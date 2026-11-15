Góc biếm họa: Cạm bẫy vay tiền nhanh qua App

Tín dụng đen bủa vây mạng xã hội bằng các App (ứng dụng) cho vay tiền nhanh không cần thế chấp đang diễn biến phức tạp. Không chỉ chịu mức lãi suất rất cao, khi người vay không có khả năng thanh toán đúng hạn, các đối tượng sẽ lợi dụng quyền truy cập danh bạ, hình ảnh, tài khoản mạng xã hội của người vay để lấy thông tin người thân trong danh bạ rồi gọi điện, nhắn tin đe dọa, xúc phạm danh dự; lấy hình ảnh người vay để cắt ghép hình ảnh đồi trụy, nhạy cảm rồi gửi cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp hoặc tung lên mạng xã hội nhằm ép trả nợ. Các đối tượng cũng có thể lợi dụng quyền truy cập vào điện thoại để chiếm quyền sử dụng, lấy cắp thông tin mật khẩu tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thực hiện “3 không”: Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng, website không rõ nguồn gốc; Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ tùy thân, mã OTP, tài khoản ngân hàng hoặc cấp quyền truy cập danh bạ cho các App không rõ nguồn gốc; Khi lỡ sập bẫy, hãy đến ngay cơ quan công an trình báo để được bảo vệ và xử lý theo quy định.