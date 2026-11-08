Góc nhìn thế giới 8-11-2026: Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Quyền lực sẽ đổi chiều ra sao?
Một Quốc hội do phe đối lập kiểm soát có thể tăng giám sát, chất vấn và gây sức ép về ngân sách. Tuy nhiên, Tổng thống vẫn nắm quyền hành pháp và nhiều công cụ chính sách. Giữa cạnh tranh và thỏa hiệp, nước Mỹ sẽ lựa chọn con đường nào để hóa giải bất đồng trong dịp bầu cử này?
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/goc-nhin-the-gioi-8-11-2026-bau-cu-giua-nhiem-ky-my-quyen-luc-se-doi-chieu-ra-sao-post604334.html