“Góc cà phê tuổi trẻ” để đoàn viên chia sẻ ý tưởng

Đại biểu dự lễ ra mắt mô hình.

Sáng 22/9, tại khuôn viên Báo và phát thanh, truyền hình An Giang (phường Rạch Giá) Ban Chấp hành Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang ra mắt mô hình “Góc cà phê tuổi trẻ”.

Tham gia mô hình có đoàn viên, thanh niên đến từ 3 chi đoàn trực thuộc: Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình An Giang; Chi đoàn Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi; Chi đoàn Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp Thanh niên tỉnh An Giang.

Bí thư Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lê Phan Đình Quí cho biết mô hình được triển khai nhằm tạo không gian gần gũi để cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những câu chuyện trong công việc và hoạt động Đoàn.

Đây cũng là nơi đoàn viên, thanh niên trao đổi ý tưởng, sáng kiến, đề xuất những cách làm phù hợp.

Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang hiện có 75 đoàn viên, thanh niên. Theo nguồn tin, các chi đoàn trực thuộc dự kiến tổ chức “Góc cà phê tuổi trẻ” định kỳ mỗi tháng một buổi.