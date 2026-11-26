Với giới doanh nhân, lãnh đạo và chuyên gia quốc tế, lựa chọn nơi ở không chỉ dựa vào vị trí, diện tích mà còn chú trọng chất lượng dịch vụ, sự riêng tư và trải nghiệm sống. Đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe này, các căn hộ hàng hiệu tại lõi trung tâm đô thị, do các thương hiệu khách sạn quốc tế danh tiếng vận hành, đang thu hút mạnh nhu cầu thuê từ nhóm khách này.