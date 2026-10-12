Gỡ vướng trong thực thi pháp luật, xem xét nhiều dự án luật liên quan đời sống người dân

Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong thực thi pháp luật

Tham dự phiên họp có ông Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, cùng đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, tham dự phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Ủy ban tại thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc phiên họp, ông Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, nhấn mạnh chương trình làm việc trong hai ngày có khối lượng lớn, nhiều dự án luật chứa đựng những vấn đề mới, phức tạp.

Ông đề nghị các thành viên Ủy ban tập trung nghiên cứu, thảo luận những nội dung còn có ý kiến khác nhau, đóng góp ý kiến thiết thực nhằm nâng cao chất lượng thẩm tra trước khi trình Quốc hội xem xét.

Ông Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, phát biểu khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 14 tại Đà Nẵng.

Trong phiên làm việc đầu tiên, Ủy ban tập trung thẩm tra dự án luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Đây là hai nội dung liên quan trực tiếp đến việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật.

Trong đó, nội dung về ban hành văn bản quy phạm pháp luật tập trung vào công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật. Việc đánh giá thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 nhằm xem xét tình hình triển khai cơ chế đặc biệt xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh do quy định pháp luật.

Để nâng cao hiệu quả làm việc, ông Phan Chí Hiếu đề xuất Ủy ban nghe đồng thời hai báo cáo, sau đó tập trung thảo luận và kết luận chung.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị các đại biểu dành thời gian phân tích những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, nhất là các nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trong quá trình thẩm tra.

Yêu cầu đặt ra là bảo đảm chất lượng các nội dung trình Quốc hội, đồng thời quan tâm đến những khó khăn nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật.

Cùng với việc thẩm tra các dự án luật, phiên họp xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban nhằm phù hợp với những quy định mới về tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của các cơ quan Quốc hội.

Ông Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, phát biểu tại phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

Ủy ban cũng dành thời gian đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong quý IV/2026.

Một điểm mới trong công tác tổ chức là chương trình, tài liệu phiên họp được đăng tải trên nền tảng phòng họp không giấy tờ e-Cabinet của Quốc hội. Các thành viên có thể sử dụng tài liệu điện tử để nghiên cứu, phục vụ việc thảo luận và cho ý kiến tại phiên họp.

Xem xét nhiều dự án luật liên quan đời sống người dân

Trong 13 nội dung thuộc chương trình làm việc, nhiều dự án luật liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Đáng chú ý có dự án Luật Luật sư (sửa đổi), Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Đây là những lĩnh vực gắn với hoạt động hành nghề luật sư, việc nuôi con nuôi, quyền tài sản của tổ chức, cá nhân và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, góp ý tại phiên họp.

Chương trình phiên họp còn có dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) và dự án Bộ luật Hàng hải và đường thủy Việt Nam.

Các dự án luật này liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống, trong đó có nhà ở, việc xử lý các hành vi vi phạm hành chính, hoạt động điều tra hình sự và giao thông đường thủy.

Bên cạnh các dự án luật, Ủy ban dự kiến xem xét nội dung về Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Phiên họp tập trung thẩm tra các dự án luật và xem xét cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật.

Với chương trình làm việc gồm nhiều nội dung, ông Phan Chí Hiếu đề nghị các thành viên Ủy ban phát huy trách nhiệm, tập trung vào những vấn đề cần làm rõ và đóng góp ý kiến cụ thể đối với từng nội dung được trình.

Các ý kiến thẩm tra tại phiên họp là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ các dự án luật và những nội dung thuộc thẩm quyền trước khi trình Quốc hội xem xét theo chương trình.