Gỡ vướng thủ tục sang tên xe qua nhiều chủ

Không tìm được chủ cũ vẫn có thể sang tên

Anh Ngọ Tuấn Linh, làm việc tại một salon tóc ở phường Hiệp Hòa, cho biết đã mua lại chiếc xe máy qua sử dụng nhiều năm nhưng không tìm được người đứng tên đăng ký để làm thủ tục sang tên. Khi tìm hiểu thủ tục tại cơ quan chức năng, anh băn khoăn về cách giải quyết trong trường hợp không liên hệ được với chủ xe cũ.

Cán bộ Đội Đăng ký và quản lý phương tiện, Phòng Cảnh sát giao thông làm thủ tục đăng ký phương tiện cho người dân.

Theo Trung tá Nguyễn Thị Ngát, Phó Đội trưởng Đội Đăng ký và quản lý phương tiện, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh, hầu như ngày nào đơn vị cũng tiếp nhận người dân hỏi về thủ tục sang tên xe qua nhiều chủ, nhất là trường hợp không còn liên hệ được với người đứng tên đăng ký. Người đang sử dụng phương tiện vẫn có thể làm thủ tục sang tên, nhưng hồ sơ phải được tiếp nhận, xác minh và giải quyết đúng trình tự.

Ngày 1/10, Đội tiếp nhận điện thoại của chị Nguyễn Thị Ngân, trú tại tỉnh Cao Bằng, đề nghị hỗ trợ sang tên chiếc ô tô tải sản xuất năm 2019, biển số 98C-196xx. Do mua xe từ người không đứng tên trên giấy đăng ký, chị không biết tìm chủ xe theo giấy tờ ở đâu để hoàn thiện thủ tục.

Cán bộ của Đội Đăng ký và quản lý phương tiện kiểm tra dữ liệu, hỗ trợ xác minh và hướng dẫn chị Ngân liên hệ với người đứng tên đăng ký. Ngày 6/10, chị cùng người này đến cơ quan chức năng làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số để tiếp tục đăng ký sang tên xe. “Cuối cùng, tôi cũng làm được thủ tục chuyển tên trên giấy đăng ký xe về chính chủ, từ nay có thể yên tâm sử dụng”, chị Ngân chia sẻ.

Theo Điều 32 Thông tư số 79/2024/TT-BCA của Bộ Công an, người đang sử dụng phương tiện đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số tại cơ quan đăng ký xe đang quản lý hồ sơ phương tiện; sau đó đăng ký sang tên tại cơ quan đăng ký xe nơi cư trú hoặc có trụ sở theo quy định.

Trường hợp không có đầy đủ giấy tờ chuyển quyền sở hữu của chủ xe đứng tên đăng ký và người bán cuối cùng, người đang sử dụng xe cần đến cơ quan đăng ký xe để được hướng dẫn. Cơ quan chức năng tiếp nhận hồ sơ, thông báo cho chủ xe, niêm yết công khai và tra cứu dữ liệu phương tiện. Sau 30 ngày, nếu không có tranh chấp, khiếu kiện, thủ tục được tiếp tục giải quyết theo quy định. Vì vậy, người dân cần kê khai trung thực quá trình mua bán, giao nhận phương tiện và cung cấp những giấy tờ hiện có để phục vụ việc xác minh.

Theo Trung tá Nguyễn Thị Ngát, trong 9 tháng năm nay, đơn vị làm thủ tục đăng ký cho khoảng 11.000 phương tiện các loại, trong đó khoảng 30% là phương tiện đã mua bán từ lâu, qua nhiều chủ, nay mới làm thủ tục sang tên. Một số trường hợp tìm được chủ cũ để lập hợp đồng mua bán, số khác không có giấy tờ chuyển nhượng.

Ngại mức phạt, chậm hoàn thiện hồ sơ

Dù được hướng dẫn thủ tục, tuy nhiên nhiều người, nhất là người mua xe máy cũ vẫn ngần ngại hoàn thiện thủ tục do lo ngại tiền phạt. Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, hành vi không làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký và biển số xe sau khi chuyển quyền sở hữu xe bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt này áp dụng đối với cả xe ô tô và mô tô, xe gắn máy.

Theo Điều 32 Thông tư số 79/2024/TT-BCA của Bộ Công an, người đang sử dụng xe đã qua nhiều chủ vẫn có thể làm thủ tục sang tên theo quy định, kể cả khi không có đầy đủ chứng từ chuyển quyền sở hữu và không liên hệ được với chủ xe cũ.

Trên thực tế, người mua xe qua nhiều chủ có thể gặp khó khăn khi không liên hệ được với người đứng tên đăng ký hoặc người bán không hợp tác. Anh Nguyễn Văn T. ở phường Tân Tiến cho biết: “Tôi mua xe qua nhiều chủ, không tìm được người đứng tên đăng ký. Nghe nói phải giải quyết khoản tiền phạt mới có thể làm thủ tục sang tên nên tôi còn phân vân. Xe tôi đang sử dụng giờ đáng giá vài triệu đồng, trong khi khoản tiền phải nộp có thể cao hơn giá trị xe”.

Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, việc chậm sang tên có thể gây khó khăn cho cả người mua và người bán khi phương tiện liên quan đến vi phạm giao thông, tranh chấp hoặc tiếp tục được chuyển nhượng. Từ thực tế trên, bên cạnh việc hướng dẫn, tạo thuận lợi cho người dân hoàn thiện thủ tục, cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu, đánh giá mức xử phạt phù hợp với từng nhóm phương tiện, nhất là xe máy cũ có giá trị thấp. Quy định vừa bảo đảm tính răn đe, vừa tính đến điều kiện thực tế của người dân, góp phần tháo gỡ vướng mắc, khuyến khích hoàn thiện thủ tục đăng ký xe và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đang triển khai đợt cao điểm 100 ngày đêm làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe. Người dân chủ động hoàn thiện thủ tục khi chuyển quyền sở hữu phương tiện sẽ góp phần bảo đảm dữ liệu chính xác, thuận lợi cho việc tra cứu, xác minh trên hệ thống và ứng dụng VNeID, qua đó bảo vệ quyền lợi và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.