Góc nhìn văn hoá: Phục dựng Điện Kính Thiên - Nối quá khứ với hiện tại và lan toả

Vượt ra ngoài ý nghĩa phục hồi một công trình kiến trúc từng là biểu tượng quyền lực của quốc gia Đại Việt, dự án đặt ra kỳ vọng lớn hơn: Khôi phục không gian trung tâm của Hoàng thành, đánh thức những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa và biến di sản thành nguồn lực tinh thần, tri thức cho đời sống đương đại. Tuy nhiên, để Điện Kính Thiên thực sự trở thành một không gian văn hóa – lịch sử có sức lan tỏa, điều quan trọng không chỉ nằm ở hình hài công trình sau phục dựng, mà còn ở cách chúng ta ứng xử với quá khứ, diễn giải di sản và trao truyền những giá trị ấy cho các thế hệ mai sau.

Mô hình phục dựng Điện kính thiên Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: BTC cung cấp.

Đánh thức ký ức Thăng Long từ một biểu tượng lịch sử

Trong lịch sử dân tộc, Thăng Long không chỉ là kinh đô của nhiều triều đại mà còn là nơi kết tinh tư tưởng trị quốc, thiết chế quyền lực, nghệ thuật kiến trúc và những thành tựu văn hóa của quốc gia Đại Việt. Trong tổng thể ấy, Điện Kính Thiên giữ vị trí đặc biệt. Là trung tâm của Cấm thành Thăng Long, nơi các hoàng đế cử hành nghi lễ thiết triều và thực hiện những hoạt động chính trị, ngoại giao quan trọng, công trình gắn với hình ảnh của một quốc gia được tổ chức bằng những thiết chế nhà nước ngày càng hoàn chỉnh, đồng thời phản ánh quan niệm về trật tự xã hội, lễ nghi và quyền lực trong lịch sử Việt Nam.

Lễ khởi công Dự án đầu tư, bảo quản, phục hồi Điện Kính Thiên Trung tâm Hoàng thành Thăng Long- Hà Nội. Ảnh: BTC cung cấp.↵

Bởi vậy, Điện Kính Thiên không đơn thuần là một công trình kiến trúc cổ cần được tái hiện. Đằng sau nền điện, những bậc đá, thành bậc rồng và các dấu tích khảo cổ là câu chuyện về nhiều thế hệ đã kiến tạo, vận hành và bảo vệ kinh đô. Mỗi di vật không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng thông tin về kỹ thuật xây dựng, mỹ thuật, tổ chức không gian và quan niệm văn hóa của một thời đại. Phục dựng Điện Kính Thiên, vì thế, cũng là quá trình làm cho những thông tin vốn nằm rải rác trong sử liệu, hiện vật và lòng đất có cơ hội được kết nối thành một câu chuyện lịch sử dễ tiếp cận hơn với công chúng.

Sau nhiều biến động, Điện Kính Thiên không còn nguyên vẹn hình hài kiến trúc xưa. Những dấu tích còn lại, dù quý giá, vẫn khiến không ít người tham quan khó hình dung đầy đủ quy mô, công năng và vị trí của công trình trong đời sống cung đình. Một nền móng có thể cung cấp chứng cứ khoa học, nhưng chưa chắc tự nó giúp người trẻ hình dung được không gian thiết triều, nghi thức ngoại giao hay trật tự cung đình từng hiện diện tại đây. Chính khoảng cách giữa giá trị lịch sử được giới nghiên cứu nhận diện và khả năng cảm nhận của công chúng đã đặt ra yêu cầu tìm kiếm những phương thức bảo tồn, diễn giải di sản hiệu quả hơn.

Theo hướng tiếp cận đó, dự án phục hồi Điện Kính Thiên có ý nghĩa như một nỗ lực nối lại mạch liên hệ giữa di tích vật chất và ký ức lịch sử. Khi công trình được đặt trong tổng thể không gian Hoàng thành, công chúng có thêm cơ sở trực quan để hình dung cấu trúc trung tâm quyền lực của kinh đô xưa, nhận biết mối quan hệ giữa Chính điện, trục Hoàng Đạo và những thành phần kiến trúc liên quan. Lịch sử khi ấy không còn chỉ hiện diện qua những niên đại cần ghi nhớ hay những trang sách cần đọc, mà có thể được tiếp cận bằng trải nghiệm không gian, bằng sự quan sát và suy ngẫm trực tiếp.

