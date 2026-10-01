Gỡ vướng trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

Đoàn giám sát làm việc tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực IV.

Do có khối lượng hồ sơ lớn, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực IV đã chủ động bố trí cán bộ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đúng quy định.

Chi nhánh đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan liên quan. Qua đó góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026, Chi nhánh tiếp nhận trên 7.300 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt 100%. 100% hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC được số hóa trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn trong giải quyết TTHC. Trong đó, dữ liệu giữa hồ sơ giấy và cơ sở dữ liệu đất đai còn có sự khác biệt. Tại một số địa phương, việc cung cấp hồ sơ, tài liệu và xác nhận nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất còn chậm, ảnh hưởng đến thời gian giải quyết hồ sơ.

Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ, dữ liệu.

Qua Đoàn giám sát, Chi nhánh đề nghị cấp trên tiếp tục giữ ổn định mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ hiện nay. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa Chi nhánh với UBND cấp xã, cơ quan Thuế và các cơ quan chuyên môn.

Chi nhánh đề xuất tiếp tục hoàn thiện việc kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống phần mềm. Việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích cần được đẩy mạnh; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Kết quả giám sát được Ban Pháp chế tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh. Đây là cơ sở để tiếp tục đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, nhất là TTHC về đất đai, trên địa bàn tỉnh.