Gỡ vướng thuế - hải quan: Khơi thông động lực tăng trưởng

Tháo “điểm nghẽn”, tạo thuận lợi cho DN

Chủ trương hướng đến của kinh tế Việt Nam không chỉ duy trì tăng trưởng, mà còn phải tạo ra những động lực tăng trưởng mới, phát triển nhanh và bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu đó đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng thể chế, hoàn thiện chính sách, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính (TTHC), thúc đẩy chuyển đổi số (CĐS), nâng cao chất lượng môi trường đầu tư và lấy người dân, DN làm trung tâm phục vụ. Đây chính là những nền tảng quan trọng tạo lập dư địa phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và những năm tới.

Trong tiến trình ấy, ngành Thuế và ngành Hải quan giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn “Ngành Thuế và ngành Hải quan đồng hành cùng DN, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số”, tổ chức hôm qua - 8/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh: Trong thời gian qua, ngành Tài chính, trong đó có ngành Thuế và ngành Hải quan đã có rất nhiều nỗ lực trong cải cách thể chế, cải cách TTHC, đẩy mạnh CĐS, hiện đại hóa phương thức quản lý và đồng hành cùng người dân, DN.

Đối với lĩnh vực thuế, Thứ trưởng Bộ Tài chính ghi nhận, công tác quản lý đang chuyển mạnh từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý hiện đại, dựa trên dữ liệu, công nghệ và mức độ tuân thủ của người nộp thuế. Chính sách thuế không chỉ nhằm bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước mà ngày càng được sử dụng như một công cụ để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đối với lĩnh vực hải quan, Thứ trưởng cũng biểu dương quá trình cải cách, hiện đại hóa được triển khai liên tục, với mục tiêu tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý thông qua cải cách, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, ứng dụng công nghệ - là ngành sớm nhất triển khai quản lý rủi ro.

“Với tinh thần “Lấy người dân và DN làm trung tâm phục vụ”, ngành Thuế và ngành Hải quan đang nỗ lực tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, lấy hiệu quả thực tế và sự phát triển của DN làm một trong những thước đo quan trọng của công tác quản lý” - Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Chia sẻ tại Diễn đàn, ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng nhận xét, trong văn hóa đối thoại và văn hóa trao đổi, ngành Thuế và Hải quan là những đơn vị tham gia rất tích cực. Hàng trăm cuộc đối thoại về những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế, hải quan được tổ chức chứng tỏ các đơn vị này luôn lắng nghe và nỗ lực tìm giải pháp tháo gỡ cho DN, người dân. Không chỉ bảo đảm nguồn thu, ngành Thuế và Hải quan cũng luôn cố gắng triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách thể chế, cải cách TTHC, số hóa… tạo khung khổ pháp lý vững chắc, hỗ trợ DN, người dân triển khai hoạt động, hoàn thành nghĩa vụ dễ dàng, thuận tiện hơn, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Tiếp sức cho mục tiêu tăng trưởng

Trong khuôn khổ của Diễn đàn đã diễn ra hai phiên chuyên đề. Tại Phiên với chủ đề: “Cắt giảm TTHC thuế, hải quan - Lấy người dân, DN làm trung tâm”, các lãnh đạo, nhà quản lý, chuyên gia đã nêu bật kết quả cải cách thể chế, cải cách TTHC; khẳng định vai trò quan trọng của chính sách thuế, hải quan trong việc tạo thuận lợi cho người dân, DN, dòng chảy thương mại, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thu hút FDI; cắt giảm chi phí tuân thủ, vì mục tiêu lấy người dân và DN là trung tâm phục vụ. Đồng thời trao đổi, đánh giá, đề xuất, gợi ý chính sách của cộng đồng DN, hiệp hội DN trong và ngoài nước về cải cách, cắt giảm thủ tục, xây dựng thể chế của hai ngành.

Tại Phiên II với chủ đề: “CĐS trong lĩnh vực thuế, hải quan - Giảm chi phí tuân thủ của người dân, DN” đã tập trung làm rõ định hướng, kết quả cụ thể trong CĐS của ngành Thuế và ngành Hải quan nhằm nâng cao năng lực quản lý; đấu tranh ngăn chặn trốn thuế qua gian lận hóa đơn; quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, thương mại điện tử; tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu; tập trung thí điểm mô hình thông quan hàng hóa tập trung từ ngày 1/6/2026; đề án cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh… Đặc biệt, trao đổi, đánh giá, đề xuất, gợi ý chính sách của cộng đồng DN, hiệp hội DN trong và ngoài nước về định hướng CĐS của ngành Thuế và Hải quan, tiếp tục tạo thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đại diện cho Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, thời gian qua các cuộc đối thoại về thuế, hải quan được tổ chức khá nhiều, qua đó các kiến nghị, vướng mắc của DN, người dân đã được lắng nghe, giải quyết kịp thời. Cũng qua đó, giúp các nhà hoạch định chính sách hiểu thêm về thực tế, bởi chỉ có thực tế mới giúp chính sách của chúng ta hoàn thiện hơn. Cùng với việc duy trì các cuộc đối thoại trực tiếp với người dân, DN, ông kiến nghị, cơ quan quản lý tạo điều kiện cho DN, hiệp hội DN tham gia vào quá trình xây dựng chính sách pháp luật ngay từ khi mới bắt đầu nhằm cung cấp thêm các thông tin, các khó khăn, vướng mắc từ thực tế, để các chính sách ban hành sát hơn, nhanh đi vào cuộc sống…