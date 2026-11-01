Góc biếm họa: Công nghệ không thể học thay

Con số này cho thấy khả năng tiếp cận công nghệ nhanh nhạy của thế hệ trẻ, song cũng đặt ra những vấn đề đáng suy ngẫm. Khi AI ngày càng phổ biến, không ít học sinh có xu hướng dựa dẫm vào công nghệ để tìm lời giải, thậm chí làm bài tập thay mình. Sự tiện lợi trước mắt có thể phải trả giá bằng những lỗ hổng kiến thức và khả năng tư duy độc lập bị mai một.

Để sử dụng AI hiệu quả, học sinh cần xác định rõ đây chỉ là công cụ hỗ trợ chứ không thể thay thế tư duy con người. Công nghệ có thể hỗ trợ học tập, nhưng không thể học thay, càng không thể thay thế sự nỗ lực của mỗi cá nhân. Thay vì sao chép đáp án, hãy chủ động đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin, tìm hiểu bản chất vấn đề và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Trang bị nền tảng kiến thức vững chắc, rèn luyện tư duy phản biện và năng lực tự học chính là cách để làm chủ công nghệ, thay vì để công nghệ làm thay mình. Bởi giá trị của việc học không nằm ở điểm số trước mắt, mà ở tri thức và năng lực thực chất mỗi học sinh tích lũy được.