Góc truyền cảm hứng từ Triển lãm về phụ nữ trong lĩnh vực khoa học

Học sinh Đà Nẵng tham gia hoạt động giáo dục "Khám phá các nhà khoa học" tại triển lãm.

Thông qua triển lãm nhằm tôn vinh trí tuệ, niềm đam mê, sự kiên trì và tinh thần sáng tạo của những người phụ nữ đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của khoa học và đời sống con người. Đồng thời, truyền tải thông điệp về bình đẳng giới trong khoa học, khẳng định khoa học là lĩnh vực rộng mở, nơi mỗi cá nhân đều có thể theo đuổi đam mê, sáng tạo tri thức và đóng góp cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Nội dung triển lãm được tổ chức thành hai chủ đề chính: "Phụ nữ trong Khoa học: Escape Road - Hành trình tìm kiếm các nhà Khoa học tương lai đạt giải Nobel", giới thiệu câu chuyện về 26 nhà khoa học nữ từng được trao những giải thưởng khoa học danh giá như Giải Nobel, Giải Abel và Huy chương Fields. Ở chuyên đề "Góc truyền cảm hứng: Các nhà khoa học nữ người Tây Ban Nha" giới thiệu 8 nhà khoa học nữ tiêu biểu của Tây Ban Nha, thuộc nhiều thế hệ và lĩnh vực nghiên cứu khác nhau.

Trong khuôn khổ triển lãm, Bảo tàng Đà Nẵng và Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam tổ chức hoạt động giáo dục "Khám phá cùng nhà khoa học" vào lúc 14 giờ ngày 22-9, dành cho học sinh khối THCS. Hoạt động được xây dựng nhằm giúp học sinh tìm hiểu về công việc, phẩm chất và hành trình nghiên cứu của một nhà khoa học; đồng thời tạo cơ hội để các em trực tiếp trải nghiệm một số thí nghiệm và thao tác khoa học đơn giản, an toàn, phù hợp với lứa tuổi..., trong đó điểm nhấn là phần thi Rung chuông vàng "Hành trình kiến tạo tri thức".

Triển lãm được tổ chức tại Phòng Trưng bày định kỳ, Bảo tàng Đà Nẵng, số 31 Trần Phú, phường Hải Châu.