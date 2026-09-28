Góc nhìn từ chuyên gia trước nỗi lo học sinh nam nữ ngủ chung phòng bán trú

Hệ lụy từ không gian chung thiếu riêng tư

Việc sắp xếp giờ nghỉ trưa chung phòng giữa học sinh nam và nữ tại một trường THCS ở TP. Hồ Chí Minh gần đây đang làm dấy lên nhiều quan tâm trong dư luận và cộng đồng phụ huynh. Do vướng mắc về cơ sở vật chất chưa có phòng nghỉ riêng biệt, nhà trường đang bố trí cho học sinh nam và nữ nghỉ bán trú chung trong cùng một phòng học. Đại diện Ban giám hiệu của trường này cho biết học sinh không nằm chung giường hay sát nhau; trong đó học sinh nữ được sắp xếp nghỉ trên bàn, còn học sinh nam nằm ở khu vực riêng dưới sàn, đồng thời luôn có giáo viên chủ nhiệm hoặc người phụ trách túc trực giám sát.

Dù vậy, thông tin này vẫn vấp phải nhiều ý kiến từ phía phụ huynh. Phần lớn các bậc cha mẹ bày tỏ sự lo lắng, cho rằng học sinh bậc THCS đã bước vào giai đoạn dậy thì với nhiều biến đổi mạnh mẽ về tâm sinh lý. Việc thiếu vắng không gian riêng tư, rèm che hay vách ngăn có thể tạo ra những tác động không mong muốn, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển tâm lý cũng như quá trình giáo dục giới tính của các em.

Không gian nghỉ bán trú tại lớp học cần được bố trí vách ngăn hoặc rèm che kín đáo cùng sự giám sát chặt chẽ để bảo đảm an toàn tâm sinh lý và sự riêng tư tối thiểu cho học sinh lứa tuổi dậy thì. Ảnh minh hoạ: TG

Nhìn nhận vấn đề này từ lứa tuổi học sinh THCS, chúng ta cần một góc nhìn khoa học, điềm tĩnh và thực tế hơn thay vì rơi vào trạng thái hoảng hốt hay kỳ thị. Cần khẳng định rõ rằng việc học sinh nam và nữ nằm nghỉ chung một không gian không tự động dẫn đến việc các em phát triển giới tính sớm hay phát sinh hành vi lệch chuẩn. Về mặt sinh học và tâm lý học phát triển, không có cơ sở khoa học nào chứng minh điều đó.

Tuy nhiên, sự lo lắng của phụ huynh là hoàn toàn có cơ sở và đáng được lắng nghe, bởi học sinh THCS đang ở độ tuổi có những chuyển biến nhạy cảm đặc thù. Từ khoảng 11-12 tuổi trở đi, ý thức về sự riêng tư của trẻ bộc lộ rất rõ.

Những điều người lớn xem là bình thường như tư thế ngủ, quần áo xộc xệch, sự thay đổi thể chất, vấn đề kinh nguyệt ở nữ sinh hay các phản ứng sinh lý tự nhiên ở nam sinh lại trở nên vô cùng tế nhị đối với các em. Việc thiếu không gian riêng tư dễ khiến trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng, xấu hổ, lo âu, thậm chí không dám ngủ sâu giấc, từ đó làm sụt giảm chất lượng nghỉ ngơi và ảnh hưởng đến thể lực cho buổi học chiều.

Bên cạnh đó, trong môi trường thiếu vách ngăn, những thay đổi cơ thể rất dễ trở thành đề tài trêu chọc giữa bạn bè. Việc thiếu giám sát chặt chẽ cũng làm mờ đi ranh giới cơ thể, khiến trẻ vô tình bình thường hóa những hành vi động chạm, từ đó làm giảm hiệu quả giáo dục phòng chống xâm hại và tiềm ẩn rủi ro do sự tò mò lứa tuổi.

Giải pháp bảo đảm an toàn tâm sinh lý học đường

Để vừa giải quyết bài toán cơ sở vật chất của nhà trường, vừa xoa dịu nỗi lo của phụ huynh, các cơ sở giáo dục cần áp dụng những giải pháp đồng bộ và tinh tế. Nếu bắt buộc phải dùng chung một phòng học, nhà trường tuyệt đối phải lắp đặt rèm che cố định, vách ngăn chắc chắn để phân định rõ ràng khu vực nam và nữ. Khoảng cách giữa các chỗ nằm cần được giãn cách hợp lý, duy trì ánh sáng dịu nhẹ để giáo viên vừa có thể quan sát xuyên suốt, vừa đảm bảo tính riêng tư tối thiểu.

Phòng ngủ bán trú không bao giờ được phép vắng bóng người lớn dù chỉ trong phút chốc. Cần bố trí giáo viên hoặc người quản lý cùng giới trực ở khu vực của học sinh nữ, đồng thời quy định rõ ràng khu vực thay đồ và hỗ trợ kín đáo cho các em đã bước vào tuổi dậy thì.

Nhà trường cần chủ động trang bị cho học sinh kỹ năng tôn trọng ranh giới cơ thể của mình và người khác, dạy các em quyền nói không khi cảm thấy không thoải mái. Đồng thời, giáo viên phải được tập huấn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn triệt để tình trạng trêu chọc ngoại hình, chụp ảnh, quay phim hay bắt nạt trong giờ nghỉ.

Mục tiêu cốt lõi của giáo dục bán trú là kiến tạo một môi trường an toàn, nơi học sinh được lo chu đáo về chỗ ăn, chỗ ngủ, được tôn trọng sự phát triển tự nhiên, giữ gìn trọn vẹn sự tự tin và lòng tự trọng của lứa tuổi học trò.