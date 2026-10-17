Góc khuất của giải Ngoại hạng Anh

Suốt hơn một năm qua, câu chuyện về Manchester City (Man City) khiến thế giới bóng đá rúng động. 115 cáo buộc sai phạm ở đủ mọi khía cạnh, trong đó, sai phạm về tài chính là điều đương nhiên, Man City đang đối mặt với sự sụp đổ toàn diện. Nhưng Man City chỉ là bề nổi của cả tảng băng chìm. Không phải tất cả những thứ lấp lánh đều là vàng.

Man City phải đối diện với hàng loạt án phạt khủng khiếp, sắp tới, họ sẽ còn trải qua cuộc chiến pháp lý mà ở đó, khả năng thắng của họ cực thấp. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, Man City có thể bị xóa sổ. Một đội bóng đã đứng trên đỉnh cao nhất, với sự giàu có tuyệt đối, đột nhiên biến mất khỏi thế giới túc cầu, đó là một nỗi đau tột độ. Nhưng điều này lại hoàn toàn có thể xảy ra và đã xảy ra rất nhiều ở bóng đá Anh.

Arsenal đang lên kế hoạch cắt giảm 60 nhân viên nhằm mục đích tối ưu hóa chi phí vận hành.

Hàng chục đội bóng từng chơi ở Ngoại hạng Anh đã biến mất hoặc rơi xuống giải nghiệp dư, thay tên đổi họ, bắt đầu lại từ con số 0. Họ cũng vi phạm tài chính, nhưng chưa có đội bóng nào lại khủng như Man City. Giải Ngoại hạng Anh hay bóng đá Anh nói chung đang trải qua thời kỳ hưng thịnh nhất trong lịch sử. Họ thống trị thị trường chuyển nhượng, doanh thu, sự tập trung của các nhà vô địch, ảnh hưởng lên những giải đấu toàn cầu. Nhưng tất cả chỉ là bề nổi. Một đội bóng trên đỉnh cao có thể “bay màu” bất kỳ lúc nào. Một thống kê được một hãng thông tấn uy tín ở Anh nhấn mạnh: 94% các câu lạc bộ trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (gồm Anh, Italy, Tây Ban Nha, Đức, Pháp) đang hoạt động thua lỗ. Xu hướng này ngày càng tăng. Trong đó, toàn bộ hệ thống câu lạc bộ thành viên của bóng đá Anh đang trải qua tình trạng mất khả năng thanh toán về mặt cấu trúc.

Cảnh báo mới nhất đến từ Cơ quan quản lý bóng đá độc lập (IFR), cơ quan giám sát quốc gia mới đây tuyên bố rằng các đội bóng Anh đang đứng trước nguy cơ tài chính cực cao. Họ kêu gọi kiểm soát ngân sách chặt chẽ hơn, tập trung lập kế hoạch dài hạn để cải thiện tính bền vững của hoạt động bóng đá. Tình hình hiện tại có thể chưa bi đát là nhờ các ông chủ quá hào phóng. Khi cần họ rót tiền, những khoản đầu tư khổng lồ, rồi con tàu ấy cứ tiếp tục lao đi, đâm đầu vào sóng gió. Nói chính xác hơn, khi những ông chủ thay đổi ý định, cuộc sống tưởng như toàn màu hồng ấy sẽ chấm dứt.

Báo cáo tài chính dài 244 trang của IFR tạo ra tiếng vang trong bối cảnh Man City đang đứng trước bờ vực. Bởi phía sau những thương vụ mua sắm xa hoa, trị giá hàng trăm triệu USD, mỗi mùa hè, riêng 20 đội bóng Anh thường xuyên chi hàng tỷ USD, một đội bóng có thể phá sản chỉ sau... một tháng, ngay khi các ông chủ cắt nguồn viện trợ tài chính.

Riêng mùa giải trước, 20 câu lạc bộ ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu đã chi hơn 80% doanh thu chỉ cho tiền lương cầu thủ, trong đó có 6 đội chi vượt quá 100%. Giải Ngoại hạng Anh là giải đấu... đi đầu trong khoản phá vỡ quỹ lương, phá giá thị trường với những khoản tiền hàng càng phi mã. Man City liệu có thể là sự cảnh tỉnh? Nếu như đội bóng siêu giàu này nhận những án phạt khiến họ biến mất khỏi bản đồ bóng đá châu Âu, nó sẽ tạo ra hiệu ứng gì tiếp theo? Giải Ngoại hạng Anh có còn là siêu giải đấu thực sự nữa hay không? Bởi ai cũng biết rằng, nếu Man City “dính án”, sẽ còn nhiều đội bóng nữa không thể yên bình như hiện tại.