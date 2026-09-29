Gỡ vướng về phòng cháy, chữa cháy cho doanh nghiệp

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND một số phường và hơn 100 chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp có dự án, công trình quy mô lớn đang được đầu tư, xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phổ biến những quy định mới trong lĩnh vực PCCC và CNCH, nhất là các nội dung sửa đổi, bổ sung, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời, hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục và trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công trong công tác PCCC và CNCH.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phát biểu tại hội nghị

Các nội dung được trao đổi theo hướng cụ thể hóa yêu cầu pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình thực hiện, giúp chủ đầu tư, doanh nghiệp “biết cách làm, làm được và làm đúng”, hạn chế sai sót ngay từ khâu thiết kế, thi công, nghiệm thu đến khi đưa công trình vào hoạt động.

Hội nghị cũng quán triệt phương châm “Ba rõ”: Rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, rõ giới hạn quyền hạn của cơ quan quản lý và rõ chế tài xử lý. Đối với từng nhiệm vụ, yêu cầu xác định rõ đơn vị thực hiện, thời gian hoàn thành và sản phẩm đầu ra, bảo đảm việc giải quyết công việc cụ thể, đúng thẩm quyền, đúng quy định.

Đại diện các đơn vị trao đổi vấn đề liên quan đến thực hiện quy định về PCCC và CNCH.

Các chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở và doanh nghiệp đã trao đổi, phản ánh những khó khăn, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện các quy định về PCCC và CNCH. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của sở, ngành, địa phương được trao đổi, phối hợp để hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Thông qua hội nghị, lực lượng Công an và các cơ quan quản lý nhà nước có thêm cơ sở nắm bắt những khó khăn thực tế của doanh nghiệp; đồng thời giúp chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, chủ động thực hiện đúng các yêu cầu về PCCC và CNCH. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hạn chế phát sinh chi phí tuân thủ không cần thiết và phòng ngừa nguy cơ xảy ra cháy, nổ.