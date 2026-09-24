Góc nhìn văn hoá: "Bữa ăn bán trú" Hà Nội - Đừng để phụ huynh phải lên tiếng mới có hậu kiểm

Hà Nội đã có quy trình kiểm soát nhiều tầng: Từ lựa chọn nhà cung cấp, nguồn thực phẩm, chế biến, vận chuyển, giao nhận, định lượng đến giám sát. Thành phố cũng số hóa thông tin, yêu cầu rà soát năng lực nhà thầu và quy định trách nhiệm của người đứng đầu.

Nhưng những gì xảy ra ngay đầu năm học 2026-2027 lại đặt ra một câu hỏi không thể né tránh: Nếu quy trình đã khá đầy đủ, tại sao học sinh vẫn có thể nhận suất ăn bị phản ánh là “lèo tèo”, hoặc phải ngồi chờ cơm đến quá trưa?

Câu trả lời có lẽ không nằm ở việc ban hành thêm một quy định. Vấn đề nằm ở chỗ: Quy trình có được thực hiện như một văn hóa trách nhiệm hay chỉ được coi là một bộ hồ sơ phải hoàn thành?

Học sinh trường Tiểu học Trung Giã -Hà Nội trở lại ăn bán trú sau một ngày tạm dừng cung cấp suất ăn. Ảnh: Internet.

Lỗ hổng nằm ở khâu vận hành

Những phản ánh tại Trường Tiểu học Trung Giã, Trường THCS Kim Bài, Trường Tiểu học Ngọc Lâm và một số cơ sở khác cho thấy một nghịch lý: Khâu lựa chọn, hợp đồng và kiểm soát có thể được thiết kế tương đối đầy đủ, nhưng chỉ cần một mắt xích vận hành trục trặc, bữa trưa của học sinh lập tức bị ảnh hưởng.

Có nơi suất ăn bị phụ huynh phản ánh không tương xứng với mức tiền; có nơi cơm giao muộn đến 12h30 hoặc gần 13h. Trong lúc chờ đợi, nhà trường phải mua bánh mì, sữa cho học sinh. Một số nhà cung cấp sau đó bị dừng hợp đồng hoặc chủ động rút khỏi việc cung cấp.

Đáng chú ý, những sự cố này không chỉ đặt ra câu hỏi về một đơn vị cung cấp cụ thể. Chúng đặt ra câu hỏi về năng lực thực thi của cả hệ thống.

Một nhà cung cấp có đủ hồ sơ không đồng nghĩa với việc có đủ năng lực phục vụ hàng nghìn học sinh cùng lúc. Có phương tiện vận chuyển không đồng nghĩa với việc bảo đảm giao đúng giờ tại nhiều điểm trường. Có thực đơn được phê duyệt cũng không đồng nghĩa với việc từng khay cơm thực tế đều đạt đúng định lượng.

Đây chính là khoảng cách giữa “đủ điều kiện” và “đủ năng lực”.

Trong một hệ thống lớn như Hà Nội, khoảng cách ấy càng cần được nhìn thẳng. Bán trú không phải một hợp đồng mua bán thông thường, nơi chỉ cần xác định đúng nhà cung cấp là có thể yên tâm. Đây là một chuỗi dịch vụ thiết yếu diễn ra mỗi ngày, vào một thời điểm gần như cố định, với đối tượng phục vụ đặc biệt là trẻ em.

Chỉ cần xe giao hàng chậm, bếp quá tải, nhân lực thiếu, khoảng cách vận chuyển không phù hợp hoặc khâu giao nhận không được tổ chức tốt, hậu quả sẽ dồn thẳng xuống học sinh.

Vì thế, điều cần kiểm tra không chỉ là năng lực trên giấy mà là năng lực trong “giờ cao điểm”: Cùng một thời điểm, nhà cung cấp có thể chuẩn bị và giao bao nhiêu suất? Có bao nhiêu phương tiện? Bao nhiêu nhân sự? Các điểm trường cách nhau bao xa? Nếu một phương tiện gặp sự cố thì phương án dự phòng là gì?

Đó mới là những câu hỏi có khả năng ngăn sự cố trước khi nó xảy ra.

Và ở đây, trách nhiệm của nhà trường cũng không thể được hiểu đơn giản là “đã có đơn vị cung cấp lo”.

Nhà trường có thể không trực tiếp lựa chọn nhà cung cấp, nhưng vẫn là nơi tiếp nhận suất ăn và là nơi học sinh trực tiếp sử dụng dịch vụ. Bởi vậy, kiểm tra số lượng, định lượng, chất lượng, thời gian giao nhận và xử lý ngay khi có bất thường phải là công việc thường xuyên.

Không thể chờ phụ huynh chụp ảnh khay cơm rồi sự việc mới được chú ý.

Cũng không thể đợi đến khi học sinh đã ngồi chờ quá trưa mới đặt câu hỏi vì sao xe giao hàng chưa đến.

Nếu một quy trình chỉ phát huy tác dụng sau khi sự cố xảy ra thì đó mới chỉ là cơ chế xử lý hậu quả, chưa phải một hệ thống phòng ngừa hiệu quả.

