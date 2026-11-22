Chiêu trò “thả con săn sắt, bắt con cá rô” này đang len lỏi từ các vùng quê đến những khu chung cư, đô thị, khiến không ít người dân, nhất là người cao tuổi và nội trợ trở thành nạn nhân.

Để ngăn chặn tình trạng này, chính quyền và lực lượng chức năng địa phương cần siết chặt quản lý, giám sát gắt gao các hoạt động quảng bá, cho thuê hội trường tổ chức sự kiện thương mại và xử lý nghiêm sai phạm.

Cùng với đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng cần đi vào thực chất; gia đình nên quan tâm, trang bị cho người cao tuổi kỹ năng nhận diện những thủ đoạn lừa đảo mới. Mỗi người dân cũng cần tỉnh táo trước những lời mời chào hấp dẫn, kiểm chứng kỹ thông tin và chất lượng sản phẩm trước khi quyết định mua hàng để bảo vệ chính mình.