Giới nghiên cứu đều thống nhất cho rằng: Ý nghĩa sâu hơn của việc phục dựng là tạo thêm một địa điểm để cộng đồng nhận biết và suy ngẫm về lịch sử Thăng Long. Theo ông, ký ức đô thị không chỉ được duy trì qua sách vở mà còn cần những không gian cụ thể để con người gặp gỡ, tìm hiểu và trao truyền câu chuyện giữa các thế hệ. Đáng chú ý, câu chuyện ấy không nên chỉ xoay quanh nhà vua và triều đình, mà cần mở rộng đến những người thợ xây dựng, thợ mộc, người làm gạch ngói và nghệ nhân chạm khắc – những chủ thể góp phần tạo nên diện mạo văn hóa cung đình.

Đây là gợi mở có ý nghĩa đối với việc xây dựng nội dung diễn giải di sản. Một công trình cung điện có thể phản ánh quyền lực của triều đại, nhưng đồng thời cũng là kết quả của trí tuệ, kỹ năng và sức lao động của nhiều tầng lớp xã hội. Khi tìm hiểu kỹ thuật xây dựng, mô-típ trang trí, vật liệu hay hành trình của một hiện vật khảo cổ, công chúng sẽ nhận ra lịch sử không phải sản phẩm của một vài nhân vật nổi bật, mà là thành quả của những cộng đồng người trong những hoàn cảnh cụ thể. Cách tiếp cận này giúp di sản trở nên gần gũi hơn, đồng thời mở rộng nhận thức về lịch sử từ câu chuyện của thiết chế quyền lực sang câu chuyện của con người và xã hội.

Tuy nhiên, kỳ vọng phục dựng cũng đặt ra một yêu cầu đặc biệt nghiêm túc: Phải xác định rõ giới hạn giữa những gì đã được chứng minh bằng chứng cứ và những gì còn là giả thuyết khoa học. Điện Kính Thiên trải qua các thời kỳ Lê sơ, Mạc và Lê Trung Hưng, trong khi dấu tích kiến trúc, nền móng và di vật được phát hiện không phải lúc nào cũng thuộc cùng một giai đoạn. PGS.TS Bùi Minh Trí, Viện Khảo cổ học, đã lưu ý đến sự khác biệt giữa nền móng chủ yếu thuộc thời Lê Trung Hưng và những di vật, trong đó có thành bậc rồng thềm điện Kính Thiên, gắn với thời Lê sơ. Sự khác biệt ấy cho thấy phục dựng không thể chỉ dựa vào một hình dung khái quát về kiến trúc thời Lê.

Vấn đề đặt ra không chỉ là lựa chọn hình thức kiến trúc của thời kỳ nào, mà còn là cách công khai và giải thích cơ sở lựa chọn đó. Bộ phận nào có chứng cứ trực tiếp? Chi tiết nào được suy luận từ tư liệu so sánh? Những điểm nào vẫn còn tranh luận? Nếu các câu hỏi này được giải đáp minh bạch, phương án phục dựng sẽ có sức thuyết phục khoa học cao hơn, đồng thời giúp công chúng hiểu rằng lịch sử luôn được nhận thức thông qua quá trình nghiên cứu, kiểm chứng và điều chỉnh tri thức.

Sau 15 năm nghiên cứu liên ngành về lịch sử, khảo cổ học, kiến trúc và di sản phi vật thể, cùng sự tham vấn của UNESCO và ICOMOS (Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế), dự án đã có nền tảng quan trọng để triển khai. Dẫu vậy, sự chuẩn bị công phu không có nghĩa mọi vấn đề khoa học đã khép lại. Trái lại, quá trình thi công cần tiếp tục gắn với giám sát chuyên môn, công bố thông tin và khả năng điều chỉnh khi xuất hiện chứng cứ mới. Bảo vệ nguyên trạng các dấu tích khảo cổ, tôn trọng yếu tố gốc và bảo đảm tính xác thực phải là những nguyên tắc xuyên suốt, không thể bị lấn át bởi yêu cầu tiến độ hay mong muốn sớm có một công trình hoàn chỉnh về thị giác.

