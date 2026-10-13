Góc chiếu thẳng: Bảo vệ biên giới trong kỷ nguyên số của lực lượng Bộ đội Biên phòng

Mặt hồ sông Đà buổi sớm phẳng như một tấm gương lớn. Chiếc thuyền nhỏ rời Săng Bờ (Tiền Phong), lướt qua những dãy lồng cá nối nhau giữa mênh mang sóng nước. Trên bè nuôi, ông Đoàn Viết Thành quan sát đàn cá lăng, cá trắm đen đang quẫy dưới làn nước xanh. Việc đầu tiên mỗi ngày của ông là đi một vòng kiểm tra lưới, các mối nối và từng sợi dây neo. Từng sống bằng nghề câu cá, hiểu thế nào là những bấp bênh phụ thuộc vào con nước và may rủi, ông càng trân trọng những ô lồng vuông vức đang giữ phần lớn tài sản của gia đình giữa sóng nước.