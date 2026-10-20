Góc nhìn 365: Để sự tôn vinh mang giá trị lâu dài

Những tình cảm ấy luôn thể hiện sự trân trọng của cộng đồng đối với vai trò và những đóng góp của phụ nữ. Nhưng xa hơn, ngày 20/10 còn là dịp để nhìn nhận đầy đủ hơn vị thế, vai trò của phụ nữ trong một xã hội đang không ngừng thay đổi - khi nó xuất phát từ một cột mốc lịch sử: Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam năm 1930.

Suốt chặng đường 96 năm ấy, từ đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc đến xây dựng và phát triển đất nước, phụ nữ Việt Nam luôn có những đóng góp quan trọng cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Để rồi, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, trình độ học vấn, năng lực và vị thế của phụ nữ ngày càng được nâng cao theo thời gian. Phụ nữ Việt Nam đã tham gia sâu rộng vào nhiều lĩnh vực, từ chính trị, quản lý Nhà nước đến sản xuất, kinh doanh, giáo dục, khoa học, công nghệ và các hoạt động văn hóa, xã hội.

Áo dài truyền thống tạo nên nét duyên dáng giữa không gian xanh mát bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Đặc biệt, khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với việc đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vai trò của phụ nữ càng có ý nghĩa quan trọng. Bằng lao động, tri thức, năng lực quản lý và sức sáng tạo, phụ nữ đang trực tiếp góp phần tạo ra những giá trị mới cho xã hội. Đồng thời, mỗi phụ nữ Việt Nam cũng cần có điều kiện thụ hưởng thành quả phát triển, được ghi nhận xứng đáng với những đóng góp và chủ động lựa chọn con đường của mình. Bởi thế, việc nhìn nhận đúng vai trò phụ nữ cần gắn với những thành quả đã đạt được và cả những khát vọng vươn lên trong tương lai.

Nhưng cũng cần nói thêm, những tiến bộ về vị thế chưa có nghĩa rằng phụ nữ đã đủ điều kiện để thực hiện mọi dự định cá nhân. Bởi bên cạnh yêu cầu ngày càng cao của công việc chuyên môn, nhiều phụ nữ vẫn phải thực hiện thiên chức của mình, khi dành nhiều thời gian, tâm trí cho việc chăm sóc con cái, người thân và tổ chức đời sống gia đình. Sự thấu hiểu và chia sẻ trong gia đình, và cả ngoài xã hội, sẽ giúp họ có thêm thời gian học tập, phát triển nghề nghiệp và theo đuổi những dự định riêng.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: Tôn vinh nét đẹp người con gái Việt Nam trên sân khấu kịch. Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN

Những bó hoa, lời chúc và sự quan tâm dành cho phụ nữ trong ngày 20/10 luôn là những biểu hiện đẹp của tình cảm và sự trân trọng. Nhưng xa hơn, trong kỷ nguyên phát triển mới, đất nước cần phát huy tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo của mỗi người, trong đó có phụ nữ. Ghi nhận xứng đáng những đóng góp, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực và tham gia sâu rộng hơn vào đời sống xã hội, đó cũng là cách để sự tôn vinh ấy mang giá trị thiết thực và lâu dài.