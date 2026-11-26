Gỡ vướng từ hiện trạng đất nông, lâm trường
Qua nhiều thời kỳ quản lý, sử dụng, hiện trạng đất có nguồn gốc nông, lâm trường tại Hà Nội đã có nhiều biến động. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tiến độ bàn giao đất về địa phương quản lý chưa đáp ứng yêu cầu. Để tháo gỡ vướng mắc, thành phố đã xác định rõ phương thức triển khai, tách việc bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng khỏi quá trình xây dựng phương án sử dụng đất.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/go-vuong-tu-hien-trang-dat-nong-lam-truong-246261126133907118.htm