Góc khuất của Nhật Kim Anh

Mới đây, fanpage chính thức của Mẹ Mìn đăng tải đoạn phỏng vấn hậu trường, hé lộ những chia sẻ của Nhật Kim Anh về nhân vật Mẹ Hạnh. Theo giới thiệu từ ê-kíp, đây là người mẹ hết lòng yêu thương con nhưng cũng mang những nỗi niềm riêng khó giãi bày. Hình ảnh này mở ra một góc nhìn khác về nhân vật do nữ diễn viên đảm nhận trong dự án điện ảnh dự kiến ra rạp cuối năm 2026.

Chia sẻ về vai diễn, Nhật Kim Anh cho biết: “Nhật Kim Anh tham gia Mẹ Mìn, đóng vai mẹ Hạnh. Hạnh là người phụ nữ rất khó khăn và kìm nén tất cả nỗi đau khổ từ chồng cho đến cuộc sống của cô. Kim Anh cảm nhận sâu sắc cái tình cảm, nỗi niềm của bà Hạnh, yêu thương con hết lòng, hy sinh cho chồng, cho con. Tương đồng cũng có và khác biệt cũng có, nói chung là rất là nhiều. Ở ngoài thì mọi người sẽ thấy được Kim Anh rất là vui, quậy. Với Kim Anh, giữa mẹ Hạnh với Nhật Kim Anh thì có những cái đó là sống rất là chiều sâu và sống rất tình cảm, yêu thương con cái và rất dễ mủi lòng. Cái nhân vật đó nó có chiều sâu và Kim Anh rất tâm huyết với nó, rất yêu thương cái vai này, tại vì đó là một nỗi niềm của biết bao nhiêu người mẹ. Hầu như thoại là Kim Anh phải check thoại, phải cầm kịch bản diễn thử ở nhà và mình sẽ tìm ra được mình sẽ phải nên diễn như thế nào và cái nào để truyền tải cảm xúc cho khán giả một cách chân thật nhất”.

Nhật Kim Anh chia sẻ.

Trong Mẹ Mìn, Nhật Kim Anh vào vai Mẹ Hạnh, người phụ nữ phải chịu đựng nhiều tổn thương trong cuộc sống gia đình. Những biến cố liên quan đến chồng và con trai khiến nhân vật liên tục rơi vào tình thế khó khăn. Đặc biệt, khi Hiếu, con trai do Khương Lê thủ vai, trưởng thành và vướng vào nợ nần, Hạnh phải tìm cách xoay xở để giúp con thoát khỏi khủng hoảng.

Câu chuyện giữa hai mẹ con không chỉ xoay quanh những khoản nợ mà còn hé lộ những mâu thuẫn tích tụ theo thời gian. Tình thương của Hạnh dành cho con đan xen với sự bất lực trước những lựa chọn của con trai. Qua nhân vật này, bộ phim đặt ra câu hỏi về giới hạn của sự hy sinh và những tổn thương mà các thành viên trong gia đình có thể gây ra cho nhau.

Mẹ Mìn do Jack Carry On đạo diễn, thuộc thể loại tâm lý, huyền bí và giật gân. Phim xoay quanh nhân vật Mẹ Mìn bí ẩn, có khả năng ban phát điều ước cho con người. Tuy nhiên, mỗi mong muốn đều đi kèm những điều kiện và cái giá phải trả. Từ khát vọng đổi đời đến những bi kịch gia đình, các nhân vật dần bị cuốn vào chuỗi lựa chọn có thể làm thay đổi cuộc sống của họ.

Nhật Kim Anh đóng vai người mẹ có con trai nợ nần.

Bên cạnh Nhật Kim Anh, phim còn có sự tham gia của Minh Hằng, Rima Thanh Vy và Khương Lê. Tạo hình lão hóa của Nhật Kim Anh cũng là chi tiết được chú ý trong những hình ảnh quảng bá. Sự thay đổi ngoại hình kết hợp với tâm lý phức tạp của Mẹ Hạnh mở ra một thử thách diễn xuất khác với những vai diễn quen thuộc trước đây của nữ diễn viên.

Với Nhật Kim Anh, Mẹ Mìn đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng sau khoảng ba năm. Trước đó, cô tạo dấu ấn qua Long Thành Cầm Giả Ca, Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ và phim truyền hình Tiếng Sét Trong Mưa. Trong đó, vai Cầm ở Long Thành Cầm Giả Ca giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất.

Với vai Mẹ Hạnh trong Mẹ Mìn, Nhật Kim Anh đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng truyền tải nỗi đau, sự hy sinh và tình thương của một người mẹ, qua đó mang đến cho khán giả câu chuyện gia đình đan xen yếu tố huyền bí.