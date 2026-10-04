Góc nhìn thế giới 4-10-2026: Nga tăng chi quốc phòng: Chiến sự Ukraine sẽ kéo dài?
Nga vừa nâng kế hoạch chi quốc phòng năm 2027 lên 17,1 nghìn tỷ rúp, khoảng 202,6 tỷ đô la, tăng 27% so với dự toán. Vậy Nga tăng mạnh chi quốc phòng sẽ tác động thế nào đến chiến sự? Đây có phải dấu hiệu cho một cuộc chiến kéo dài, hay bước chuẩn bị tạo lợi thế trước bàn đàm phán?
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/goc-nhin-the-gioi-4-10-2026-nga-tang-chi-quoc-phong-chien-su-ukraine-se-keo-dai-post601007.html