Góc nhìn thế giới 8-11-2026: Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Quyền lực sẽ đổi chiều ra sao?

Ít nhất 33 người thiệt mạng và 39 người bị thương trong các cuộc không kích tại khu vực gần thủ đô Sanaa của Yemen trong ngày 7-11. Đây được xem là một trong những đợt tấn công gây thương vong nghiêm trọng nhất kể từ khi xung đột giữa Houthi và Saudi Arabia tái bùng phát hồi tháng 7.