'Góc Nhà đầu tư' mở rộng góc nhìn từ thực tiễn thị trường

Chương trình không chỉ cung cấp những kiến thức nền tảng về thị trường chứng khoán, chương trình lần này mở rộng nội dung trao đổi với sự tham gia của các tổ chức hoạt động trên thị trường, qua đó mang đến cho người tham dự nhiều góc nhìn từ thực tiễn.

Tại chương trình, đại diện HOSE giới thiệu tổng quan về chức năng, vai trò và hoạt động của HOSE; cơ cấu và phương thức vận hành của thị trường chứng khoán; yêu cầu về công khai, minh bạch đối với doanh nghiệp niêm yết. Những nội dung này giúp người tham dự có nền tảng để tiếp cận các vấn đề chuyên sâu trong mối liên hệ với hoạt động của thị trường vốn.

Từ nền tảng chung đó, chủ đề quản trị công ty và phát triển bền vững được đưa vào chương trình phù hợp với nhóm người tham dự là các thí sinh của cuộc thi Vietnam ESG Challenge 2026. Không những đi sâu vào các khái niệm hay tiêu chí ESG, các nội dung trao đổi tập trung vào cách những vấn đề về quản trị, minh bạch và phát triển dài hạn được nhìn nhận trong hoạt động thực tế của doanh nghiệp, tổ chức tài chính và nhà đầu tư.

Chương trình có sự tham gia của bà Nguyễn Ngọc Phương Trang, Quyền Giám đốc Dịch vụ Chứng khoán, Ngân hàng Shinhan và bà Nguyễn Nhật Hà Chi, Trưởng bộ phận ESG, Dragon Capital. Từ góc nhìn của tổ chức tài chính và nhà đầu tư tổ chức, các diễn giả chia sẻ những vấn đề thực tiễn liên quan đến quản trị doanh nghiệp, hoạt động đầu tư và yêu cầu phát triển bền vững trên thị trường vốn.

Sự tham gia của các tổ chức thị trường đã hoàn thiện thêm mảnh thực tiễn về thị trường cho chương trình “Góc Nhà đầu tư”. Cùng một chủ đề, người tham dự có thể tiếp nhận thông tin từ HOSE với vai trò tổ chức vận hành thị trường, đồng thời tham khảo góc nhìn của tổ chức tài chính và nhà đầu tư tổ chức. Cách tổ chức này giúp chương trình không dừng ở việc chia sẻ những kiến thức, góc nhìn từ đơn vị vận hành thị trường mà mở rộng sang những vấn đề trong thực tiễn từ các thành viên tham gia thị trường.

Không khí chương trình trở nên sôi nổi hơn trong phần hỏi - đáp trực tiếp. Các thí sinh đặt câu hỏi về hoạt động của thị trường chứng khoán, trách nhiệm của doanh nghiệp niêm yết, quản trị công ty, tài chính xanh và những yêu cầu liên quan đến phát triển bền vững. Đại diện HOSE và các diễn giả cùng trao đổi từ phạm vi chuyên môn và kinh nghiệm thực tế, giúp các vấn đề được nhìn nhận từ nhiều chiều.

Chính sự tương tác này tạo nên nét riêng của chương trình. Người tham dự không chỉ nghe những nội dung đã được chuẩn bị sẵn mà còn có thể đưa những vấn đề mình quan tâm vào cuộc trao đổi. Những câu hỏi từ người tham dự, cùng chia sẻ của đại diện HOSE và các tổ chức trên thị trường, tạo nên sự kết nối giữa kiến thức, nhu cầu tìm hiểu và thực tiễn hoạt động.

Sau phiên trao đổi, đoàn tham quan trụ sở HOSE, tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của HOSE, không gian làm việc và hoạt động của thị trường chứng khoán. Hoạt động tham quan góp phần làm cho những nội dung được trao đổi trong chương trình trở nên trực quan hơn.

Việc kết hợp với Vietnam ESG Challenge 2026 cũng cho thấy chương trình “Góc Nhà đầu tư” có thể được tổ chức linh hoạt theo từng nhóm người tham dự và từng chủ đề quan tâm. Từ kiến thức nền tảng về thị trường, chương trình có thể kết nối thêm các chuyên gia, tổ chức và những nội dung chuyên đề phù hợp, qua đó mở rộng phạm vi tìm hiểu mà vẫn gắn với hoạt động thực tế của thị trường chứng khoán.

Việc tiếp tục đa dạng hóa chủ đề và mở rộng sự tham gia của các chủ thể trên thị trường sẽ góp phần làm phong phú nội dung “Góc Nhà đầu tư”, giúp công chúng có thêm cơ hội tiếp cận thị trường chứng khoán qua những câu chuyện và vấn đề thực tế, bên cạnh các kiến thức nền tảng.

Thông tin về các chương trình “Góc Nhà đầu tư” được cập nhật tại chuyên mục Góc Nhà đầu tư trên website và Facebook chính thức của HOSE. Nhà đầu tư, tổ chức và các nhóm có nhu cầu tham dự có thể đăng ký theo thông tin được HOSE công bố; trường hợp cần hỗ trợ về đăng ký, có thể liên hệ ông Bùi Công Lộc, số điện thoại 0933.11.48.60, email: locbc@hsx.vn.