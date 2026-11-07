Góc khuất của Elon Musk được hé lộ

Theo Variety, Universal Pictures vừa công bố kế hoạch phát hành quốc tế của Musk, bộ phim tài liệu về tỷ phú Elon Musk do đạo diễn Alex Gibney thực hiện. Với thời lượng lên tới 3 giờ 45 phút, tác phẩm dự kiến ra rạp tại Anh vào ngày 15/1/2027, tiếp đó là Đức (21/1), Tây Ban Nha (5/2), Pháp (17/2) và Australia (25/2). Lịch chiếu tại các thị trường khác sẽ được công bố sau.

Trước đó, bộ phim được Bleecker Street phát hành tại Mỹ hồi tháng 10. Tác phẩm cũng từng ra mắt tại Liên hoan phim Venice và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình.

Phim tài liệu Musk khai thác những góc khuất trong sự nghiệp, đời tư và tầm ảnh hưởng chính trị của Elon Musk. Ảnh: Bleeker Street.

Đáng chú ý, việc Universal công bố lịch phát hành diễn ra sau khi đạo diễn Alex Gibney tiết lộ hãng phim từng do dự trong việc đưa tác phẩm ra thị trường quốc tế. Bộ phim trước đó cũng phải đối mặt với những đe dọa pháp lý từ nhà sáng lập SpaceX.

Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times, khi được hỏi về nguyên nhân khiến hãng phim chần chừ, Gibney đặt vấn đề: "Liệu họ có lo ngại rằng, trong bối cảnh chính trị hiện nay, một bộ phim về người đàn ông giàu nhất thế giới sẽ trở thành vấn đề nhạy cảm? Có thể lắm, nhưng các bạn phải hỏi chính họ".

Musk tìm cách phác họa chân dung người đàn ông giàu nhất thế giới cùng tầm ảnh hưởng sâu rộng của ông đối với lĩnh vực công nghệ, kinh doanh và chính trị. Tác phẩm đi sâu khai thác sự chuyển hướng chính trị của tỷ phú, đặc biệt việc ông trở thành người ủng hộ phong trào MAGA (Make America Great Again - Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) của Donald Trump.

Bộ phim cũng đề cập những tranh cãi liên quan đến tham vọng đưa con người lên sao Hỏa của SpaceX, công nghệ xe tự lái của Tesla, cùng các mối quan hệ cá nhân phức tạp giữa Musk với một số người phụ nữ đã sinh con cho ông.

Sau buổi công chiếu tại Venice, tác phẩm nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình. Variety đánh giá đây là bộ phim tài liệu sắc bén, có sức nặng và đáng xem, đồng thời ghi nhận khả năng phân tích sâu sắc nhưng vẫn dễ tiếp cận của đạo diễn Alex Gibney.

Tuy nhiên, chính Elon Musk lại có phản ứng gay gắt. Tỷ phú gọi tác phẩm là một bộ phim mang tính công kích, bôi nhọ cá nhân. Ông đồng thời chỉ trích đạo diễn Gibney là người "hoàn toàn không có chút chính trực nào" và là "một con người tồi tệ".

Elon Musk phản ứng gay gắt với bộ phim tài liệu về mình, đồng thời công khai chỉ trích đạo diễn Alex Gibney. Ảnh: Bleeker Street.

Đạo diễn Alex Gibney là gương mặt nổi bật trong lĩnh vực phim tài liệu điều tra, từng giành giải Oscar với Taxi to the Dark Side (2007). Ông được biết đến qua nhiều tác phẩm khai thác các nhân vật quyền lực, những vụ bê bối và vấn đề gây tranh cãi trong xã hội.

Với Musk, Gibney tiếp tục lựa chọn cách tiếp cận điều tra, sử dụng các cuộc phỏng vấn và tư liệu lưu trữ để tìm hiểu con người phía sau hình ảnh tỷ phú công nghệ. Theo những bài phê bình sau buổi ra mắt tại Venice, bộ phim còn khai thác quá trình Musk nắm quyền tại Tesla, các tranh cãi xoay quanh hệ thống hỗ trợ lái Autopilot, tuổi thơ và những mối quan hệ gia đình của ông.

Dù là nhân vật trung tâm, Musk không trực tiếp tham gia phỏng vấn trong phim. Thay vào đó, đạo diễn sử dụng những phát ngôn có thật của tỷ phú, kết hợp hình đại diện được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng các đoạn đối thoại mô phỏng.