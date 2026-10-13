Góc chiếu thẳng: Bảo vệ biên giới trong kỷ nguyên số của lực lượng Bộ đội Biên phòng
Báo Quân đội nhân dân có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó chí ủy Bộ đội Biên phòng về chủ đề bảo vệ biên giới trong kỷ nguyên số. Trong kỷ nguyên số, Bộ đội Biên phòng đã chủ động thích ứng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên cả thực địa và không gian mạng.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/goc-chieu-thang-bao-ve-bien-gioi-trong-ky-nguyen-so-cua-luc-luong-bo-doi-bien-phong-64685