Góc nhìn nghị trường: Tăng trưởng bền vững, bao trùm

Ngày 18-10, thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả tăng trưởng, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Đây là vấn đề cấp thiết khi tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng tăng 9,01%, riêng quý III tăng 9,95%, nhưng chi phí nguyên, nhiên, vật liệu leo thang, tạo sức ép lên giá cả và đời sống người dân.

Theo số liệu được nêu, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng năm 2026 tăng 4,52%, trong khi mục tiêu cả năm là 4,5%. Điều này cho thấy kiểm soát lạm phát đang là thách thức lớn đối với điều hành kinh tế vĩ mô.

Bối cảnh hiện nay khác với thời kỳ đại dịch Covid-19. Khi ấy, tổng cầu suy giảm giúp giảm bớt áp lực giá cả. Nay, nền kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu vốn và nguyên liệu lớn, trong khi chi phí đầu vào vẫn chịu tác động từ biến động bên ngoài. Nếu không xử lý đồng bộ, áp lực chi phí có thể lan rộng, làm suy giảm sức mua và bào mòn thành quả tăng trưởng.

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Tăng trưởng cao không thể đánh đổi bằng ổn định vĩ mô. Lạm phát kéo dài khiến thu nhập thực tế của người dân giảm, doanh nghiệp khó kiểm soát chi phí, thu hẹp khả năng đầu tư và tạo việc làm. Vì vậy, bên cạnh mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao, điều quan trọng không kém là phải bảo đảm chất lượng tăng trưởng và phân phối lợi ích phát triển rộng khắp.

Với tình hình hiện nay, bên cạnh những giải pháp đã áp dụng rất thành công như kết hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và tiền tệ, chủ động quản lý giá các mặt hàng do Nhà nước định giá..., nước ta cần kiểm soát chặt chẽ dòng vốn tín dụng, tập trung ưu tiên cho sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu và các lĩnh vực tạo giá trị gia tăng. Kiểm soát dòng vốn vào lĩnh vực rủi ro phải đi đôi với tạo điều kiện cho doanh nghiệp có phương án khả thi tiếp cận vốn; tránh siết tín dụng đồng loạt, gây đình trệ sản xuất.

Về lâu dài, giảm chi phí sản xuất và lưu thông mới là giải pháp căn cơ. Cần cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan, cải thiện hạ tầng vận tải, kho bãi và nâng cao năng lực doanh nghiệp logistics trong nước. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, tiết kiệm năng lượng, đổi mới công nghệ để giảm phụ thuộc vào biến động bên ngoài.

Kiểm soát lạm phát chính là điều kiện quan trọng để bảo vệ sức mua, củng cố niềm tin thị trường và duy trì động lực đầu tư. Tăng trưởng chỉ thực sự bền vững, bao trùm khi thành quả kinh tế được chuyển hóa thành thu nhập, việc làm và chất lượng sống tốt hơn cho người dân.