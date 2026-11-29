Đây không đơn thuần là nhiệm vụ thống kê, sắp xếp hay điều chỉnh biên chế, mà là cuộc đổi mới từ gốc trong phương thức vận hành hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ và phát triển văn hóa công vụ.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc cách thức tổ chức lao động, yêu cầu đặt ra càng cấp thiết. Một bộ máy mạnh không nhất thiết là bộ máy có nhiều người, mà phải là bộ máy có đúng người, đúng việc, đúng thẩm quyền, đủ năng lực và tạo ra những giá trị thiết thực cho xã hội.

Kết luận 131-KL/TW vì thế không chỉ là văn bản chỉ đạo về tiến độ. Đằng sau những mốc thời gian cụ thể là một thông điệp về trách nhiệm, kỷ luật, tính khoa học và văn hóa phục vụ nhân dân.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: báo Nhân Dân

Từ vị trí việc làm đến văn hóa trách nhiệm

Điểm đáng chú ý trong Kết luận 131-KL/TW là yêu cầu khẩn trương hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực và xác định sản phẩm đầu ra đối với từng vị trí trong toàn hệ thống chính trị. Mỗi vị trí phải được chuẩn hóa, kiểm chứng thực chất, có căn cứ khoa học và thực tiễn; tuyệt đối không hợp thức hóa hiện trạng, không làm hình thức, không vì áp lực tiến độ mà hạ thấp yêu cầu chất lượng.

Đây là một yêu cầu mang tính nguyên tắc, đồng thời thể hiện sự thay đổi căn bản trong tư duy quản trị. Trong một tổ chức hiện đại, vị trí việc làm không thể chỉ được xác định bằng tên gọi, chức danh hay số lượng người đang đảm nhiệm. Điều quan trọng hơn là vị trí ấy có chức năng gì, phải thực hiện những nhiệm vụ nào, cần năng lực ra sao và tạo ra sản phẩm cụ thể gì.

Nếu không trả lời được những câu hỏi đó, việc xác định biên chế rất dễ rơi vào vòng luẩn quẩn: bộ máy hiện có bao nhiêu người thì đề xuất bấy nhiêu, công việc đang được phân chia thế nào thì tiếp tục duy trì như vậy. Khi ấy, cơ sở dữ liệu dù đầy đủ về hình thức vẫn khó trở thành căn cứ khoa học cho việc đổi mới tổ chức.

Kết luận 131-KL/TW đã chỉ rõ không được lấy tổ chức bộ máy, biên chế và số người hiện có làm căn cứ tính ngược nhu cầu nhân lực. Đó là điểm mấu chốt để phá bỏ tư duy duy trì hiện trạng, mở đường cho việc đánh giá lại thực chất chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Dưới góc nhìn văn hóa, xây dựng vị trí việc làm còn là xây dựng văn hóa trách nhiệm. Khi mỗi người biết rõ mình phải làm gì, được quyết định đến đâu, chịu trách nhiệm về kết quả nào, sự minh bạch trong công vụ sẽ được nâng lên. Những khoảng trống trách nhiệm, tình trạng việc chung không ai nhận, việc khó đẩy sang cơ quan khác hoặc nhiều người cùng tham gia nhưng không rõ ai chịu trách nhiệm cuối cùng sẽ từng bước được khắc phục.

Bởi vậy, yêu cầu xử lý triệt để những bất cập về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phân cấp, phân quyền, giao thoa, chồng chéo, trùng lặp và các khâu trung gian không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy. Đó còn là việc xây dựng một nền hành chính có văn hóa hợp tác, tôn trọng quy trình và đề cao trách nhiệm cá nhân.

Kết luận yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Đặc biệt, bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, xác nhận và chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu, danh mục vị trí việc làm, phương án biên chế. Nơi nào chậm tiến độ, chất lượng không bảo đảm thì người đứng đầu phải giải trình; kết quả thực hiện còn là tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ cuối năm 2026.

Thông điệp ấy cho thấy đổi mới bộ máy không thể chỉ trông chờ vào những quy định từ cấp trên. Sự chuyển biến phải bắt đầu từ ý thức trách nhiệm của từng người đứng đầu, từ cách làm việc của từng cơ quan và từ thái độ phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

Biên chế khoa học, chuyển đổi số và thước đo phục vụ nhân dân

Một nội dung có ý nghĩa chiến lược khác của Kết luận 131-KL/TW là đổi mới căn bản phương pháp xác định và giao biên chế giai đoạn 2027-2031. Việc phân bổ nhân lực phải xuất phát từ vị trí việc làm đã được chuẩn hóa, yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển và kết quả đổi mới phương thức hoạt động.

Tinh giản biên chế là chủ trương quan trọng, nhưng tinh giản không đồng nghĩa với cắt giảm cơ học, bình quân hay cào bằng. Nơi dư thừa phải kiên quyết giảm; lĩnh vực thực sự cần thiết phải được bố trí, tăng cường nhân lực phù hợp. Một cơ quan thiếu người thực hiện nhiệm vụ thiết yếu không thể được xem là tinh gọn hiệu quả chỉ vì số lượng biên chế giảm. Ngược lại, một đơn vị có nhiều người nhưng công việc chồng chéo, sản phẩm không rõ ràng cũng không thể lấy số lượng nhân sự làm thước đo năng lực.

Cách tiếp cận này đòi hỏi sự công bằng trong phân bổ nguồn lực và sự tỉnh táo trong đánh giá hiệu quả. Biên chế phải gắn với công việc thực tế, chất lượng phục vụ và yêu cầu phát triển, chứ không phải lợi ích duy trì của từng tổ chức.

Đặc biệt, Kết luận nhấn mạnh việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tự chủ và xã hội hóa. Các cơ quan phải lượng hóa khối lượng công việc, xác định việc nào giảm, việc nào mất đi, việc nào mới phát sinh; năng suất lao động tăng bao nhiêu và tác động thế nào đến nhu cầu nhân lực.

Đây là yêu cầu rất đáng suy ngẫm trong văn hóa quản trị thời đại số. Công nghệ không phải chiếc áo mới khoác lên phương thức làm việc cũ. Nếu đầu tư lớn cho dữ liệu, phần mềm, trí tuệ nhân tạo nhưng quy trình vẫn rườm rà, nhiều tầng nấc, cán bộ vẫn phải xử lý thủ công những việc có thể tự động hóa, thì chuyển đổi số chưa tạo ra chuyển biến thực chất.

Một hệ thống dữ liệu vị trí việc làm được hoàn thiện, kết nối và khai thác hiệu quả sẽ giúp việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ trở nên khoa học hơn. Nhưng dữ liệu chỉ có giá trị khi được cập nhật, xác thực và phản ánh đúng thực tiễn. Dữ liệu sai có thể dẫn đến quyết định sai; dữ liệu hình thức có thể khiến cả quá trình đổi mới bị lệch hướng.

Vì vậy, những mốc thời gian được xác định trong Kết luận 131-KL/TW cần được nhìn nhận như một đợt kiểm tra nghiêm túc về năng lực tổ chức thực hiện. Hoàn thành kiểm chứng dữ liệu và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền trước ngày 30/11/2026; hoàn thành phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trước ngày 5/12/2026; thẩm định phương án trước ngày 10/12/2026 và báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 12/2026. Tiến độ rất khẩn trương, nhưng chất lượng phải được đặt lên hàng đầu.

Sau cùng, mọi đổi mới tổ chức bộ máy đều phải hướng đến một mục tiêu cao hơn: phục vụ nhân dân tốt hơn. Người dân không đánh giá hiệu quả bộ máy bằng số lượng cơ quan được sắp xếp hay số biên chế đã giảm, mà bằng việc thủ tục có thuận tiện hơn không, công việc có được giải quyết nhanh chóng, minh bạch hơn không, quyền lợi chính đáng có được bảo đảm hay không.

Kết luận 131-KL/TW mở ra một yêu cầu mới về văn hóa công vụ: lấy công việc làm căn cứ, lấy năng lực làm tiêu chuẩn, lấy kết quả làm thước đo và lấy sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phục vụ. Khi cơ sở dữ liệu vị trí việc làm thực sự trở thành nền tảng của quản trị hiện đại, khi biên chế được bố trí đúng nơi, đúng việc và khi trách nhiệm được xác định đến cùng, tinh gọn bộ máy sẽ không chỉ là sự thay đổi về tổ chức, mà còn là bước chuyển sâu sắc về chất lượng văn hóa và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

V.X.B