Góc khuất hôn nhân của Lan Ngọc và Steven Nguyễn

Trong đoạn phim quảng bá mới của Chị Chị Em Em 3, góc khuất hôn nhân giữa Liễu (Lan Ngọc) và Cường (Steven Nguyễn) dần được hé lộ. Cứ ngỡ được chồng che chở, sống trong nhung lụa, Liễu lại phải đối diện với cuộc sống thiếu tự do bên người đàn ông gia trưởng, độc đoán.

Điểm đáng chú ý trong câu chuyện của Lan Ngọc và Steven Nguyễn nằm ở sự đối lập giữa vẻ ngoài đủ đầy và thực tế ngột ngạt phía sau cánh cửa gia đình. Cường luôn mang dáng vẻ của người đàn ông có thể lo liệu mọi thứ, nhưng cách yêu thương và bảo vệ của anh lại trở thành sự kiểm soát khiến vợ dần đánh mất không gian riêng.

Cuộc sống hôn nhân nghẹt thở của Liễu và Cường.

Với Liễu, 8 năm hôn nhân không đơn thuần là quãng thời gian vun đắp tình cảm. Đó còn là hành trình chịu đựng những áp lực âm thầm, khi mong muốn được tự quyết định cuộc sống liên tục va chạm với sự áp đặt từ chồng. Những tổn thương tích tụ khiến mối quan hệ giữa hai người ngày càng căng thẳng, đẩy họ đến thời điểm không thể tiếp tục duy trì vẻ bình yên bên ngoài.

Trong Chị Chị Em Em 3, Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, người phụ nữ trở về quê nhà sau 15 năm xa cách. Nhân vật mang theo những bí mật riêng và bị cuốn vào các mối quan hệ tình cảm phức tạp. Vai diễn đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của nữ diễn viên sau Cô gái từ quá khứ (2022), đồng thời mở ra cơ hội để cô thể hiện một hình tượng có nhiều giằng xé nội tâm.

Steven Nguyễn vào vai Văn Cường, chồng của Liễu.

Trong khi đó, Steven Nguyễn vào vai Văn Cường, chồng của Liễu. Nhân vật được xây dựng với tính cách khôn khéo, lanh lợi và quyết đoán. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh người đàn ông có khả năng lo toan cho gia đình là những biểu hiện gia trưởng, độc đoán. Sự đối lập này tạo nên xung đột chính trong mối quan hệ giữa Cường và Liễu, đồng thời đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa yêu thương, bảo vệ và kiểm soát.

Màn kết hợp của Lan Ngọc và Steven Nguyễn vì thế trở thành một trong những điểm đáng chú ý của Chị Chị Em Em 3. Nếu Liễu đại diện cho người phụ nữ muốn thoát khỏi những ràng buộc kéo dài, Cường lại là nhân vật khiến cuộc hôn nhân ngày càng bế tắc. Khi những bất mãn bị dồn nén vượt quá giới hạn, tình cảm từng được vun đắp trong nhiều năm có nguy cơ bị thay thế bằng hận thù và những lựa chọn khó lường.

Bên cạnh câu chuyện hôn nhân, Chị Chị Em Em 3 còn khai thác những mối quan hệ chồng chéo trong bối cảnh Bắc Bộ xưa. Phim xoay quanh Thị Mầu (Kỳ Duyên), tiểu thư tài sắc chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt. Sự xuất hiện của Liễu cùng những bí mật liên quan đến các nhân vật khác khiến câu chuyện dần chuyển hướng, mở ra chuỗi xung đột giữa tình yêu, danh dự và khát vọng tự do.

Ngoài Lan Ngọc và Steven Nguyễn, bộ phim còn có sự tham gia của Chi Pu, Quốc Anh và NSND Lê Khanh. Tác phẩm có thời lượng 122 phút, được phân loại T18.

Với câu chuyện hôn nhân nhiều mâu thuẫn, Chị Chị Em Em 3 đặt các nhân vật trước những lựa chọn khó khăn khi tình yêu không còn đồng nghĩa với sự bình yên. Diễn biến tiếp theo của Liễu và Cường sẽ là một trong những yếu tố thu hút sự quan tâm của khán giả khi phim chính thức ra rạp.