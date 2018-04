Góc Liverpool: Muốn hạ Man City, hãy coi lại hàng thủ

Liverpool có thể vẫn đang thăng hoa nhờ sự tỏa sáng của Mohamed Salah, nhưng muốn thắng Man City thì chắc chắn họ sẽ cần nhiều hơn thế.

Vào cuối tuần qua, Mohamed Salah đã một lần nữa đóng vai người hùng của Liverpool với pha lập công vào cuối trận để mang về thắng lợi cho đội nhà. Với bàn thắng này, chân sút người Ai Cập đã có 29 pha lập công ở Premier League, qua đó trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử Premier League ghi bàn trong 21 trận đấu của một mùa giải sau Cristiano Ronaldo và Robin van Persie.

Chỉ mình Salah là rất khó để giúp Liverpool đánh bại Man City

Với những gì đã thể hiện, rõ ràng Salah vẫn sẽ tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của The Kop khi bước vào lượt trận tứ kết Champions League năm nay trước Man City. Nhưng thật sự mà nói, nếu chỉ dựa vào một mình Salah thì rất khó để Lữ đoàn đỏ có thể tiến xa tại giải đấu danh giá nhất châu lục.

Chắc chắn Klopp vẫn rất cần sự tỏa sáng của những cầu thủ khác như Mane, Firmino,... và đặc biệt chính là hàng thủ. Đây thật sự vẫn luôn là nỗi lo lắng của giới lãnh đạo của Liverpool trong hơn 1 năm qua. Để giải quyết vấn đề này, đội chủ sân Anfield cũng đã quyết định bỏ ra 75 triệu bảng để chiêu mộ Van Dijk từ Southampton. Tuy nhiên bản hợp đồng đắt giá này dường như vẫn là chưa đủ để vực dậy ngay lập tức cả hàng thủ của Liverpool vào lúc này.

Theo thống kê, trong 11 lần Van Dijk ra sân thi đấu cho Liverpool, thực tế Lữ Đoàn Đỏ chỉ mới giữ sạch được mành lưới của mình trong 4 trận. Ngay trong trận đấu Crystal Palace vừa qua, ngôi sao người Hà Lan cũng đã chơi không thật sự chắc chắn và thỉnh thoảng cũng đã mắc một vài sai lầm.

Đương nhiên khó có thể quy hết mọi trách nhiệm cho Van Dijk, nhưng rõ ràng nếu anh không tìm cách giúp các đồng đội triển khai được một hậu phương vững chắc hơn dành cho Liverpool, thì rất khó có khả năng họ có thể đánh bại được một hàng công đang chơi cực kỳ hay của Man City vào lúc này.

Video tài năng của Van Dijk

Ngay cả trong chiến thắng 4-3 trước Man City vào ngày 14/01 năm nay, đó là lần đầu tiên Man Xanh thất bại tại Premier League mùa này, hàng thủ của Liverpool cũng đã liên tục gây họa. Nên nhớ một loạt những sai lầm vào cuối trận của Liverpool đã giúp Man City ghi liên tiếp 2 bàn và suýt đá bay luôn cả chiến thắng.

Đó là một trận đấu mà Liverpool đã giành chiến thắng rất thuyết phục, nhưng điều đó cũng chẳng thể phủ nhận rằng The Kop cũng đã tương đối may mắn vì không phải trả giá cho những sai lầm của mình. May mắn thì có lẽ sẽ chẳng thể theo Klopp và các học trò mãi được, và vì thế nếu hàng thủ vẫn chơi tiếp tục thiếu ổn định như hiện nay, thì thật khó để tin họ có thể đi sâu tại Champions League mùa này.