộng sự Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội đã trang trí căn phòng rộng 100m2 với các hoạ tiết cổ trong nghệ thuật dệt thảm truyền thống và lâu đời của Azerbaijan. Các hoa văn với màu sắc tươi sáng hài hoà mang ngôn ngữ biểu tượng, phản ánh tín ngưỡng, thiên nhiên và đời sống qua nhiều thế kỷ. Hoa văn Buta (hình giọt nước/ngọn lửa uốn cong) tượng trưng cho sự sống và vĩnh cửu; hoa văn Rồng (nét chữ S hoặc Z) đại diện cho sức mạnh bảo vệ; còn Cây sự sống thể hiện sự kết nối giữa các thế hệ và trời đất. Những biểu tượng này tạo ra nhiều nét tương đồng thú vị giữa thảm Azerbaijan và thổ cẩm của các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Tại Góc Baku trong khuôn viên Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, họa sĩ Thu Thủy đã tái hiện sống động thành cổ Baku – lõi lịch sử bên bờ biển Caspi được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 2000. Bằng công nghệ in 3D sắc nét, bức tường dài gần 30m của trường đã hóa thành dãy hành lang vòm cuốn và hàng cột đá sa thạch mang sắc màu thời gian.

Bà Leyla Aliyeva thăm đoạn tranh gốm Tình hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan trên Tuyến đường Kỳ quan gốm sứ tại trường HCCT.

Nổi bật trong không gian là mô hình Tháp Maiden (công trình thế kỷ XII cao 29,5m, gồm 8 tầng – biểu tượng lịch sử của Baku) cùng bức tranh tường khổ lớn khắc họa toàn cảnh "miền đất của ngọn lửa vĩnh hằng". Tác phẩm tạo nên sự giao thoa ấn tượng giữa nét cổ kính của phố cổ Icherisheher mang dấu ấn Con đường Tơ Lụa với vẻ đẹp hiện đại của cụm 3 tòa tháp kính Flame Towers rực rỡ đèn LED và Trung tâm Văn hóa Heydar Aliyev uốn lượn mềm mại do nữ kiến trúc sư lừng danh Zaha Hadid thiết kế. Đặc biệt, cụm chữ biểu tượng "I Love Baku" với trái tim đỏ thắm thay cho chữ B cũng được họa sĩ Thu Thủy mô phỏng nguyên bản trên thảm cỏ xanh, gợi nhắc màu sắc quốc kỳ Azerbaijan ngay giữa lòng Hà Nội.

Bà Leyla Aliyeva chụp ảnh kỷ niệm cùng hoạ sĩ Thu Thuỷ tại góc văn hoá nghệ thuật Baku

Trong chuyến thăm thân mật tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, bà Leyla Aliyeva – Phó Chủ tịch Quỹ Heydar Aliyev đã bày tỏ sự xúc động trước tâm huyết của Nhà trường và họa sĩ Thu Thủy khi kiến tạo Góc văn hóa nghệ thuật Baku cùng khu ẩm thực Azerbaijan. Sau khi hào hứng check-in tại các tiểu cảnh cùng Ban Giám hiệu và tác giả, bà đã đề xuất nhiều dự án hợp tác tiếp theo như tổ chức triển lãm, xây dựng phòng trưng bày và truyền dạy nghệ thuật dệt thảm truyền thống cho sinh viên.

Khẳng định hai chuyến thăm của bà Leyla Aliyeva là niềm vinh dự đặc biệt, Tiến sĩ Trịnh Thu Hà – Hiệu trưởng Trường Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội cho biết công trình này nằm trong chiến lược gắn đào tạo với trải nghiệm đa văn hóa, giúp sinh viên khối ngành thương mại, du lịch và ẩm thực trực tiếp thực hành, nâng cao năng lực hội nhập ngay tại trường.

Dự án là dấu mốc tiếp nối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội và Đại sứ quán Azerbaijan từ năm 2023. Suốt giai đoạn 2024–2026, hai bên đã 3 năm liên tiếp tổ chức Lễ hội Novruz, cuộc thi nướng kebab tại Việt Nam và tham gia Những ngày Việt Nam tại Baku. Như Tiến sĩ Trịnh Thu Hà chia sẻ: "Tầm vóc của một cơ sở giáo dục không chỉ được đo bằng quy mô đào tạo, mà còn bằng những cánh cửa mà nhà trường mở ra cho người học bước tới thế giới. Hợp tác quốc tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành cơ hội trải nghiệm và phát triển cho thế hệ trẻ." Đó chính là minh chứng đẹp đẽ cho tình hữu nghị được vun đắp từ di sản, nghệ thuật và hướng tới tương lai.