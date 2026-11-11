Góc nhìn về Văn Miếu-Quốc Tử Giám 'Từ di sản đến ngoại giao văn hóa' qua tư liệu ảnh TTXVN

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), chiều 11/11, tại sân Bái Đường, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Thông tấn xã Việt Nam chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức Triển lãm ảnh “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa.”

Với hơn 60 tác phẩm chọn lọc từ kho tư liệu ảnh của Thông tấn xã Việt Nam, Triển lãm giới thiệu tới công chúng hình ảnh Văn Miếu-Quốc Tử Giám từ những khuôn hình lịch sử đến các hoạt động văn hóa, giáo dục và đối ngoại hôm nay, qua đó góp phần tôn vinh giá trị di sản, đồng thời khẳng định vai trò của tư liệu ảnh trong lưu giữ ký ức quốc gia và quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Triển lãm giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu nhất, ghi lại những khoảnh khắc đẹp, giàu cảm xúc của các vị nguyên thủ quốc gia, chính khách quốc tế tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám trong khuôn khổ các chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Khách tham quan triển lãm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Hình ảnh Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton năm 2000; Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin năm 2001; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào năm 2005; Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko năm 2017; Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân năm 2024; Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân năm 2025… cùng những trải nghiệm mang chiều sâu ký ức tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho thấy vai trò của di sản trong hoạt động đối ngoại.

Qua không gian đạo học và các giá trị truyền thống, bạn bè quốc tế có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Di sản trở thành nhịp cầu bồi đắp sự hiểu biết, thiện cảm và gắn kết giữa các dân tộc.

Một số hình ảnh trong triển lãm.

Triển lãm đưa công chúng trở lại với hình ảnh Khuê Văn Các năm 1960, cổng Văn Miếu năm 1967, vườn bia Tiến sỹ năm 1979, sân Bái Đường năm 1990… Tiếp nối những khuôn hình ấy là diện mạo di tích hôm nay, với các công trình được bảo tồn, tu bổ và những hoạt động văn hóa, giáo dục phong phú. Đặt trong cùng một dòng chảy tư liệu đặc biệt, các tác phẩm giúp người xem cảm nhận sự tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại của một di sản tiêu biểu của Thăng Long-Hà Nội.

Khách tham quan còn được thưởng lãm hình ảnh về các sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật và giáo dục tại Di tích: Hội xuân, trò chơi dân gian, xin chữ đầu năm, trình diễn nghệ thuật truyền thống, tôn vinh tài năng trẻ và giáo dục di sản cho học sinh, sinh viên…

Những hình ảnh ấy thể hiện sức sống của truyền thống hiếu học và sự gắn bó của di sản với cộng đồng; những nỗ lực đổi mới cách tiếp cận di sản và đưa các giá trị lịch sử, văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Nhà báo Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc Triển lãm ảnh “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa." (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Nhà báo Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, chia sẻ cho hay Triển lãm “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa” kể câu chuyện về một di sản được gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa qua nhiều thế hệ. Từ trường Quốc học đầu tiên đến điểm đến trong các hoạt động đối ngoại, Văn Miếu-Quốc Tử Giám tiếp tục khẳng định vị thế một biểu tượng văn hóa Việt Nam, kết nối truyền thống với hiện tại và Việt Nam với thế giới.

"Thông tấn xã Việt Nam, với kho tư liệu ảnh quốc gia quý giá, mong muốn đưa nguồn tư liệu ấy đến gần hơn với công chúng. Để mỗi bức ảnh không chỉ kể câu chuyện về một Việt Nam với truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài mà còn lan tỏa thông điệp về giá trị kết nối văn hóa giữa các dân tộc.... Ngày nay, những giá trị ấy tiếp tục tạo nên nguồn sức mạnh nội sinh, tạo thế và lực để đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới," bà Vũ Việt Trang nêu rõ.

Nhà báo Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao đổi với ông Jonathan Wallace Baker, đại diện UNESCO tại Việt Nam bên lề lễ khai mạc Triển lãm ảnh “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa." (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ sự xúc động khi được nhìn lại di sản quý giá mà thế hệ trước để lại.

Ông Nguyễn Văn Phong cho rằng Văn Miếu-Quốc Tử Giám không chỉ là biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của dân tộc Việt Nam, mà còn là nơi giới thiệu cho bạn bè quốc tế về nền văn hóa-văn hiến của dân tộc. Văn Miếu-Quốc Tử Giám không chỉ là di sản của Việt Nam mà 82 bia Tiến sỹ đã được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu thế giới. Do đó, giá trị của Văn Miếu-Quốc Tử Giám cần được tuyên truyền giới thiệu bằng nhiều phương thức khác nhau trong giai đoạn phát triển mới.

"Tôi hoan nghênh việc Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm để quảng bá giá trị di tích. Để tiếp tục khai thác, phát huy giá trị di sản, Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cá nhân, tổ chức, cùng tạo dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, đưa tư liệu lên môi trường số," ông Nguyễn Văn Phong phát biểu.

Triển lãm kéo dài trong thời gian kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám./.

Các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Cùng ngày 11/11, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám Tổ chức Chương trình “Ánh Sao Khuê Minh Triết” - khắc họa hành trình của Đạo học Việt Nam, từ truyền thống khoa cử trong lịch sử đến tinh thần học tập của xã hội đương đại; tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và những giá trị bền vững của nền giáo dục Việt Nam. Chương trình được dàn dựng theo hình thức nghệ thuật trình diễn, kết hợp hình ảnh gợi nhớ về các thế hệ Giám sinh với những tiết mục biểu diễn của học sinh và nghệ sỹ. Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của 950 học sinh đến từ các trường tại Hà Nội, tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ học trò hôm nay với truyền thống đạo học được vun đắp qua gần một thiên niên kỷ.