Góc nhìn công ty chứng khoán ngày 12/10: Yuanta, MBS và TPS khuyến nghị cổ phiếu nào?

Yuanta khuyến nghị mua GVR, FRT, MWG; MBS và TPS chọn HDG, MBB. Ảnh minh họa do AI tạo

Trong phiên 12/10, Yuanta Việt Nam khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi cơ hội mua GVR, FRT, MWG và một số cổ phiếu có triển vọng kinh doanh tích cực. Trong khi đó, MBS khuyến nghị tích lũy HDG, còn TPS khuyến nghị mua MBB, đồng thời lưu ý các rủi ro về triển vọng lợi nhuận và chất lượng tài sản.

Theo Yuanta Việt Nam, VN-Index có thể hồi phục trong ngắn hạn. Tuy nhiên, với chiến lược đầu tư dưới 1 tháng, nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời những vị thế đã tăng mạnh từ đầu tháng 8 để bảo toàn thành quả đầu tư, đồng thời đưa tỷ trọng danh mục về mức thận trọng, tham khảo 30% cổ phiếu và 70% tiền mặt.

Với chiến lược trung hạn từ 1–5 tháng, Yuanta Việt Nam khuyến nghị theo dõi cơ hội giải ngân vào các doanh nghiệp có sức mạnh tương đối cao và triển vọng kết quả kinh doanh quý III tích cực, gồm nhóm bán lẻ với MWG, FRT; nhóm cao su với DPR, GVR; nhóm tiêu dùng với MCH, VNM, TLG.

Việc giải ngân nên được cân nhắc khi từng cổ phiếu xuất hiện điểm mua ngắn hạn với mức giá vốn hấp dẫn, đồng thời lực cầu trên thị trường duy trì ổn định quanh vùng 1.720 điểm. Nếu VN-Index đánh mất vùng hỗ trợ này, nhà đầu tư có thể chờ mức chiết khấu hấp dẫn hơn quanh 1.670 điểm trước khi xem xét gia tăng tỷ trọng.

CTCK MB (MBS) khuyến nghị tích lũy cổ phiếu HDG của CTCP Tập đoàn Hà Đô, với giá mục tiêu 22.500 đồng/cổ phiếu.

Lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm 2026 của Hà Đô tăng 121%, chủ yếu nhờ giảm chi phí tiền sử dụng đất tại dự án Charm Villa, giúp giá vốn giảm khoảng 197 tỷ đồng. Tuy nhiên, mảng thủy điện đang chịu áp lực do điều kiện thời tiết bất lợi có thể làm giảm sản lượng huy động.

MBS dự báo lợi nhuận quý III/2026 của doanh nghiệp giảm 13%. Đồng thời, dự báo lợi nhuận ròng năm 2026 và 2027 được điều chỉnh giảm lần lượt 54% và 39% so với dự báo trước, chủ yếu do lùi tiến độ bàn giao Charm Villa trong bối cảnh lãi suất cao và thanh khoản bất động sản suy yếu.

Ở chiều tích cực, danh mục điện đang vận hành tiếp tục tạo dòng tiền, trong khi doanh nghiệp chủ động giãn tiến độ đầu tư. Hà Đô cũng đang phát triển khoảng 100 MW năng lượng tái tạo, dự kiến có điểm rơi trong giai đoạn 2027–2028.

MBS đưa giá mục tiêu HDG về 22.500 đồng/cổ phiếu, giảm 26% so với dự báo trước. Dù cổ phiếu đang giao dịch ở P/B khoảng 0,9 lần, thuộc vùng thấp nhất 5 năm, MBS vẫn ưu tiên chiến lược tích lũy từng phần do triển vọng phục hồi còn phụ thuộc vào sản lượng thủy điện và tiến độ các dự án bất động sản.

CTCK Tiên Phong (TPS) khuyến nghị mua cổ phiếu MBB của Ngân hàng TMCP Quân đội, với giá mục tiêu 23.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá 21,7% so với mức tham chiếu 18.900 đồng/cổ phiếu ngày 8/10/2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, dư nợ cho vay của MBB đạt 1.228 nghìn tỷ đồng, tăng 13,2% so với đầu năm. Thu nhập lãi thuần đạt 31.807 tỷ đồng, tăng 32,2%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 20.188 tỷ đồng, tăng 27,1%.

Theo TPS, MBB có lợi thế từ tăng trưởng tín dụng, hiệu quả vận hành và hệ sinh thái tài chính. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 28,4%, biên lãi ròng (NIM) đạt 3,9% và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 21,2%.

Tuy nhiên, áp lực huy động vốn và chất lượng tài sản là những rủi ro cần lưu ý. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) giảm từ 36,8% đầu năm xuống 33,6% cuối tháng 6. Nợ xấu tăng 26,9% so với đầu năm, lên 17.797 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu 1,45%. Nếu nợ xấu tiếp tục tăng, chi phí dự phòng có thể gây sức ép lên lợi nhuận.

Tại mức giá tham chiếu 18.900 đồng/cổ phiếu, MBB giao dịch ở P/B 1,17 lần, thấp hơn bình quân 5 năm và bình quân nhóm ngân hàng so sánh. TPS cho rằng mức định giá này còn hấp dẫn so với hiệu quả sinh lời, qua đó duy trì khuyến nghị mua, đồng thời lưu ý nhà đầu tư theo dõi diễn biến nợ xấu và khả năng cải thiện nguồn vốn.