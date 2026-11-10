Gỡ vướng thủ tục, bảo đảm quyền lợi người dân
Sáng 10/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí. Góp ý vào dự thảo, các đại biểu đề nghị việc đơn giản hóa thủ tục phải đi cùng phân định rõ trách nhiệm thực hiện; đồng thời giải quyết những vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến quyền hành nghề, an sinh và cơ hội thụ hưởng văn hóa của người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/go-vuong-thu-tuc-bao-dam-quyen-loi-nguoi-dan-246261110141943736.htm