Kết luận số 125-KL/TW ngày 18/11/2026 của Ban Bí thư, chuyển từ chính sách hỗ trợ tạm thời sang chính sách đặc thù, ổn định, lâu dài đối với những người có nhiều cống hiến, vì thế không chỉ là sự điều chỉnh chế độ đãi ngộ, mà còn thể hiện một cách nhìn sâu sắc về văn hóa trọng hiền tài, nghĩa tình và trách nhiệm của xã hội đối với những người đã đóng góp cho cộng đồng.

Buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam" - Ảnh: TTXVN

Khi sự tri ân trở thành chính sách lâu dài

Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 125-KL/TW về chính sách chăm lo, hỗ trợ, tôn vinh và phát huy vai trò của đội ngũ nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến. Văn bản được ban hành sau 13 năm thực hiện Kết luận số 59-KL/TW ngày 9/4/2013, một chặng đường đủ dài để nhìn lại những kết quả, nhận diện hạn chế và đặt ra yêu cầu đổi mới chính sách.

Trong suốt 13 năm qua, việc hỗ trợ những nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn đã từng bước đi vào nền nếp, góp phần thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người có đóng góp cho đất nước. Nhưng cuộc sống luôn vận động, yêu cầu phát triển ngày càng cao, trong khi chính sách hỗ trợ tạm thời không thể mãi đáp ứng đầy đủ những nhu cầu chính đáng của một đội ngũ đặc biệt.

Kết luận số 125-KL/TW thẳng thắn chỉ ra những hạn chế: Mức hỗ trợ chưa tương xứng; một số tiêu chí còn định tính; danh hiệu, giải thưởng chưa bao quát; chính sách khám, chữa bệnh chưa đồng bộ; việc xét duyệt, bố trí kinh phí có lúc chưa kịp thời; dữ liệu và công tác kiểm tra, giám sát còn thiếu thống nhất.

Nhìn nhận những hạn chế ấy không phải để phủ nhận kết quả đã đạt được, mà để chính sách bước sang một giai đoạn mới, phù hợp hơn với thực tiễn. Điều đáng chú ý nhất là sự thay đổi về tư duy: Từ hỗ trợ tạm thời sang chính sách đặc thù, ổn định, lâu dài. Đây là bước chuyển từ cách tiếp cận mang tính tình thế sang một cơ chế chăm lo có định hướng, có tiêu chí và có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Văn hóa Việt Nam từ lâu coi trọng đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”. Nhưng lòng biết ơn, nếu chỉ dừng lại ở những lời biểu dương hay những cuộc gặp gỡ trang trọng, sẽ chưa đủ sức nâng đỡ những người đã dành cả đời cho sự nghiệp chung. Sự tri ân cần được cụ thể hóa bằng chính sách thiết thực, để người có cống hiến không phải đối diện với những khó khăn đời thường trong sự lặng lẽ, đơn độc.

Kết luận mới xác định rõ các nhóm đối tượng, trong đó có những người được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ nhân nhân dân; người được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật, khoa học và công nghệ. Chính sách cũng mở rộng tới những nhân sĩ, trí thức có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời có tiêu chí ghi nhận những người hoạt động, cống hiến lâu dài nhưng chưa thuộc các nhóm danh hiệu, giải thưởng nêu trên.

Đặc biệt, quy định xem xét trường hợp có cống hiến đặc biệt nhưng chưa thuộc diện đối tượng cụ thể cho thấy chính sách không chỉ nhìn vào danh hiệu, mà còn hướng tới giá trị thực chất của sự đóng góp. Bởi trong đời sống văn hóa, có những người âm thầm gìn giữ một nghề cổ, truyền dạy một tri thức dân gian, đóng góp cho cộng đồng bằng những việc làm bền bỉ mà thành tích không phải lúc nào cũng được thể hiện đầy đủ qua giấy tờ.