Bởi suy cho cùng, giá trị của Điện Kính Thiên không nằm ở việc tái tạo một hình ảnh quá khứ thật tráng lệ, mà ở khả năng giúp chúng ta hiểu đúng hơn về quá khứ ấy. Một phương án phục dựng thận trọng, có cơ sở khoa học và minh bạch về những giới hạn của tri thức có thể đem lại giá trị lâu dài hơn một hình ảnh hoàn mỹ nhưng thiếu căn cứ. Đó cũng là cách để việc bảo tồn không biến thành sự thay thế di tích lịch sử bằng một công trình mới mang dáng vẻ cổ xưa.

Từ phục dựng kiến trúc đến kiến tạo không gian văn hóa sống

Nếu phục dựng Điện Kính Thiên chỉ dừng lại ở việc hoàn thành một công trình kiến trúc, những giá trị mà dự án có thể mang lại sẽ chưa được phát huy đầy đủ. Kỳ vọng lớn hơn là hình thành một không gian văn hóa – lịch sử có khả năng kết nối nghiên cứu khoa học, giáo dục di sản, thực hành văn hóa, hoạt động tham quan và đối thoại với cộng đồng. Nói cách khác, phục dựng kiến trúc mới là điều kiện ban đầu; làm cho di sản được hiểu, được quan tâm và có vị trí trong đời sống đương đại mới là thước đo quan trọng của hiệu quả bảo tồn.

Điều này càng có ý nghĩa khi Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới năm 2010, với những giá trị nổi bật phản ánh tiến trình lịch sử lâu dài của kinh đô Thăng Long và Thủ đô Hà Nội. Danh hiệu quốc tế khẳng định tầm vóc của di sản, nhưng cũng đặt ra trách nhiệm duy trì tính xác thực, bảo vệ các lớp lịch sử và truyền tải những giá trị ấy một cách có trách nhiệm. Di sản không chỉ thuộc về quá khứ, cũng không chỉ là tài sản của riêng giới nghiên cứu hay cơ quan quản lý, mà còn là một phần ký ức chung cần được cộng đồng tiếp nhận và gìn giữ.

Từ góc nhìn văn hóa, một không gian di sản có sức sống phải tạo điều kiện để công chúng không chỉ đứng trước công trình mà còn hiểu được những câu chuyện nằm phía sau nó. Với Điện Kính Thiên, điều đó có thể được thực hiện thông qua hệ thống thuyết minh khoa học, trưng bày hiện vật, bản đồ diễn giải không gian, mô hình kiến trúc, hình ảnh tư liệu và các phương tiện số giúp tái hiện bối cảnh lịch sử. Những công cụ này cần bổ trợ cho di tích thật, không thay thế giá trị của chứng cứ gốc. Đặc biệt, nội dung diễn giải phải phân biệt rõ giữa dữ kiện đã được xác nhận, giả thuyết nghiên cứu và phần tái dựng nhằm phục vụ trải nghiệm, tránh để công chúng nhầm lẫn hình ảnh minh họa với sự thật lịch sử đã được chứng minh.

Một hướng đi giàu tiềm năng khác là gắn không gian Chính điện Kính Thiên với các hoạt động giáo dục di sản dành cho học sinh, sinh viên và gia đình. Những chuyến tham quan được tổ chức theo chủ đề, chương trình tìm hiểu khảo cổ học, trải nghiệm kỹ thuật kiến trúc truyền thống hay hoạt động khám phá hoa văn, hiện vật có thể biến việc học lịch sử thành quá trình chủ động tìm tòi. Khi được tiếp cận bằng câu hỏi và trải nghiệm cụ thể, người trẻ không chỉ ghi nhớ tên một công trình, mà còn có cơ hội hiểu vì sao công trình ấy được xây dựng, nó phản ánh điều gì về xã hội đương thời và các nhà khoa học đã giải mã quá khứ bằng phương pháp nào.

