Góc khuất của diễn viên Lan Phương

Mới đây, ê-kíp Huyết Thống đăng clip hậu trường của diễn viên Lan Phương kèm dòng trạng thái: “Sorry các em, hình của các em nhưng chị cũng phải đẹp nha. Góc mặt chân ái thì phải tận dụng cho triệt để”. Trong clip, nữ diễn viên thoải mái chụp ảnh cùng những khán giả quanh bối cảnh bệnh viện của phim.

Ê-kíp sau đó úp mở: “Góc mặt đẹp đã lộ, còn góc khuất của nhân vật do Lan Phương thủ vai thì hẹn cả nhà ra rạp khám phá”. “Góc khuất” ở đây không liên quan đến đời tư nữ diễn viên mà chính là những bí mật trong câu chuyện của nhân vật Thương.

Hậu trường của diễn viên Lan Phương trong Huyết Thống.

Trong Huyết Thống, diễn viên Lan Phương vào vai Thương, vợ của bác sĩ Tâm do Quách Ngọc Ngoan thủ vai và là mẹ của bé Ân. Cuộc sống gia đình vốn bình thường bắt đầu đảo lộn khi cô con gái xuất hiện những biểu hiện bất thường, kéo theo hàng loạt sự việc kỳ bí. Từ đây, Thương phải đối diện với những điều vượt khỏi khả năng lý giải thông thường.

Bộ phim xoay quanh cuộc đối đầu giữa niềm tin vào khoa học và thế giới tâm linh. Bác sĩ Tâm đại diện cho y học và lý trí, trong khi thầy pháp Liêm do Quang Tuấn thủ vai lại có cách tiếp cận khác trước những hiện tượng xảy ra với gia đình. Đằng sau những sự việc kỳ bí là bí mật liên quan đến quá khứ và huyết thống được che giấu suốt nhiều năm.

Với diễn viên Lan Phương, nhân vật Thương đặt ra thử thách ở việc thể hiện tâm lý của một người mẹ khi chứng kiến con gái thay đổi từng ngày. Đây không đơn thuần là những cảnh hoảng sợ trước yếu tố kinh dị mà còn là sự bất lực, đau đớn và quyết liệt khi nhân vật tìm cách bảo vệ con.

Lan Phương bất lực, đau đớn và quyết liệt khi tìm cách bảo vệ con trong Huyết Thống.

Vai diễn này cũng nối dài mạch phim kinh dị của diễn viên Lan Phương. Trước Huyết Thống, cô từng gây chú ý với Thập Nương trong Kẻ Ăn Hồn và Sáy trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Nếu những vai trước gắn nhiều với màu sắc kỳ bí, Thương lại được xây dựng từ góc nhìn của một người mẹ và những biến cố trong gia đình.

Năm 2026, diễn viên Lan Phương tiếp tục hoạt động ở cả truyền hình lẫn điện ảnh. Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đã cán mốc hơn 200 tỷ đồng doanh thu phòng vé, trong khi Huyết Thống tiếp tục đưa cô trở lại dòng phim kinh dị - tâm linh. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 30/10/2026.

Trước đó, diễn viên Lan Phương đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật và ghi dấu qua các phim truyền hình như Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Thương ngày nắng về và Gia đình mình vui bất thình lình. Ở điện ảnh, cô từng góp mặt trong Cô dâu đại chiến 2, Scandal: Hào quang trở lại, Già gân, mỹ nhân và găng tơ, Cô gái đến từ hôm qua và Tháng năm rực rỡ.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý nhất là Bố Già, với doanh thu khoảng 427 tỷ đồng. Sau đó, diễn viên Lan Phương tiếp tục góp mặt trong Kẻ Ăn Hồn với khoảng 66,9 tỷ đồng, Tử Chiến Trên Không hơn 251 tỷ đồng và Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng hơn 200 tỷ đồng. Đây là doanh thu của các bộ phim, không phải thu nhập của nữ diễn viên.

Diễn viên Lan Phương.

Song song với điện ảnh, diễn viên Lan Phương còn trở lại màn ảnh nhỏ trong Đồng hồ đếm ngược. Việc liên tục thử sức với những nhân vật có màu sắc khác nhau cho thấy nữ diễn viên vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và mở rộng hình ảnh sau nhiều năm đóng phim.

Hiện tại, sự chú ý tiếp tục hướng về diễn viên Lan Phương với vai Thương trong Huyết Thống. Hình ảnh nữ diễn viên vui vẻ phía sau hậu trường mới chỉ hé lộ một phần, còn những bí mật trong số phận nhân vật vẫn được ê-kíp giữ kín và chờ khán giả khám phá khi phim ra rạp.