Góc nhìn văn hoá: Bài học không thể bỏ qua vụ học trò đánh cô giáo

Đằng sau vụ việc gây chấn động dư luận xã hội không chỉ là hậu quả nghiêm trọng của một hành vi bạo lực, mà còn là bài học đắt giá không thể bỏ qua về văn hóa ứng xử, đạo đức học đường và trách nhiệm giáo dục con người.

Khi người đứng trên bục giảng trở thành nạn nhân của bạo lực do chính học trò gây ra, điều bị tổn thương không chỉ là sức khỏe, danh dự của người giáo viên, mà còn là những giá trị vốn được xem như nền tảng của môi trường giáo dục. Từ sự việc này, có những bài học không thể xem nhẹ.

Nam sinh có hành vi đánh cô giáo trong lớp học. Ảnh: Chụp qua màn hình.

Khi ranh giới văn hóa ứng xử bị vượt qua

Trong truyền thống văn hóa Việt Nam, tôn sư trọng đạo không đơn thuần là phép lịch sự dành cho người dạy học, mà còn là biểu hiện của đạo lý biết ơn, lòng kính trọng tri thức và sự trân trọng những người góp phần hình thành nhân cách con người. Từ gia đình đến nhà trường, tinh thần ấy được vun đắp qua lời ăn tiếng nói, thái độ ứng xử và cách mỗi người giải quyết những bất đồng trong cuộc sống.

Bởi vậy, hành vi học sinh đánh cô giáo ngay trong lớp học không thể được xem là một phản ứng nóng giận thông thường. Dù nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ việc bị nhắc nhở, xử lý vì không làm bài tập, bất đồng hay cảm giác không hài lòng với cách ứng xử của giáo viên, không điều gì có thể biện minh cho việc sử dụng bạo lực. Khi không đồng tình, học sinh có quyền trình bày quan điểm, đề nghị giải thích hoặc phản ánh với nhà trường; nhưng quyền bày tỏ ý kiến không đồng nghĩa với quyền xúc phạm, đe dọa hay hành hung người khác.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo và Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội thăm hỏi cô giáo bị học trò đánh.

Từ góc nhìn văn hóa, điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở hành vi cụ thể, mà còn ở khả năng một người trẻ không kiểm soát được cảm xúc, không nhận thức đầy đủ giới hạn của hành vi và hậu quả mà mình gây ra. Kiến thức có thể giúp con người tiến xa, nhưng nếu thiếu lòng tôn trọng, khả năng tự chủ và ý thức trách nhiệm, tri thức khó có thể trở thành nền tảng cho sự trưởng thành toàn diện.

Một học sinh lớp 12 đã ở ngưỡng cửa trưởng thành cần được trang bị không chỉ kiến thức để bước vào đời, mà còn cả năng lực ứng xử trước những tình huống trái ý muốn. Biết kiềm chế cơn giận, lắng nghe người khác, lựa chọn lời nói phù hợp và tìm kiếm sự hỗ trợ khi mâu thuẫn nảy sinh là những kỹ năng thiết yếu. Như chia sẻ của em Lê Lan Hà, một học sinh THPT tại Hà Nội, khi cảm thấy quá tức giận, học sinh có thể xin phép ra ngoài để bình tĩnh lại, sau đó trao đổi với giáo viên khi cảm xúc đã được kiểm soát.

Đó là một gợi ý giản dị nhưng có ý nghĩa: Giáo dục văn hóa ứng xử phải bắt đầu từ những tình huống đời thường, giúp học sinh biết dừng lại trước khi hành động và hiểu rằng một phút mất kiểm soát có thể để lại hậu quả lâu dài.

Tuy nhiên, giữ gìn sự tôn nghiêm của nghề giáo không có nghĩa là duy trì quan hệ thầy trò theo một chiều, trong đó học sinh chỉ biết nghe lời mà không được quyền bày tỏ chính kiến. Người thầy cần được tôn trọng, đồng thời học sinh cũng cần được lắng nghe, đối xử công bằng và hướng dẫn bằng phương pháp sư phạm phù hợp. Sự nghiêm khắc phải đi cùng lòng bao dung; kỷ luật cần gắn với giáo dục, tránh làm tổn thương hoặc đẩy mâu thuẫn đến mức đối đầu.

