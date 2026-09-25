Góc nhìn từ nhà trường trước đề xuất nâng trần tiền ăn bán trú

Chi tiết các mức đề xuất điều chỉnh

Dự thảo quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập do UBND TP Hà Nội soạn thảo đang đề xuất nâng mức trần tiền ăn bữa trưa bán trú của trẻ mầm non và học sinh phổ thông lên lần lượt là 40.000 và 50.000 đồng/học sinh/ngày, tăng từ 10.000 - 15.000 đồng so với hiện nay.

Cụ thể, đối với bậc mầm non, tiền ăn sáng được đề xuất tăng từ 20.000 lên 25.000 đồng/học sinh/ngày; bữa trưa tăng từ 35.000 lên 40.000 đồng/học sinh/ngày.

Đối với khối phổ thông (gồm tiểu học, THCS và THPT), mức trần tiền ăn trưa tăng từ 35.000 lên 50.000 đồng/học sinh/ngày, riêng cấp tiểu học có mức tối thiểu là 40.000 đồng/học sinh/ngày.

Hiện tại, mức trần áp dụng chung cho tất cả các cấp học công lập là 20.000 đồng/bữa sáng và 35.000 đồng/bữa trưa.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đề xuất điều chỉnh dựa trên cơ sở rà soát thực tế, biến động giá nguyên liệu thực phẩm và chi phí vận hành nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, cân đối khẩu phần phù hợp với từng lứa tuổi.

Cơ quan soạn thảo nhấn mạnh mức trần 50.000 đồng là giới hạn tối đa để nhà trường thỏa thuận với phụ huynh theo nhu cầu và khả năng chi trả, không phải mức thu bắt buộc. Với cấp tiểu học, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 84/2026/NQ-HĐND giữ nguyên, phần chi phí tăng thêm do gia đình tự nguyện đóng góp.

Cân đối dinh dưỡng cho lứa tuổi phát triển và lộ trình thực hiện

Đánh giá dưới góc độ thực tiễn chăm sóc sức khỏe học đường, trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, bà Tô Thị Hải Yến - Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) cho rằng, đề xuất nâng mức trần tiền ăn là động thái rất kịp thời, tháo gỡ trực tiếp áp lực về chi phí để nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh trung học.

Học sinh Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) trong bữa ăn trưa bán trú tại trường. Ảnh: HB

Theo bà Tô Thị Hải Yến, học sinh THCS đang ở giai đoạn "vàng" phát triển thể chất và chiều cao nên nhu cầu năng lượng lớn hơn nhiều so với cấp nhỏ hơn. Mức trần 35.000 đồng trước đây trong bối cảnh giá cả nguyên liệu, gia vị, điện, nước và nhân công đều tăng khiến các trường cực kỳ khó xây dựng thực đơn đa dạng mà vẫn đủ định lượng.

Khung trần mới 50.000 đồng tạo cơ chế linh hoạt để các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng bữa ăn, hướng tới mục tiêu giúp học sinh không chỉ ăn no mà còn ăn ngon, đủ chất và an toàn, bảo đảm năng lượng cho cả ngày hoạt động.

Tuy nhiên, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ khẳng định mức 50.000 đồng chỉ là trần tối đa, không phải quy định cào bằng. Căn cứ vào điều kiện kinh tế của phụ huynh trên địa bàn, các trường có thể thỏa thuận mức thu thực tế phù hợp như 40.000, 45.000 hoặc 50.000 đồng.

Bà Yến lưu ý, do mức hỗ trợ từ ngân sách giữ nguyên nên việc tăng chi phí bữa ăn đồng nghĩa với việc gia tăng đóng góp của gia đình. Vì vậy, các nhà trường cần chứng minh rõ ràng sự nâng cấp chất lượng thực đơn, công khai nguồn gốc thực phẩm an toàn và xây dựng lộ trình tăng từng bước, tránh gây xáo trộn hay áp lực tài chính đột ngột cho cha mẹ học sinh ngay đầu năm học.