Tương tự, việc nghiên cứu và giới thiệu các thực hành văn hóa phi vật thể gắn với cung đình có thể giúp công chúng hình dung rõ hơn đời sống nghi lễ từng tồn tại trong không gian Hoàng thành. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa thực hành được truyền nối liên tục, thực hành được phục hồi trên cơ sở tư liệu và hoạt động tái hiện phục vụ giáo dục, du lịch. Sự phân biệt này không làm giảm sức hấp dẫn của di sản; ngược lại, nó bảo đảm tính trung thực và giúp công chúng hiểu được hành trình biến đổi của văn hóa qua thời gian.

Các chương trình diễn giải cũng cần vượt ra ngoài khuôn khổ của những nghi lễ hoàng gia. Những câu chuyện về đời sống kinh đô, kỹ thuật chế tác vật liệu, hoạt động của các nghệ nhân, sự giao lưu văn hóa và những biến đổi của Thăng Long qua các triều đại sẽ làm phong phú thêm trải nghiệm của người tham quan. Qua đó, Hoàng thành không chỉ hiện lên như trung tâm quyền lực của một nhà nước quân chủ, mà còn như một không gian xã hội được hình thành từ lao động, tri thức, tín ngưỡng và những tương tác văn hóa đa dạng.

Từ phương diện phát triển đô thị, dự án còn gợi mở cách kết nối bảo tồn với tầm nhìn dài hạn của Hà Nội. Trong bối cảnh thành phố tiếp tục mở rộng và hiện đại hóa, di sản có thể trở thành điểm tựa để định hình bản sắc đô thị, tạo nên sự khác biệt cho Thủ đô trong giao lưu quốc tế. Như Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” cần trở thành nguồn lực cho phát triển, thay vì chỉ là những giá trị được nhắc đến trong các tuyên ngôn. Điều đó đòi hỏi di sản phải được đặt trong mối quan hệ hài hòa với quy hoạch, không gian công cộng, giáo dục, nghiên cứu và đời sống văn hóa của người dân.

Du lịch văn hóa có thể hưởng lợi từ sự phục hồi của Điện Kính Thiên, bởi một không gian trung tâm được diễn giải tốt sẽ giúp nâng cao chất lượng trải nghiệm tại Hoàng thành Thăng Long. Song sức lan tỏa không nên được đo chủ yếu bằng lượng khách hay doanh thu. Một điểm đến có giá trị lâu dài phải đồng thời bảo vệ được di tích, nâng cao hiểu biết lịch sử, tạo điều kiện cho nghiên cứu và mang lại lợi ích văn hóa thiết thực cho cộng đồng. Nếu hoạt động khai thác quá chú trọng trình diễn, chụp ảnh hay thương mại hóa, không gian di sản có nguy cơ trở thành sân khấu tái hiện quá khứ, trong khi chiều sâu lịch sử và tính chất đặc biệt của địa điểm bị xem nhẹ.

Vì thế, phát triển du lịch cần đi cùng cơ chế quản lý sức chứa, kiểm soát tác động lên di tích, bảo đảm chất lượng thuyết minh và duy trì sự hài hòa giữa bảo tồn với khai thác. Các hoạt động biểu diễn, sự kiện và trải nghiệm cần được thiết kế phù hợp với đặc điểm của khu di sản, tránh gây ảnh hưởng đến nền móng khảo cổ và cảnh quan lịch sử. Đồng thời, người dân Hà Nội cần được nhìn nhận như chủ thể của di sản, có cơ hội tham gia xây dựng nội dung, thực hành văn hóa và hưởng lợi từ các hoạt động phát huy giá trị.

Việc lựa chọn đơn vị thi công có năng lực và huy động nguồn lực xã hội là yếu tố cần thiết để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ của dự án. Tuy nhiên, trong một công trình có ý nghĩa đặc biệt như Điện Kính Thiên, hiệu quả không thể chỉ được đánh giá bằng chất lượng hoàn thiện kiến trúc. Năng lực phối hợp với các nhà khoa học, mức độ tuân thủ phương án được phê duyệt, khả năng bảo vệ di tích gốc và tính minh bạch trong quá trình triển khai mới là những tiêu chí có ý nghĩa quyết định đối với giá trị lâu dài của công trình.