Đừng biến phụ huynh thành “cảm biến” cuối cùng của hệ thống

Điều đáng quan tâm nhất sau những sự cố vừa qua không phải là Hà Nội có cần thêm bao nhiêu quy định, mà là làm thế nào để hậu kiểm trở thành một phần bình thường của văn hóa quản trị bữa ăn học đường.

Bởi nếu chỉ kiểm tra khi có phản ánh, hệ thống sẽ luôn ở thế chạy theo sự cố.

Phụ huynh nhìn thấy một khay cơm, nhưng họ không thể nhìn thấy toàn bộ chuỗi phía sau khay cơm ấy: Thực phẩm từ đâu đến, được bảo quản thế nào, định lượng có đúng không, vận chuyển bao lâu, ai kiểm tra khi giao nhận, và nếu phát hiện sai thì ai có quyền yêu cầu khắc phục ngay.

Do đó, minh bạch không nên chỉ là công khai thực đơn, giá suất ăn hay thông tin nhà cung cấp. Minh bạch phải đi đến khả năng kiểm chứng.

Phụ huynh cần biết họ có thể giám sát ở đâu, bằng cách nào; nhà trường phải có cơ chế phản hồi rõ ràng; chính quyền địa phương phải có năng lực kiểm tra độc lập; còn nhà cung cấp phải hiểu rằng hợp đồng không phải “tấm vé an toàn” để duy trì dịch vụ bất kể chất lượng thực tế.

HanoiCheck và các công cụ số hóa có thể hỗ trợ rất tốt cho việc công khai thông tin, nhưng công nghệ không thể thay thế con người kiểm tra một khay cơm. Một đơn vị có hồ sơ đẹp trên hệ thống vẫn phải được đánh giá bằng chất lượng thực tế của những suất ăn giao tới trường.

Nói cách khác, số hóa hồ sơ không đồng nghĩa với số hóa trách nhiệm.

Kinh nghiệm tổ chức bán trú tại Trường THCS Giảng Võ cho thấy quy mô lớn không phải lý do tất yếu dẫn đến buông lỏng quản lý. Với hơn 5.000 học sinh, nhà trường nhấn mạnh sự cẩn trọng, sát sao của người quản lý, việc tập huấn và kiểm tra đội ngũ chăm sóc học sinh, đồng thời phát huy vai trò giám sát của phụ huynh.

Điều này gợi ra một vấn đề lớn hơn: chất lượng quản trị đôi khi không phụ thuộc vào việc có bao nhiêu quy định, mà phụ thuộc vào thái độ thực thi quy định.

Cùng một quy trình, nhưng nơi này thực hiện nghiêm túc thì trở thành hàng rào bảo vệ; nơi khác làm qua loa thì chỉ còn là giấy tờ.

Bữa ăn bán trú vì vậy cần được nhìn như một thành tố của văn hóa học đường. Trẻ em không chỉ đến trường để học chữ, học toán, mà còn học cách sống trong một môi trường mà người lớn tôn trọng lời hứa, tôn trọng quy định và tôn trọng chính những nhu cầu cơ bản của các em.

Một bữa trưa đúng giờ tưởng là chuyện rất nhỏ. Nhưng nếu hàng trăm học sinh phải chờ đợi vì một khâu quản lý yếu kém, đó không còn là chuyện nhỏ.

Một suất ăn đủ định lượng tưởng là yêu cầu kỹ thuật. Nhưng khi phụ huynh phải đặt câu hỏi liệu số tiền mình đóng có được sử dụng đúng cam kết hay không, đó đã trở thành câu chuyện của niềm tin.

Và niềm tin một khi đã bị tổn thương thì không thể khôi phục chỉ bằng một biên bản kiểm tra.

Hà Nội có quyền đặt mục tiêu không để xảy ra sự cố bữa ăn bán trú. Nhưng để đạt mục tiêu ấy, điều cần thiết không phải là thêm thật nhiều tầng quy trình, mà là làm cho từng tầng kiểm soát thực sự hoạt động.

Từ năm học 2026-2027, yêu cầu rà soát năng lực nhà cung cấp, kiểm tra thực tế bữa ăn, tăng cường công khai và xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu là những bước cần thiết. Nhưng sau cùng, thước đo vẫn phải rất cụ thể: học sinh có được ăn đúng giờ, đủ khẩu phần, đúng thực đơn và an toàn hay không?

Nếu câu trả lời là có, quy trình mới thực sự sống.

Nếu câu trả lời là chưa, mọi quy trình dù dày đến đâu cũng vẫn chỉ nằm trên giấy.

Bữa ăn bán trú không cần thêm những khẩu hiệu thật hay. Điều học sinh cần là một khay cơm đủ đầy, đến đúng giờ và an toàn; điều phụ huynh cần là sự minh bạch; còn điều hệ thống quản lý phải chứng minh là trách nhiệm không bắt đầu sau khi sự cố xảy ra.

V.X.B