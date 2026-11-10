Gỡ vướng thủ tục, bảo đảm quyền lợi người dân

Ngày 9/11, UBND TP. Hồ Chí Minh đã chính thức ban hành Quyết định về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố. Quyết định này được đưa ra nhằm điều chỉnh và làm rõ các quy định liên quan đến việc thu phí quản lý vận hành nhà chung cư, đặc biệt là đối với các tài sản công…