Một nền giáo dục nhân văn không loại trừ kỷ cương, cũng không đồng nhất kỷ cương với áp đặt. Trái lại, kỷ cương chỉ thực sự có giá trị khi giúp người học hiểu giới hạn, nhận thức đúng sai và biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Gia đình, nhà trường và xã hội không thể đứng ngoài

Vụ việc tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi là hành vi của một cá nhân, vì thế không nên từ đó quy kết cả một thế hệ học sinh đang suy thoái đạo đức. Tuy nhiên, cũng không thể chỉ dừng lại ở việc lên án người vi phạm rồi xem sự việc như một trường hợp cá biệt đã được xử lý. Điều cần thiết là nhìn nhận nghiêm túc những vấn đề đặt ra đối với quá trình giáo dục nhân cách.

Trước hết, gia đình là môi trường đầu tiên hình thành ý thức và hành vi của mỗi người. Cha mẹ không chỉ có trách nhiệm chăm lo việc học, mà còn phải dạy con biết tôn trọng người khác, phân biệt đúng sai, chấp nhận giới hạn và chịu trách nhiệm khi mắc lỗi. Nếu trẻ thường xuyên chứng kiến cách giải quyết bất đồng bằng quát mắng, xúc phạm hoặc bạo lực, những hành vi ấy có thể trở thành khuôn mẫu ứng xử mà trẻ tiếp nhận. Ngược lại, sự quan tâm, đối thoại và nêu gương của người lớn giúp trẻ học cách giải quyết mâu thuẫn bằng lý trí thay vì hành động bột phát.

Nhà trường cũng cần nhìn nhận giáo dục đạo đức là nhiệm vụ xuyên suốt, không phải nội dung bổ trợ bên cạnh việc truyền thụ kiến thức. Những bài học về lòng biết ơn, sự tôn trọng, tính trung thực và trách nhiệm chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành vi cụ thể. Cùng với đó, hoạt động tư vấn tâm lý học đường, giáo dục kỹ năng quản lý cảm xúc và giải quyết xung đột cần được quan tâm đúng mức, giúp phát hiện sớm những biểu hiện bất thường để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Về phía giáo viên, yêu cầu đặt ra là kết hợp sự nghiêm túc với khả năng thấu hiểu tâm lý học sinh, lựa chọn cách nhắc nhở và xử lý vi phạm phù hợp. Nhưng điều này không có nghĩa người thầy phải đơn độc gánh vác mọi áp lực hoặc luôn dè dặt vì lo ngại phản ứng tiêu cực. Giáo viên cần được bảo vệ trước những hành vi bạo lực, được phụ huynh chia sẻ và được nhà trường hỗ trợ khi thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

Đáng chú ý, việc các học sinh trong lớp phản ứng, can ngăn hành vi hành hung cô giáo là một chi tiết tích cực. Trong một tình huống căng thẳng, sự lên tiếng và hành động bảo vệ người bị tấn công cho thấy ý thức về lẽ phải, tinh thần trách nhiệm và sự cảm thông vẫn hiện diện trong tập thể học sinh. Giáo dục văn hóa không chỉ là giúp mỗi người tránh làm điều sai, mà còn bồi đắp bản lĩnh để biết lên tiếng, hành động đúng đắn trước cái sai.

Mặt khác, việc cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam nam sinh để điều tra cho thấy hành vi gây thương tích phải được xem xét theo quy định pháp luật, không thể chỉ giải quyết bằng lời xin lỗi hay những biện pháp giáo dục nội bộ. Việc xử lý cụ thể cần căn cứ vào kết quả điều tra và các quy định pháp luật liên quan. Giáo dục và pháp luật không loại trừ nhau: Giáo dục giúp con người nhận ra sai lầm, còn pháp luật xác lập giới hạn và trách nhiệm đối với hành vi vi phạm.

Từ vụ việc đau lòng này, điều cần hướng tới không phải là khơi sâu sự đối đầu giữa thầy và trò, mà là khôi phục niềm tin, củng cố kỷ cương và xây dựng môi trường học đường an toàn, nhân văn. Truyền thống tôn sư trọng đạo cần được tiếp nối bằng những hành động cụ thể: Bảo vệ người thầy, tôn trọng người học, đề cao đối thoại và kiên quyết ngăn chặn bạo lực.

Bởi suy cho cùng, mục tiêu của giáo dục không chỉ là đào tạo những người có kiến thức, mà còn là hình thành những con người biết yêu thương, biết tự trọng, tôn trọng người khác và chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Đó cũng chính là thước đo quan trọng của văn hóa và chất lượng giáo dục trong xã hội hôm nay.

V.X.B