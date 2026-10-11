Góc nhìn thế giới 11-10-2026: Hormuz nóng trở lại: Mỹ-Iran có tránh được vòng xoáy chiến tranh?
Eo biển Hormuz tiếp tục căng thẳng khi tàu chở dầu bị tấn công, giá năng lượng biến động. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chưa nối lại không kích Iran trước bầu cử nhiệm kỳ ngày 3-11, làm dấy lên kỳ vọng hạ nhiệt và những câu hỏi về tính toán chiến lược của hai bên.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/goc-nhin-the-gioi-11-10-2026-hormuz-nong-tro-lai-my-iran-co-tranh-duoc-vong-xoay-chien-tranh-post601713.html