Gỡ vướng, tăng tốc thi công đường phục vụ sản xuất ở Đơn Dương

Máy móc được tập kết tại công trường, phục vụ thi công tuyến đường giao thông nông thôn ở xã Đơn Dương

Mặt bằng còn vướng, thi công chưa đồng bộ

Ở thôn 2, xã Đơn Dương, tuyến đường cũ nhỏ hẹp, dã quỳ, cây cối mọc lấn lối; mùa mưa lầy lội, đi lại và vận chuyển nông sản khó khăn. Người dân có vườn dọc tuyến vì vậy phấn khởi khi công trình được triển khai.

Ông Ngô Đình Bình, thường trú thôn Bắc Hội, xã Hiệp Thạnh, có vườn sát tuyến đường ở thôn 2, xã Đơn Dương cho biết, trước đây đường nhỏ, dã quỳ mọc phủ, xe tránh nhau khó; mùa mưa lầy lội, vận chuyển nông sản vất vả. Ông mong đường sớm hoàn thành, thảm nhựa để đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi.

Theo hồ sơ phê duyệt, tiểu dự án Xây dựng đường giao thông nông thôn từ quốc lộ 27 vào thôn 3 (nay là thôn 2) và thôn Bookabang (nay là thôn Kambutte), xã Đơn Dương, thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1), sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản, được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 19/5/2021.

Công trình đường gồm 2 đoạn, dài gần 7 km: đoạn 3,59 km từ quốc lộ 27 đến điểm tiếp giáp đường Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh; đoạn 3,37 km từ ngã tư thôn Kambutte đến chân đập Bookabang. Đường thiết kế cấp IV miền núi, vận tốc 40 km/giờ, nền rộng 7,5 m, mặt đường 5,5 m. Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Thái Sơn (TP Hồ Chí Minh) thi công trong 300 ngày theo hợp đồng.

Công trình còn vướng cột điện trung thế trong phạm vi thi công; một số hộ đề nghị giải quyết thỏa đáng việc bồi thường hoa màu, đất đai trước khi bàn giao mặt bằng. Mưa ảnh hưởng công tác đào, đắp nền, khiến các mũi thi công chưa đồng bộ.

Máy móc được huy động đào, xử lý nền đường tại các vị trí địa hình phức tạp

Anh Võ Khắc Quý - kỹ thuật điều hành Tổng Công ty Thái Sơn, đề nghị chủ đầu tư, ban quản lý dự án và chính quyền địa phương sớm tháo gỡ vướng mắc, bàn giao mặt bằng đồng bộ. Nhà thầu cam kết hoàn thành trong 10 tháng theo hợp đồng, bảo đảm chất lượng theo quy trình, quy chuẩn.

Phối hợp tháo gỡ, giữ tiến độ

Ông K’Bril - Trưởng thôn Kambutte cho biết, đường sá khó khăn ảnh hưởng phát triển kinh tế, nhất là canh tác và vận chuyển nông sản, hàng hóa. Người dân mong tuyến đường sớm hoàn thiện để đi lại, sản xuất thuận lợi.

Tuyến đường góp phần kết nối vùng chuyên canh rau, phục vụ lưu thông và vận chuyển nông sản

Để thi công đồng bộ, xã Đơn Dương cần phối hợp chủ đầu tư rà soát vị trí còn vướng, nắm kiến nghị, giải quyết vấn đề đất đai, hoa màu theo quy định và vận động người dân bàn giao mặt bằng. Với vị trí tuyến tiếp giáp đường Bồng Lai trên địa bàn xã Hiệp Thạnh, chính quyền địa phương cần phối hợp xử lý phát sinh, bảo đảm đồng bộ toàn tuyến.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng cho biết, ban đã lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công, đôn đốc bố trí nhiều mũi thi công để sớm hoàn thành công trình. Ông đề nghị địa phương phối hợp giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Cùng với tháo gỡ mặt bằng, các đơn vị cần kiểm tra, giám sát, bảo đảm thi công đúng thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng. Tại khu vực có máy móc hoạt động, cần bố trí cảnh báo, tổ chức lưu thông phù hợp, bảo đảm an toàn.

Người dân lưu thông trên tuyến đường trong thời gian thi công

Khi hoàn thành, gần 7 km đường sẽ góp phần kết nối các khu dân cư, vùng chuyên canh rau thương phẩm lớn nhất tỉnh với quốc lộ 27; qua đường Bồng Lai, khu vực này có thêm hướng lưu thông ra quốc lộ 20. Giao thông thuận lợi sẽ hỗ trợ vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, rau, củ, quả và các sản phẩm chăn nuôi, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp địa phương.

Tiến độ công trình phụ thuộc vào việc xử lý các vị trí còn vướng. Mặt bằng được bàn giao đồng bộ, nhà thầu mới có điều kiện thi công liên tục, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn, để tuyến đường sớm phục vụ sản xuất, đời sống.