Lễ khởi công diễn ra trong thời gian Việt Nam tổ chức Hội nghị Đối thoại Châu Á – Thái Bình Dương về Di sản và tính xác thực, từ ngày 27/9 đến ngày 1/10/2026, cũng mở ra cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn với cộng đồng quốc tế. Qua dự án, Việt Nam có thể thể hiện cách tiếp cận coi trọng nghiên cứu liên ngành, hợp tác quốc tế và trách nhiệm gìn giữ những lớp lịch sử cùng tồn tại trong một khu di sản. Tuy nhiên, uy tín quốc tế không chỉ đến từ lễ khởi công hay quy mô đầu tư, mà sẽ được khẳng định bằng kết quả bảo tồn cụ thể, tính minh bạch khoa học và khả năng duy trì các giá trị di sản qua thời gian.

Phục dựng Điện Kính Thiên, xét đến cùng, là một phép thử đối với cách chúng ta hiểu và ứng xử với lịch sử. Quá khứ không thể được hồi sinh nguyên vẹn như thể thời gian chưa từng trôi qua; điều có thể làm là bảo vệ những chứng tích còn lại, tái dựng những gì có đủ căn cứ và giải thích trung thực những khoảng trống của tri thức. Khi được thực hiện trên nền tảng ấy, Điện Kính Thiên sẽ không chỉ là hình ảnh gợi nhắc về một thời kỳ vàng son, mà còn trở thành nơi công chúng suy ngẫm về sự hình thành của quốc gia, chiều sâu của văn hóa dân tộc và trách nhiệm của hiện tại đối với tương lai.

Kỳ vọng phục dựng Điện Kính Thiên trở thành một không gian văn hóa – lịch sử có sức lan tỏa vì thế không nằm ở việc dựng lại một cung điện thật lớn hay tạo nên một điểm tham quan mới. Kỳ vọng ấy nằm ở khả năng khôi phục mối liên hệ giữa di tích và ký ức cộng đồng, giữa nghiên cứu khoa học và giáo dục, giữa bảo tồn và phát triển bền vững. Khi mỗi người đến Hoàng thành Thăng Long có thể hiểu thêm một điều về lịch sử, khi người trẻ tìm thấy lý do để trân trọng di sản và khi những chứng tích khảo cổ tiếp tục được bảo vệ bằng sự cẩn trọng cao nhất, Điện Kính Thiên mới thực sự trở thành một không gian sống của văn hóa. Khi đó, quá khứ không chỉ được nhìn lại, mà còn tiếp tục đối thoại với hiện tại, góp phần nuôi dưỡng bản sắc và mở đường cho tương lai của Thăng Long – Hà Nội.

Điện Kính Thiên (còn gọi là Điện Long Thiên dưới thời nhà Nguyễn)

Thời Lý (thế kỷ XI): Trên nền đất này từng xây dựng chính điện quan trọng là điện Càn Nguyên.

Thời Trần (thế kỷ XIII): Trên nền cũ tiếp tục dựng điện Thiên An.

Thời Lê sơ (thế kỷ XV): Năm 1428, sau khi đánh bại quân Minh và lên ngôi, vua Lê Thái Tổ cho xây dựng chính điện mới và đặt tên là Điện Kính Thiên. Điện này được hoàn thiện và mở rộng dưới thời vua Lê Thánh Tông (các năm 1465, 1467).

Thời Mạc và Lê Trung Hưng (thế kỷ XVI – XVIII): Điện Kính Thiên tiếp tục được sử dụng làm chính điện tối cao của triều đình.

Thời nhà Nguyễn (thế kỷ XIX): Năm 1816, vua Gia Long cho phá bỏ và xây dựng một cung điện mới làm hành cung khi các vua Nguyễn tuần du ra Bắc; đến năm 1841, vua Thiệu Trị đổi tên thành Điện Long Thiên.

Thời Pháp thuộc (năm 1886): Thực dân Pháp đã phá hủy điện Long Thiên để xây dựng trụ sở Ban chỉ huy pháo binh, hiện nay chỉ còn lại thềm bậc đá chạm rồng được công nhận là Bảo vật quốc gia.

V.X.B