Góc nhìn giáo dục: Về nhà, để được làm một người con

Liễu Hồng Thanh (tên Facebook "Thanh quê mùa"), 24 tuổi, sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, chia sẻ những video clip về gia đình ở quê nhà Đồng Tháp. Không có sự kiện đặc biệt, cũng chẳng cần những lời tâm sự lớn lao, những hình ảnh rất đời thường, giản dị như gia đình quây quần, cùng nhau hái rau, nhóm bếp, nấu cơm... luôn nhận được sự yêu thích của cộng đồng mạng.

Có lẽ, điều khiến nhiều người dừng lại xem không chỉ là khung cảnh làng quê thân thuộc mà còn là cảm giác được trở về với những điều gần gũi nhất. Trong cuộc sống thường ngày, có khi ta chẳng mấy để ý đến tiếng mẹ gọi ăn cơm, việc cha nhờ phụ một tay hay câu chuyện được kể đi kể lại bên mâm cơm. Chỉ đến khi đi xa, những điều tưởng nhỏ bé ấy mới hiện lên rõ ràng trong nỗi nhớ.

Minh họa: LÊ HẢI/ qdnd.vn

Điều đáng nói là để giữ gìn sự gắn bó ấy, không phải người con nào cũng cần nghỉ việc, trở về quê sinh sống hay làm những điều thật lớn lao. Với người đang bận rộn mưu sinh, đôi khi làm một người con bắt đầu từ việc chủ động gọi điện hỏi thăm, lắng nghe cha mẹ kể chuyện, thu xếp về nhà khi có thể. Về đến nhà, thay vì chỉ nghỉ ngơi trong phòng hay tranh thủ xử lý công việc trên điện thoại, hãy cùng mẹ chuẩn bị bữa cơm, phụ cha tưới cây, đi chợ hoặc ngồi bên cha mẹ lâu hơn một chút.

Những việc ấy không giải quyết được mọi khó khăn của tuổi già, nhưng có thể giúp cha mẹ cảm nhận rằng mình vẫn được quan tâm. Đôi khi, cha mẹ hỏi con đã ăn chưa, công việc có vất vả không, bao giờ về nhà... không hẳn vì thiếu thông tin. Có lẽ, điều họ mong đợi còn là một cuộc trò chuyện, một sự sẻ chia và cảm giác vẫn được hiện diện trong cuộc sống của con.

Đừng đợi đến khi cha mẹ đau ốm mới nghĩ về việc dành thời gian cho họ. Tình thân không chỉ được bồi đắp trong những lúc khó khăn mà còn từ sự có mặt đều đặn trong những ngày chẳng có gì đặc biệt.

Trưởng thành là khi mỗi người phải tự bước đi, tự lo cuộc sống và chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Nhưng trưởng thành cũng là lúc ta hiểu rằng, bên cạnh việc xây dựng tương lai còn có những mối quan hệ cần được chăm sóc ngay trong hiện tại.

Về nhà, suy cho cùng không chỉ để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi. Đó còn là dịp để trở lại với một vai trò giản dị: Làm con-báo hiếu. Đôi khi, điều cha mẹ cần không phải là con làm được bao nhiêu việc cho mình mà là con có mặt, ngồi bên, chuyện trò và cùng họ sống những ngày bình thường khi vẫn còn có thể.