Chăm lo đời sống, tôn vinh trí tuệ và tiếp nối di sản

Một điểm quan trọng của Kết luận số 125-KL/TW là phân định rõ các nội dung chăm lo. Người từ đủ 70 tuổi trở lên, có hoàn cảnh khó khăn, không tự bảo đảm được những nhu cầu thiết yếu về sinh hoạt, khám, chữa bệnh và chăm sóc, được xem xét hỗ trợ đời sống hằng tháng. Mức hỗ trợ đối với người từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi bằng 3 lần mức lương cơ sở; từ đủ 80 tuổi trở lên bằng 4 lần mức lương cơ sở.

Đối với chăm sóc sức khỏe, người thuộc diện chính sách từ đủ 70 tuổi trở lên được hưởng chế độ khám, chữa bệnh theo tiêu chuẩn lãnh đạo cấp vụ, không phụ thuộc vào hoàn cảnh kinh tế. Cùng với đó là việc thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, Tết và xem xét hỗ trợ đột xuất khi mắc bệnh hiểm nghèo.

Những quy định này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Một nhà giáo từng dành cả đời truyền đạt tri thức, một nghệ sĩ từng làm đẹp tâm hồn công chúng, một nghệ nhân từng giữ gìn nghề truyền thống, khi tuổi cao, sức yếu, vẫn cần được sống trong sự chăm sóc và tôn trọng. Không ai muốn những năm tháng cuối đời của mình trở thành nỗi lo thường trực về cơm áo, thuốc men.

Tuy nhiên, giá trị nổi bật của chính sách không chỉ nằm ở hỗ trợ vật chất hay chăm sóc sức khỏe. Kết luận đặt ra yêu cầu tôn vinh và phát huy vai trò của đội ngũ nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân thông qua các hoạt động tư vấn, phản biện, nghiên cứu, sáng tạo, truyền nghề, giáo dục truyền thống, lưu giữ và phát huy di sản tri thức, văn hóa.

Đây là cách nhìn vượt lên trên quan niệm chăm lo cho những người đã cống hiến như một sự khép lại hành trình nghề nghiệp. Trái lại, những người có nhiều kinh nghiệm, tri thức và vốn sống vẫn có thể tiếp tục đóng góp cho xã hội, nếu được tạo điều kiện phù hợp với nguyện vọng, chuyên môn, sức khỏe và khả năng của mình.

Điều đáng quý là việc tham gia các hoạt động ấy được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, không phải điều kiện để hưởng chính sách hỗ trợ. Như vậy, sự cống hiến không bị biến thành một nghĩa vụ để đổi lấy quyền lợi; lòng biết ơn của xã hội không đặt người thụ hưởng vào một sự ràng buộc thiếu công bằng.

Để chính sách đi vào cuộc sống, Kết luận giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc rà soát, xác nhận, thẩm định và xét duyệt đối tượng. Cơ sở dữ liệu thống nhất được xây dựng nhằm quản lý quá trình hưởng chính sách, chi trả và chăm sóc sức khỏe, bảo đảm kết nối, chia sẻ, an toàn dữ liệu và bảo vệ thông tin cá nhân. Ngân sách nhà nước giữ vai trò bảo đảm nguồn lực; các nguồn vận động xã hội hợp pháp chỉ nhằm chăm lo thêm, không thay thế trách nhiệm của Nhà nước.

Kết luận số 125-KL/TW có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Kết luận số 59-KL/TW; các chế độ, chính sách được thực hiện từ ngày 1/11/2026. Điều đó đặt ra yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa, hướng dẫn và tổ chức thực hiện đồng bộ, minh bạch, đúng đối tượng.

Một chính sách tốt không chỉ được đánh giá bằng những điều khoản nhân văn, mà còn bằng khả năng đến đúng người, đúng lúc và đúng nhu cầu. Từ hỗ trợ tạm thời đến chính sách đặc thù, ổn định, lâu dài là bước chuyển cần thiết để sự tri ân không còn dừng ở lời nói. Đó cũng là cách một xã hội gìn giữ vốn quý nhất của mình: trí tuệ, tài năng, nhân cách và những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

V.X.B