Gỡ vướng thi hành án, bảo vệ quyền lợi người lao động

Ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động, Phó Trưởng đoàn giám sát, chủ trì buổi làm việc.

Nội dung giám sát tập trung vào 147 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật do Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động đại diện yêu cầu thi hành án.

Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm việc với THADS TPHCM. Ảnh: Ý LINH

Theo THADS TPHCM, việc thi hành án lao động gặp nhiều khó khăn do doanh nghiệp ngừng hoạt động, không còn tài sản hoặc thiếu hợp tác. Trong khi đó, việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan liên quan chưa đồng bộ, gây trở ngại cho công tác xác minh, xử lý tài sản.

Đặc biệt, việc thi hành nghĩa vụ bảo hiểm xã hội (BHXH) còn vướng mắc khi nhiều doanh nghiệp có tổng số nợ bảo hiểm lớn hơn khoản phải thi hành theo bản án. Cơ quan THADS chỉ tổ chức thi hành phần nghĩa vụ được tòa án tuyên, còn việc thu và xác nhận quá trình đóng BHXH phải tuân thủ quy định chuyên ngành.

Ông Lại Anh Thắng, Phó trưởng THADS TPHCM phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Ý LINH

Ông Lại Anh Thắng, Phó trưởng THADS TPHCM, cho biết dù khối lượng thi hành án tại thành phố rất lớn, nhưng cơ quan THADS xác định việc bảo vệ quyền lợi người lao động là nhiệm vụ trọng tâm. Các đơn vị được yêu cầu chủ động xác minh tài sản, áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, đồng thời hướng dẫn và cập nhật tiến độ giải quyết cho người lao động qua các kênh phù hợp.

Đặc biệt, cần tăng cường phối hợp với cơ quan BHXH để giải quyết quyền lợi bảo hiểm; nghiên cứu cơ chế áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngay từ giai đoạn xét xử, ngăn ngừa doanh nghiệp chuyển dịch, tẩu tán tài sản.

Kết luận buổi giám sát, ông Phùng Thái Quang đề nghị rà soát, phân loại các bản án lao động, làm rõ nguyên nhân chậm thi hành và xác định đầu mối, thời hạn xử lý đối với từng vụ việc kéo dài. Đồng thời, tăng cường phối hợp, hoàn thiện chế tài, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục thi hành án và thường xuyên cập nhật tiến độ cho người lao động.

Ông Quang nhấn mạnh cần quan tâm, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những trường hợp mất việc, chuyển việc hoặc vướng mắc chế độ bảo hiểm, bảo đảm các bản án được thi hành kịp thời, thực chất. Đoàn giám sát sẽ tổng hợp các kiến nghị, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.