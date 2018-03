Góc Man Utd: Tại sao không phải Scott McTominay?

Thị trường chuyển nhượng mùa Hè hứa hẹn sẽ rất sôi động với Man Utd khi Quỷ đỏ đang nhắm đến hàng loạt cái tên để tăng cường cho hàng tiền vệ. Tuy nhiên tại sao phải mua sắm rầm rộ khi trong tay Jose Mourinho đang có Scott McTominay?

Đi lên từ con số không

Gia nhập lò đào tạo trẻ Manchester United khi mới chỉ 5 tuổi, sự nghiệp của Scott McTominay ở đội trẻ thậm chí còn không có gì đặc biệt so với những đồng đội cùng trang lứa. McTominay thậm chí còn không chơi cho các đội trẻ của Anh hay Scotland. Thời điểm ấy, các chuyên gia đánh giá rất cao những cái tên như Fosu-Mensah, Axel Tuanzebe hay nổi bật nhất là Angel Gomes. Đáng nói hơn, mùa giải 2014-2015 tiền vệ người Scotland phải vật lộn với chấn thương và bị cho là hạn chế về chiều cao.

McTominay trong trận đấu gặp Crystal Palace ở cuối mùa giải trước.

Xuất phát điểm ở vị trí hộ công khi còn chơi cho đội U18, McTominay được Warren Joyce kéo về đá ở trung tâm hàng tiền vệ sau khi ông nhận ra tư duy chơi bóng và nhãn quan cực tốt của cậu học trò. Mãi đến mùa giải 2016-2017, chàng trai sinh ra tại Lancaster mới gây sự chú ý khi được Jose Mourinho gọi lên đội một.

Cầu thủ đặc biệt được phát hiện bởi "Người đặc biệt"

Jose Mourinho được xem là khắc tinh của các cầu thủ trẻ bởi hiếm ai có thể phát triển tài năng dưới triều đại của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Thế nhưng Scott McTominay là viên ngọc quý rất đặc biệt mà Mourinho trình làng. Cuối mùa giải trước khi Man Utd chấp nhận buông Premier League để tập trung cho Europa League, tiền vệ 21 tuổi đã đá trọn vẹn 90 phút trong trận gặp Crystal Palace và đã để lại ấn tượng tương rất tốt.

Sự trưởng thành vượt bậc của McTominay khiến nhiều người bất ngờ.

Những tưởng phải sớm quay lại đội trẻ thì McTominay đã được Jose Mourinho "tặng quà" bằng việc điền tên vào danh sách thi đấu tại Premier League cũng như Champions League. Còn nhớ trong buổi lễ tưởng niệm 60 năm thảm họa Munich, Sir Alex Ferguson đã kéo Mourinho lại và khuyên ông nên cho McTominay được ra sân thường xuyên. Mọi thứ sau đó đã rõ ràng, cầu thủ người Scotland đã chơi tổng cộng 22 trận trên mọi đấu trường ở thời điểm hiện tại, đáng chú ý có đến bốn trận ở đấu trường Champions League.

Tìm kiếm làm gì khi đã có Scott McTominay?

Kì chuyển nhượng mùa Hè đang đến gần, Jose Mourinho đã liệt kê hàng loạt tiền vệ để mang về sân Old Trafford trong đó có Arturo Vidal và Jorginho. Có lẽ cựu HLV Chelsea đã quên rằng trong tay ông đang có một cầu thủ tài năng do chính mình rèn giũa. Trong một hàng tiền vệ có cả Michael Carrick, Ander Herrera, Marouane Fellaini và thậm chí là Paul Pogba, McTominay vẫn lấy được lòng tin từ ông thầy người Bồ Đào Nha. Lí do đơn giản giúp cầu thủ sinh năm 1996 được ra sân thường xuyên là làm đúng những gì Jose Mourinho truyền tải.

Nghe lời Jose Mourinho, McTominay đã chọn ĐT Scotland.

Không cầu kì như Paul Pogba, chơi bóng bổng không giỏi như Fellaini và cũng không tinh ranh như Herrera, điểm mạnh nhất của McTominay đó là sự hiệu quả đến khó tin. Thống kê cho thấy, McTominay là cầu thủ để bị qua người ít nhất trong đội hình Man Utd với chỉ 0,3 lần, hơn hẳn người đàn anh Nemanja Matic. Còn nhớ trong trận gặp Chelsea, McTominay đã bắt chết Eden Hazard và giảm thiểu tối đa sự nguy hiểm của tiền đạo người Bỉ. Ngay sau đó, "Người đặc biệt" đã không ngớt lời khen cho cậu học trò cưng sau màn trình diễn trong trận gặp Sevilla, điều này đủ để chứng tỏ niềm tin của Mourinho không hề đặt sai chỗ.

Scott McTominay không chỉ đơn giản là một hiện tượng, sự vững chắc của cầu thủ người Scotland phần nào khiến các CĐV Quỷ đỏ yên tâm về tuyến giữa Man Utd. Và tại sao phải tìm kiếm ai khác khi đã có McTominay?