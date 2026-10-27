Gỡ vướng xuất xứ hàng hoá, mở thêm cơ hội xuất khẩu cho doanh nghiệp Tây Ninh

Ông Trần Ngọc Bình, Quyền Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực III (Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương), trình bày nội dung chuyên đề. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Ngày 27/10, Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh tổ chức lớp tập huấn kiến thức về quy tắc xuất xứ hàng hóa (C/O) và tận dụng ưu đãi thuế quan từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) với sự tham dự của 200 đại biểu đến từ các hội, hiệp hội và doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

Chương trình nhằm cập nhật quy định về xuất xứ hàng hóa, hướng dẫn nghiệp vụ cấp C/O, giúp doanh nghiệp nhận diện những khó khăn thường gặp trong quá trình chứng minh xuất xứ sản phẩm và khai thác ưu đãi thuế quan theo các FTA mà Việt Nam tham gia.

Các đại biểu được hướng dẫn cách lập, quản lý hồ sơ, xác định tiêu chí xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu và chuẩn bị chứng từ theo quy định. Nội dung trao đổi tập trung vào những sai sót thường gặp khi đề nghị cấp C/O; đồng thời, giải đáp các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục, giúp doanh nghiệp chủ động hoàn thiện hồ sơ.

Đại biểu các sở, ngành và đại diện doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tại buổi tập huấn. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Theo Sở Công Thương Tây Ninh, từ ngày 1/1/2026, đơn vị triển khai cấp 8 mẫu C/O; đến ngày 1/8/2026, đăng ký thực hiện 12 nhóm mẫu theo quy định của Bộ Công Thương. Từ ngày 1/1-23/10/2026, Sở đã cấp 7.164 trong tổng số 7.364 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,28%; trong đó, mẫu B có 4.895 hồ sơ, mẫu E có 2.223 hồ sơ, chiếm tổng cộng 96,58% số hồ sơ đã cấp.

Thực tế, hồ sơ đề nghị cấp C/O của một số doanh nghiệp vẫn còn sai sót, phải chỉnh sửa hoặc bổ sung, ảnh hưởng đến thời gian xử lý và tiến độ giao hàng. Vì vậy, việc cập nhật quy định mới, nâng cao kỹ năng lập hồ sơ, xác định tiêu chí xuất xứ và quản lý chứng từ có ý nghĩa thiết thực, giúp doanh nghiệp hạn chế sai sót, giảm thời gian hoàn thiện thủ tục.

Quy tắc xuất xứ là điều kiện quan trọng để hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan theo các FTA. Tùy từng hiệp định và mặt hàng, doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chí tương ứng, đồng thời cung cấp chứng từ chứng minh theo quy định. Nếu xác định chưa chính xác tiêu chí hoặc hồ sơ thiếu tính thống nhất, hàng hóa có thể gặp trở ngại trong quá trình cấp C/O và hưởng ưu đãi tại thị trường nhập khẩu.

Bà Châu Thị Lệ, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh đề nghị doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, vận dụng kiến thức được hướng dẫn; chủ động kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ chứng minh xuất xứ, tuân thủ quy định và tìm hiểu điều kiện hưởng ưu đãi thuế quan đối với từng mặt hàng, thị trường xuất khẩu.

Các đại biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, Sở Công Thương mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của Bộ Công Thương, các cơ quan chức năng, hội, hiệp hội trong việc cập nhật thông tin, hướng dẫn nghiệp vụ và giải đáp những khó khăn phát sinh. Sự phối hợp này góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Thông qua chương trình, Tây Ninh hướng đến nâng cao khả năng tiếp cận và vận dụng các quy định về xuất xứ hàng hóa. Qua đó, giúp doanh nghiệp khai thác tốt hơn lợi ích từ các FTA, đáp ứng yêu cầu của thị trường, mở rộng cơ hội xuất khẩu và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương.