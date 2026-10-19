Góa phụ mang tro cốt chồng đi bộ gần 2.720km, thực hiện ước mơ dang dở

Caitlin và Andrew MacSeamus trong một chuyến đi chơi. Ảnh: People

Caitlin MacSeamus (36 tuổi) sống tại New York, Mỹ, đã đi bộ gần 2.720km trên đường và mang theo một phần tro cốt của người chồng quá cố, Andrew.

Caitlin và Andrew gặp nhau tại một quán bar ở thành phố Syracuse, bang New York vào tháng 9/2012, khi ở độ tuổi 20. Cô nhớ lại cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm, tán tỉnh nhau như những cô cậu tuổi mới lớn và chuyển về sống chung chỉ sau vài tuần.

Cặp đôi có chung niềm đam mê khám phá và phiêu lưu. Nhiều năm trước khi Andrew mắc bệnh, họ đã lên kế hoạch tạm gác công việc trong 1 năm để cùng đi bộ trên Appalachian Trail, cung đường dài khoảng 3.540km, kéo dài từ bang Georgia đến bang Maine của Mỹ.

Hai người dự định thực hiện chuyến đi sau khi trả hết các khoản vay. Họ hình dung sẽ cùng nhau vượt qua những cánh rừng, thung lũng, núi non và cùng trải nghiệm nhiều điều thú vị, tờ People đưa tin ngày 18/10.

Tuy nhiên, kế hoạch này bất ngờ thay đổi vào mùa thu năm 2021, khi Andrew bắt đầu xuất hiện những cơn đau đầu ngày càng dữ dội.

Ban đầu, hai vợ chồng cho rằng nguyên nhân có thể là căng thẳng, mất nước hoặc kiệt sức do tập luyện. Những đợt thăm khám, xét nghiệm sau đó xác nhận Andrew mắc ung thư não ác tính. Khi ấy, anh mới 34 tuổi.

“Khi nghe chẩn đoán, tôi biết đó chẳng khác nào một bản án tử hình”, Caitlin nhớ lại.

Andrew qua đời vào năm 2024, ở tuổi 37.

Caitlin trên hành trình chinh phục cung đường dài. Ảnh: People

Qua ngày giỗ đầu của Andrew, Caitlin bắt đầu lên ý tưởng để chinh phục cung đường Appalachian Trail. Cô quyết định tự mình thực hiện chuyến đi mà hai vợ chồng từng mơ ước.

Trên hành trình này, cô mang theo một phần tro cốt của anh. Cô chia sẻ, có những khoảnh khắc cô cảm nhận được sự hiện diện của chồng.

Cô kể rằng, đôi khi cảm xúc bất chợt dâng trào khiến mình bật khóc. Nhưng đó không hẳn là nỗi buồn hay sự cô đơn, mà là cảm giác bình yên khi tin rằng Andrew vẫn luôn đồng hành cùng mình.

“Mỗi khi cảm thấy không chắc chắn, tôi chỉ cần chậm lại và dành thời gian giữa những hàng cây”, Caitlin nói.

Sau khi đi được gần 2.720km, hành trình của Caitlin bất ngờ phải dừng lại vì cô bị gãy cổ tay.

Caitlin hy vọng sẽ trở lại Appalachian Trail vào mùa hè năm sau để hoàn thành quãng đường còn lại.

Với cô, chuyến đi là hành trình học cách đối diện với nỗi đau, tìm lại ý nghĩa cuộc sống và bước tiếp khi người mình yêu thương không còn bên cạnh.

Cô cho rằng không phải ai cũng cần đi bộ hàng nghìn kilomet để vượt qua mất mát. Điều quan trọng là tìm được một hoạt động có ý nghĩa, giúp bản thân giải tỏa và chuyển hóa những cảm xúc đang chất chứa.